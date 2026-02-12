第58回びじ咲く会　ワイン教室＆名古屋オフィス見学ツアー

グロースリンク税理士法人

2026年4月10日（金）、第58回びじ咲く会を開催いたします。

今回は、一流のコミュニケーションを学ぶワイン教室に加え、名古屋オフィス増床記念としてオフィス見学ツアーを行います。

本イベントでは、ワインコミュニケーション専門家の大西タカユキ氏を講師に迎え、ビジネスで役立つワイン講座、フレンチ料理とのペアリングなどを体験いただきます。

ワイン教室の後は、名古屋オフォス見学ツアーと懇親会をお楽しみください！

皆様のご参加、心よりお待ちしております。

＜開催日時＞

2026年4月10日（金）17:00～21:00

第１部 ワイン教室 17:00～19:00

講師：大西 タカユキ氏

内容：・ビジネスで役立つワイン講座

・フレンチ料理とのペアリング

・格付けチェック風イベント など

食事： ワイン・フレンチ料理

第２部 オフィス見学ツアー・懇親会 19:00～21:00

内容： オフィスの見学および立食懇親会

食事： 飲み物・軽食

＜開催場所＞

グロースリンク名古屋本社 新セミナールーム

愛知県名古屋市中村区平池町４丁目60－12 グローバルゲート 19階

＜講師＞

ワインコミュニケーション専門家・大西 タカユキ氏

ワイン輸入業での経験を経て独立し、現在はワインを通じたコミュニケーション能力を養う「ワインコミュニケーター」の育成に注力。著書『ワインを楽しむ教科書』のほか、ラジオ出演など、多方面で活躍中！

＜定員＞

60名 ※定員に達し次第、受付終了となります。

＜参加費＞

\20,000（税込）

＜詳細・お申し込み＞

以下Peatixページの「チケットを申し込む」よりお手続きをお願いいたします。

Peatixアカウントをお持ちでない方は、アカウントの作成が必要です。

https://peatix.com/event/4856214/view

申込期限：2026年4月2日（木）23:59

＜会社概要＞

名称：グロースリンク税理士法人

代表：鶴田 幸久

開業：平成18年8月

設立：平成22年5月

コーポレートサイト：https://www.tsurutax.com/

採用サイト：https://growthlink-recruit.com/

事業内容：経営支援に特化した専門部隊がお客様のステージとニーズにマッチしたサービスをご提供しています。経営者の一番身近なパートナーとなり、財産面・経営面を安心して次代に繋ぐまで一生以上のお付き合いをするつもりで、会社の経営全般と経営者様を組織としてご支援させていただいております。