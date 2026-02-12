国際標準レベルのウェルビーイング活動について相談ができる！「ウェルビーイングISOガイドライン認定」の説明会を東京ビックサイトで開催

一般社団法人社会的健康戦略研究所画像：前回展示会写真

一般社団法人社会的健康戦略研究所（東京都港区、代表理事：浅野健一郎）は、2026年1月より開始した「ウェルビーイングISOガイドライン認定」制度に関する説明会、相談会を、東京ビックサイトにて2026年2月25日（水）～27日（金）に開催される「健康博覧会」のウェルビーイングゾーンで実施します。

これからウェルビーイング活動を考えている方、ウェルビーイング活動を評価・認定したい方にとって役立つ場となります。

2026年1月にスタートした「ウェルビーイングISOガイドライン認定」

現在多くの組織や団体がウェルビーイングの重要性を感じ、取り組みをはじめていますが、その活動自体を客観性、信頼性をもって対外的に情報発信、訴求することができませんでした。

そこで、国際規格として発行されたISO 25554:2024「高齢社会―地域社会と組織のウェルビーイングを推進するガイドライン」（以下、ISO 25554）に準拠した「ウェルビーイングISOガイドライン認定」制度を、一般社団法人社会的健康戦略研究所が第三者認定機関となり、2026年1月より開始しました。

今後、あらゆる組織、団体によるウェルビーイング促進活動を、ISO 25554に則り、評価認定していきます。

東京ビッグサイトで開催される「健康博覧会」にて登壇＆出展

国内最大規模の健康・美容産業トレードショー。業界最前線の健康トレンドが集結する「健康博覧会」が2026年2月25日（水）～27日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて開催されます。

特別企画展として「ウェルビーイングゾーン」が設置され、一般社団法人社会的健康戦略研究所が「ウェルビーイングISOガイドライン認定」紹介のために出展します。

「ウェルビーイングゾーン」に併設する特設ステージでは、3日間に渡り「ウェルビーイングISOガイドライン認定」にまつわるセミナーも開催していきます。

セミナーを聞いて気になったことは、講演者、認定推進委員がお答えしますので、気軽にお立ち寄りください。

＜健康博覧会＞

日程：2026年2月25日（水）～27日（金）

会場：東京ビックサイト 東ホール

主催：インフォーマ マーケットジャパン株式会社

健康博覧会についてはこちら

【URL】https://www.this.ne.jp/

＜ウェルビーイングゾーン・セミナー＞

社会的健康戦略研究所開催のセミナースケジュールを記載します。

当日自由参加、無料セミナーとなります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175397/table/4_1_d79308436457aa80f97785af94910a21.jpg?v=202602121251 ]

ウェルビーイング特別企画についてはこちら

【URL】https://www.this.ne.jp/wellbeing_hwj2026/

ウェルビーイング促進活動にお役立てください

「ウェルビーイングISOガイドライン認定」に関わらず、ISO 25554に関する質問、取材、ウェルビーイング推進活動についてのご相談など承ります。

皆様のご来場、お待ちしております。

「ウェルビーイングISOガイドライン認定」のご案内・お問合せはこちら

【URL】https://www.kenko-senryaku.or.jp/well-being-iso