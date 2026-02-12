Similarweb、市場分析や競合調査を、組織全体で活用可能にするエンタープライズ向けAIソリューション「AI Studio」を発表

SimilarWeb Japan株式会社

※本リリースは、2026年2月10日に発表されたニュースリリースの抄訳版です。

https://ir.similarweb.com/news-events/press-releases/detail/144/similarweb-launches-ai-studio-enterprise-intelligence-that-puts-expert-market-research-at-every-employees-fingertips

【イスラエル・テルアビブ、2026年2月10日】

ウェブとアプリに関する市場データをグローバルで提供するSimilarweb（NYSE: SMWB）は本日、企業がデジタル市場データにアクセスし、意思決定へと活用する方法を根本から変革するエンタープライズ向けAIインテリジェンスソリューション「AI Studio(https://www.similarweb.com/corp/ja/ai/ai-studio/)」を発表しました。

AI Studioは、Similarwebが保有する包括的なデジタルインテリジェンス基盤 ― 1億サイト、60億キーワード、400万アプリ、2,000万企業、5万以上の株式ティッカー、5億5,700万以上のSKU、そして37か月分の履歴データ ― の上に構築されており、AIエージェントとの自然な会話を通じて、専門家レベルの市場・競合調査を即座に利用できる環境を実現します。

Similarwebの共同創業者兼最高製品責任者（CPO）であるBenjamin Seror氏は次のように述べています。

「AI Studioは、当社の創業以来、Similarwebの活用方法を最も大きく進化させる革新です。ベータテストでは、ある企業でアクティブユーザー数が3人から28人へと拡大しました。これは、専門的なトレーニングや高度な知識がなくても、組織内の誰もが必要なインサイトをすぐに引き出せるようになったためです。いわば、すべての従業員がAIを活用した市場分析の専門家チームを手元に持つようなものです。」

あらゆる問いに答え、確かなインサイトで、市場で優位に立つ

AI Studioは、Similarweb独自のデジタルインテリジェンスと専門AIエージェントを組み合わせ、以下の3つの主要機能を提供します。

- Chat競合ポジショニング、トラフィック動向、キーワード機会、オーディエンス分析など、あらゆるビジネス上の質問に対して即座に回答。追加の質問を行っても、会話の文脈を維持します。- Deep Research複雑なテーマに対して、コンサルタント品質の包括的なレポートを自動生成。ウェブトラフィック、検索データ、アプリインテリジェンス、オーディエンス指標を統合し、経営層向けの資料として活用できる成果物を作成します。- AI Dashboards平易な言葉での指示を、自動更新されるカスタム可視化ダッシュボードに変換。見たい内容を伝えるだけで、AI Studioが自動的に構築します。

専門的な市場知識を持たない汎用AIアシスタントとは異なり、AI StudioのAIエージェントはSimilarweb独自の分析手法に基づいて訓練され、ビジネスインテリジェンス用途に最適化されています。企業は、競合ベンチマーキング、市場規模分析、投資デューデリジェンス、戦略的機会の特定といった、これまで専任アナリストと長時間の作業を必要としていた業務に活用しています。

Benjamin Seror氏はさらに次のように述べています。

「ポイントは、速さだけでなく“誰でも簡単に使える”ことです。以前は専門知識が必要だった分析も、今では数秒で答えが得られ、すぐに行動に移せます。その結果、意思決定がスピードアップし、組織全体で活用が進み、必要な人に必要な情報が確実に届きます。」

AI Studioは現在、Similarwebのエンタープライズ顧客向けに提供されています。詳細は以下をご覧ください：

https://www.similarweb.com/corp/ja/ai/ai-studio/

