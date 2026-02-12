文具業界初の「認定プラスチック使用製品」認定を取得「軽量クリアーファイル」「軽量クリアーホルダー」新発売

プラス株式会社▲ 第１号認定手交式の様子▲ 「軽量クリアーファイル」▲ 「軽量クリアーホルダー」

プラス株式会社（東京都港区 代表取締役社長 今泉忠久）は、経済産業省が定める「認定プラスチック使用製品(大臣認定基準)」の認定を文具業界で初めて取得した(※1)「軽量クリアーファイル」（20ポケット）と、同じく認定を取得した「軽量クリアーファイル」（40ポケット）、「軽量クリアーホルダー」を2026年2月25日に発売します。

「認定プラスチック使用製品」は、プラスチック資源循環促進法(※2)においてプラスチック使用製品設計指針(※3)に則した製品のうち、特に優れた設計(※4)の製品を主務大臣(経済産業大臣)が認定する制度です。

「軽量クリアーファイル」と「軽量クリアーホルダー」は、本体・包装においてプラスチックの使用量を当社従来品と比較して20%以上削減したほか、再生プラスチックの使用、使用しているプラスチック種類の単一素材化、プラスチック種類の本体表示、再生利用を阻害する複合材や添加剤等の不使用などの各項目で認定基準を満たしました。

また、グリーン購入法(※5)における適合製品の中で、優先的に調達を推進しなくてはいけないとされる、より高い環境性能を示す「基準値1」の適合製品(※6)となります。

書類の保管をはじめ、回覧や配布、郵送などさまざまな場面で使用されるファイル製品を、より環境に配慮した新設計にすることで、プラスチックのライフサイクル全体を通じた資源の有効な循環に貢献してまいります。

「軽量クリアーファイル」の本体カラーはネイビー、ポケットはクリアー。「軽量クリアーホルダー」の本体カラーはクリアーです。両製品とも価格はオープン価格です。

2月10日（火）には、経済産業省において「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく設計認定制度の認定証の手交式」が開催され、当社は「軽量クリアーファイル」（20ポケット）にて、文具分野の第1号認定を受け、認定証が交付されました。当社はこれまで環境配慮商品の開発を進め、再生プラスチックの利用やプラスチックの削減など、原料や廃棄物を削減しつつ、再資源化を見据えた商品づくりを促進してまいりました。今後も限りある資源やエネルギーを無駄なく利用する資源循環の取り組みを通して、気候変動をはじめとする持続可能な社会に向けた課題に挑戦し、美しい地球環境を保てるレジリエントな社会の実現に努めます。

※1 経済産業省ホームページによる https://www.meti.go.jp/press/2025/02/20260210002/20260210002.html

※2 正式名称：プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

※3 https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/kokuji_002.pdf

※4 https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/02_文具.pdf(https://plastic-circulation.env.go.jp/wp-content/themes/plastic/assets/pdf/02_%E6%96%87%E5%85%B7.pdf)

※5 正式名称：国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律

※6 基準値1適合は2026年4月1日以降

≪主な製品特長≫

■プラスチック使用量を本体、包装ともに20%以上削減

ポケット式の「軽量クリアーファイル」と一時保管に便利な「軽量クリアーホルダー」は、従来品と同様の使い方ができる仕様を維持しながら、本体プラスチック使用量を約25%削減。併せて軽量化も実現しました。

さらに包装についても、「軽量クリアーファイル」は個包装を無くしてポケット部分をスリーブ巻き（20ポケット）、表紙・ポケットを含めスリーブ巻き（40ポケット）の簡易包装を採用。「軽量クリアーホルダー」は個装袋のプラスチックを薄肉化しました。これらにより包装においてもプラスチック使用量を20％以上削減しています。

こうしたプラスチック使用量の削減は、製品輸送時のCO2排出量の削減にもつながります。

■リサイクルしやすい単一素材

「軽量クリアーファイル」「軽量クリアーホルダー」ともプラスチック各部品の素材をすべてポリプロピレンに統一。より効果的にリサイクルしやすい単一素材の設計です。廃棄時にもわかりやすいよう「＞PP＜」の材質表記を本体に入れています。

▲軽量クリアーファイル 刻印文字：表紙・ポケット＞PP＜▲軽量クリアーホルダー 刻印文字：＞PP＜

■グリーン購入法(※5)にも適合

両製品ともグリーン購入法(※5)における適合製品の中で、優先的に調達を推進しなくてはいけないとされる、より高い環境性能を示す「基準値1」の適合製品※6となります。

記

【製品名】

「軽量クリアーファイル」

「軽量クリアーホルダー」

【材質】

ポリプロピレン

【発売日】

2026年2月25日

【販売ルート】

全国の文具店、量販店、専門店、オフィス通販、インターネット通販 等

【仕様・価格】

■「軽量クリアーファイル」

●紙製背ラベル付き

●紙製背ラベル付き

【製品ページ】

https://bungu.plus.co.jp/product/file/pocket/keiryo_clearfile/

■「軽量クリアーホルダー」



【製品ページ】

https://bungu.plus.co.jp/product/file/folders/keiryo_clearholder/

