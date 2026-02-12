〈参加者募集中〉ミライチャレンジプロジェクト　活動成果報告会・交流会

特定非営利活動法人とちぎユースサポーターズネットワーク


栃木県（県知事：福田富一）および公益財団法人未来づくり財団（理事長：千金楽宏）は、栃木県内で活動を行う若者団体の取り組みをサポートするプロジェクト「ミライチャレンジプロジェクト事業」の最終報告会を2026年2月21日（土）12：30～16：15、栃木県総合文化センター3階特別会議室にて行います。高校生の居場所づくりや、英語学習機会の創出、食文化の推進、オリオン通りの活性化など、多様なテーマに沿って活動に取り組む8つの団体による報告会となります。本事業はNPO法人とちぎユースサポーターズネットワーク（代表理事：岩井俊宗）が事務局として運営補助を担います。



詳細を見る :
https://ashikamo.media/mirachalle2025_fi/


■実施日時


2026年2月21日（土）12：30～16：15


■実施場所


栃木県総合文化センター　3階　特別会議室


■参加費用


無料


■こんな方におすすめ


◎こんな若者・若者団体の皆様へおすすめ


栃木県や地域をよりよくしたい


何か活動を始めたい／活動の幅を広げたい


同世代の若者や、他団体の活動を知りたい


仲間や協力者と出会いたい


企業・団体や専門的な知見をもつ人とつながりたい


活動について相談・支援を受けたい



◎こんな企業・団体・県民の皆様におすすめ


若者の活動や思いを知りたい


意欲的に活動する若者・若者団体とつながりたい


若者の活動を応援・協働したい


■お申し込み


下記ボタンよりお申し込みください。


お申し込みはこちら（詳細ページへ移動） :
https://ashikamo.media/mirachalle2025_fi/

■登壇団体


学生団体　すずめ！たんけんたい

雀宮地区を拠点に、中高生に地域活動などの経験の機会を提供し、若者の将来の幅を広げるとともに、すべての若者が自分の意思で将来を決定していけるようサポートしています。


タキヤ会議

「わくわく・ぬくもり」の2つのミッションを掲げ、地域の居場所を作ることを目的とした学生団体です。夏祭りや防犯ウォークラリー、「タキヤ寺小屋」など、子ども向けの企画を実施したり、既存のまちづくり事例や地域コミュニティなどを学んだりしています。


栃木すみつかれ部

大学生4名で活動し、約1000年続く郷土料理「しもつかれ」の未来を守ることを目指す団体。アレンジレシピ開発や歴史研究、価値発信、料理ワークショップなど、多方面から魅力を伝えています。


ツクリテMarhaba

仕事や学業と両立してモノづくりをおこなうツクリテたちに対して、販売の機会を提供し、ツクリテ同士や買い手との交流の場を創出することを目的に活動を行っています。


music × contact

幅広い年代が楽しめる参加型音楽フェスを企画。鈴やタンバリンで一緒に合奏したり、歌ったりしながら音楽を通じた交流を生み、栃木の人と人のつながりを深めることを目指しています。


おさつプロジェクト

「さつまいもを媒介に人と人を繋ぐ」をテーマに塩谷町を拠点に活動し、イベントに参加してくださった方と一緒にさつまいもの栽培・販売を行うプロジェクトです。食べ物がどのようにして食卓に届くのかを考えるきっかけになれば幸いです。


学生団体DIVE-IN

「世界をちょっと、ちかくする」をミッションに、小学生が多言語を楽しめるイベントを企画。大学生との交流を通して、多言話でのコミュニケーションの楽しさを届け、世界への興味と学びを育んでいます。


Orion×Students（おーえす！）

「学生の力でオリオン通りを面白く！」をテーマに、学生によるステージ発表・ブースを楽しむことができ、オリオン通り商店街の魅力を知るきっかけとなる「Orion School Festival」を開催しています。


■本件に関するお問い合わせ


〒320-0862
宇都宮市西原1-3-4
特定非営利活動法人とちぎユースサポーターズネットワーク
担当：篠原
TEL：028-612-1575
E-mail：shinohara@tochigi-ysn.net