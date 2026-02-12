4シーズンにわたったCAMPER × SUNNEIのコラボレーションプロジェクトよりラストエディションの「PELOTISSIMA」発売

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「Camper（カンペール）」、イタリア発コンテンポラリーブランド「SUNNEI（スンネイ）」と4シーズンにわたったコラボレーションプロジェクトの最後となる共同エディションをローンチします。今シーズンは両ブランドのシグネチャーカラーを採用した「PELOTISSIMA（ペロティッシマ）」を発売。

SUNNEIは、Loris Messina（ロリス・メッシーナ）とSimone Rizzo（シモーネ・リッツォ）によって2014年にミラノで設立され、カラフルな美学、レトロなアクセント、そして独創的なデザインアプローチで知られています。そんなSUNNEIと2024AWコレクションより、「Camper Together」*プロジェクトの一環としてクリエイティブコラボレーションをスタートしました。第1弾では、カンペールのアーカイブからインスパイアされた、左右どちらの足でも履ける「FORONE（フォロネ）」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000167.000031308.html)を発売。第2弾では、新たにアーカイブスタイルからセレクトし、全く違うアプローチで「PELOTISSIMA（ペロティッシマ）」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000185.000031308.html)を生み出しました。ラストの共同エディションとなる今回も、SUNNEIチームとともに、1996年に誕生したカジュアルシューズ「Pelotas Nu」に立ち返り、通気性のあるデザインと特徴的なダブルスタッズのアウトソールを基盤に、シグネチャーであるマキシマリストなスタイルを表現しました。 PELOTISSIMAは、バイカラーのダブルスタッズを備えたXL EXTRALIGHT EVAアウトソールを採用し、二重のクッション性を実現。アッパーには、通気性に優れたシンプルなニット素材（リサイクルポリエステル85％とメルティングヤーン15％）を使用。驚くほど軽量で、優れた快適性とユニークな歩行体験を提供します。

*「Camper Together（カンペールトゥギャザー）」は、2006年より始動した、アート、ファッション、工業デザイン、建築などの世界で国際的に活躍するデザイナーやブランドとコラボレーションし、製品や店舗を創り出すプロジェクトです。世界で活躍するクリエイターやブランドとパートナーとなり、独自の創造性をもったユニークなコラボレーションを毎年生み出しています。

PELOTISSIMAのラストエディションは、ブルー、グリーン、バーガンディ、ブラウンを基調とした4種類のマルチカラーバリエーションで登場します。SUNNEIとCamper、両ブランドのシグネチャーパレットを反映した配色となっています。

Women K201776-009 (https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/plt/camper-camper_x_sunnei_pelotissima-K201776-009)/ Men K101036‐009(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/plt/camper-camper_x_sunnei_pelotissima-K101036-009)

Women K201776-010(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/plt/camper-camper_x_sunnei_pelotissima-K201776-010) / Men K101036‐010(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/plt/camper-camper_x_sunnei_pelotissima-K101036-010)

Women K201776-011(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/plt/camper-camper_x_sunnei_pelotissima-K201776-011) / Men K101036-011(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/plt/camper-camper_x_sunnei_pelotissima-K101036-011)

Women K201776-012(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/plt/camper-camper_x_sunnei_pelotissima-K201776-012) / Men K101036-012(https://www.camper.com/ja_JP/men/shoes/plt/camper-camper_x_sunnei_pelotissima-K101036-012)

Size: Women 35・36・37・38・39・40 / Men 39・40・41・42・43・44

Price：\45,100‐ (tax in)

PELOTISSIMAラストエディションのローンチを記念して、2月12日(木)より最新キャンペーンヴィジュアルを公開します。PELOTISSIMAは、CAMPER 渋谷PARCOをはじめ全国のカンペールショップ、公式オンラインストア、および厳選されたセレクトショップにて発売されます。

PELOTISSIMA取り扱い店舗一覧

- CAMPER：渋谷パルコ、池袋パルコ、新宿フラッグス、新宿伊勢丹レディース、銀座松屋、新丸の内ビル、玉川高島屋SC、JR名古屋高島屋、名古屋ラシック、京都大丸、JR京都伊勢丹、京都高島屋、心斎橋大丸、神戸大丸、博多大丸、福岡ららぽーと、大阪高島屋（2月23日まで同フロアで開催するPOP-UPストアでもフルラインナップで揃います）- KITH TOKYO、KITH OSAKA

※ 取り扱いカラー・サイズは店舗ごとに異なる場合ございます

また、一部のショップで取り扱いがございませんので、各店舗までお問い合わせください

【 CAMPER 】1975年にスペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。世界で約40カ国400店舗、日本では現在全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。

Walk, Don’t Run. （歩こう。走らず、ゆっくりと。）

