【日本初】3つのAIエンジンを採用した 1人・小～中規模法律事務所向け AI SaaS「AILEX」正式リリース。弁護士の統合OS「相棒」を目指して。2026年5月施行のmintsにも完全対応。

2026年2月12日（水）、AILEX合同会社(https://ailex.co.jp/)（本社：東京都渋谷区 / 顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、1人・小～中規模法律事務所向け AI SaaS「AILEX(https://users.ailex.co.jp/)（エーアイレックス）」を正式リリースしました。

同時に、顧問弁護士事務所として弁護士法人えそら（東京都千代田区/第一東京弁護士会）が就任しました。

※ 下記のプレスリリースのサンプル画像に記載されている人名・事務所名・事件名等は、全て架空のものです。

■ サービス概要

AILEX 書面AI作成

AILEX（エーアイレックス）は、3つのAIエンジンをフル活用し、

- 訴訟文書・交渉文書のAI生成（58テンプレート）- AI法律相談チャット- AIファクトチェック- AI事件分析（Mermaid図可視化含む）- 相手方書面AI分析- 陳述書ドラフトAI生成- セマンティックサーチ（意味ベース文書検索）- ワンクリックAI文書分析（要約・年表・QA）- 複数文書クロス分析（矛盾・空白検出）- mints電子提出パッケージ生成（AI強化6機能）- 契約書チェック- AIエージェント（14ツール）によるデータ横断検索- PII自動マスキング- 統合業務管理（事件・文書・タスク・スケジュール・依頼者・請求書・コンフリクト等）- 企業法務手続ウィザード

そして依頼者ポータルを一つのプラットフォームに統合した「リーガルAI OS」です。

弁護士が日々の業務で直面する文書作成、判例調査、事件分析、期日管理、請求書発行といった多岐にわたる業務をAIで支援し、業務効率の大幅な改善を実現します。

当社が50社超のリーガルテックSaaSを調査した結果、AILEXが提供するAIファクトチェック機能は業界で唯一の機能であり（確信度99%）、また裁判所電子提出システム「mints」対応のAI強化パッケージ生成は競合ゼロの市場であることが確認されています。

（PDFを当プレスリリースに添付）

また、レスポンシブによるスマートフォン・タブレット操作にも対応し、2026年度中のiOSアプリリリースを予定しております。

正式ローンチ記念として、2026年3月1日まで、無料でご利用いただけます。

※ 新規会員登録後「サブスクリプション管理」から無料でアップグレード可能です。

■ 開発の背景

日本の法律事務所は約18,000事務所あり、その99%が弁護士20名以下の小規模事務所です。

個人事務所の割合は62%に達し、弁護士一人あたりの年間労働時間は2,321時間と長時間労働が常態化しています。

一方で、弁護士の平均所得はこの20年間で約49%減少しており、業務効率化は喫緊の課題となっています。

さらに、98%の弁護士事務所が未だにFAXを使用しているというデジタル化の遅れも深刻です。

2026年5月には民事裁判のIT化（mints電子提出の本格運用）が予定されており、小規模事務所にとってデジタル対応は避けて通れない状況にあります。

AILEXは、こうした構造的課題に対して、月額8,900円（税込）という小規模事務所でも導入しやすい価格帯で、大手事務所並みのAI機能を提供するサービスとして開発いたしました。

数万行のコードで構成される本プラットフォームは、3つのAIエンジン、52のページテンプレート、PIIセキュリティシステムを備え、弁護士の訴訟実務を包括的に支援します。

■ 主要機能（全15カテゴリ）

AILEXの機能は、有志の弁護士の方から徹底的なヒアリングを実施し、弁護士・弁護士事務所にとって必要な機能を実装しました。

1. AI文書生成（58テンプレート・15カテゴリ統合UI）AI文書生成

訴訟・交渉・契約の各場面に対応する58種類のAIテンプレートを搭載。

基本テンプレート27種（争点整理・準備書面・催告書・判例調査・損害算定等）に加え、専門書面テンプレート31種（民事訴訟6種・家事事件6種・刑事事件4種・債務整理3種・労働事件3種・不動産2種・契約書5種・事務所運営2種）を、15カテゴリタブの統合カードUIで一覧表示します。

テンプレートをクリックするだけでAIが法的根拠付きの文書ドラフトを生成。

生成中はPIIマスキング→コンテキスト構築→AI生成→PIIアンマスクの4ステップ進行をリアルタイムで可視化するプログレスポップアップを表示します。

2. AI法律相談チャットAI法律相談チャット

Anthropic Claude APIを活用したストリーミング応答のAI法律相談。

事件に紐づけることで案件固有のコンテキストを反映した回答を生成します。

Markdown形式レンダリング、セッション管理（タイトル編集可能）、フォローアップ候補自動提示、.docxエクスポート、サンプル質問表示に対応しています。

3. AIファクトチェック（業界唯一）AIファクトチェック

Perplexity APIと連携し、AI生成文書や相手方書面の法的根拠・判例引用をリアルタイムで検証します。

50社超のリーガルテックSaaSを調査した結果、この機能を標準搭載しているサービスは他に確認されていません。文書管理ページや陳述書ドラフトからもワンクリックで実行可能です。

4. AI事件分析（Mermaid図可視化）AI事件分析（Mermaid図可視化）

事件情報をAIが構造化分析し、関係者関係図・請求構造・時系列経緯図・争点弱点の4タブで表示。

Mermaidダイアグラムによる

- 関係者関係図（グラフ形式）- 請求関係図（グラフ形式）- 時系列経緯図（タイムライン形式）

3種類の自動可視化に対応しています。

時系列経緯図

SVGレンダリング・pan+zoomマウス操作・CJKフォント（Noto Sans JP）埋め込み対応。

Excel時系列エクスポート・PNG出力・DOCXエクスポートにも対応しています。

5. 相手方書面AI分析相手方書面AI分析

相手方の準備書面をアップロードするだけで、主張の構造化抽出と各主張への反論ドラフトを自動生成。引用のPerplexity APIファクトチェックも同時に実行され、反論の精度向上を支援します。

6. 陳述書ドラフトAI生成陳述書ドラフトAI生成

原告・被告・証人・関係者の4立場に対応した陳述書ドラフトをAIが自動生成。事件コンテキストの自動注入とファクトチェック統合（ワンクリック実行）により、正確性の高い下書きを効率的に作成します。

7. セマンティックサーチ（意味ベース文書検索）セマンティックサーチ

従来のキーワード検索に加え、Claude APIリランキング方式の意味ベース文書検索を提供。

ベクトルDB不要のXServer互換2段階方式（FULLTEXT+LIKEで候補取得→Claude APIでリランキング+要約生成）を採用。

関連度スコア（0～100）付き検索結果とAI要約が得られます。

右下のAIエージェントからもセマンティックサーチを利用

右下のAIエージェントからもセマンティックサーチを利用できます。

8. ワンクリックAI文書分析ワンクリックAI文書分析

文書一覧から📋要約・ 年表・？QAの3種類のAI分析をボタン1つで実行。

プロンプト入力は不要で、分析結果はモーダルポップアップで即座に確認できます。

AI年表

年表はタイムラインUIコンポーネント（重要度アイコン： 高/🟡中/⚪低）で視覚的に表示されます。

9. 複数文書クロス分析複数文書クロス分析

事件内の全文書を横断的にAI分析し、事案の全体像、矛盾・相違点の検出（影響度+対応案付き）、証拠の空白・欠落、統合年表、分析視点の提案、要注意ポイント（相手方に突かれる可能性のある弱点）の6セクションを自動生成。

最大10文書までの一括分析に対応しています。

10. mints提出パッケージ生成（業界初・AI強化）mints提出パッケージ生成（業界初・AI強化）

裁判所の電子提出システム「mints」に準拠したZIPパッケージをワンクリックで生成。

- AI証拠説明書自動生成- mintsフォームテキストAI生成（申立ての趣旨・請求の原因を自動生成）- AIコンプライアンスチェック（静的3項目＋AIクロスチェック5項目の計8項目）- AI証拠並び順提案（時系列＋文書性質による最適順序）- 提出履歴・差分パッケージ対応

を搭載。さらに

- AIで事件情報から自動入力- 証拠番号スタンプ（PDFヘッダー/フッターに「甲第○号証」等を自動付与）- 画像→PDF変換（JPEG/PNG/GIF/TIFF→A4 PDF）- DOCX→PDF変換- 動画・音声ファイル用カバーページPDF自動生成- 50MB超ファイル自動分割- OCRテキスト抽出（縦書き・段組み対応）

を含む包括的な機能群です。

50社超の競合調査において、mints対応のAI強化提出支援を提供するサービスは他に確認されていません。

11. 契約書チェック

PDF・画像形式の契約書をClaude APIがリスク分析し、指摘事項と改善提案を自動生成します。

12. AIエージェント（14ツール）AIエージェント

全画面で利用可能なAIアシスタント（右下🤖ボタンで常時アクセス可能）が、

- 事件検索- 事件詳細取得- 文書検索- スケジュール検索- 依頼者検索- 報酬検索- 請求書検索- 利用統計- スケジュール新規作成- AILEX使い方情報- 全文テキスト検索- セマンティック検索- AI文書分析- クロス分析

の14ツールを駆使して質問に回答。

3段階AIフォールバック（Anthropic Claude→OpenAI Tool Use→OpenAI Simple）により高い応答安定性を実現。

フォローアップ提案ボタン・チャット履歴保持・パネル状態保持・スクロール→ボトムボタン機能も搭載しています。

13. PII自動マスキングPII自動マスキング

外部AIへのAPI送信前に個人識別情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレス・口座番号等）を自動的にプレースホルダーに置換し、応答受信後に復元する独自技術を搭載。

弁護士法23条（守秘義務）に対応する技術的措置として、依頼者への同意説明を不要にしています。

マスキングレベルは off / structured / full の3段階で設定可能です。

14. 統合業務管理（10機能）AILEX ダッシュボード- 事件管理（動的当事者追加/削除UI・裁判所詳細5項目：裁判官名・書記官名・裁判所電話・裁判所FAX・関連事件番号）- 文書管理（全文テキスト検索・PDFテキスト自動抽出エンジン・CID/CMap対応日本語PDF・ZIP一括インポート）- タスク管理（AI自動優先度スコアリングによる毎朝のタスクキュー自動生成・担当者割り当て・コメント・テンプレート）- スケジュール管理（カレンダー表示＋リスト表示・Googleカレンダー双方向同期・文書テキストからの期日自動抽出・3日前/1日前/当日の期日監視cronリマインダー）- 依頼者管理（個人/法人区分・連絡先・事件紐づけ）- 報酬記録（タイムエントリー形式・6種類の報酬種別）- 請求書管理（PDF出力＋メール送信＋共有リンク・インボイス制度対応・消費税自動計算10%/8%・ステータス管理 draft→sent→paid/overdue/cancelled）- 相談管理（分野別サブカテゴリ・紛争金額レンジ・緊急度・受任連携）- コンフリクトチェック（事件登録時自動照合＋全事件スキャン＋ダッシュボードアラート）- 企業法務手続ウィザード（スクイーズアウト2種・吸収合併・事業譲渡・株主総会・第三者割当増資・減資・取締役選任退任・解散清算・本店移転の10種類のフロー・期日・必要書式・法的根拠をMermaidフローチャート・タイムライン付きで自動生成）

をワンストップで提供します。

15. 依頼者ポータル依頼者ポータル

トークンベースでログイン不要の依頼者向け画面。

マイルストーン進捗管理（ステータス・期日・完了率表示）、文書共有（弁護士が選択した文書のみ公開）、メッセージ送受信（ファイル添付対応）により、依頼者とのコミュニケーションを円滑化します。

弁護士側の管理ウィジェットは事件詳細ページ内に統合されています。

■ 企業法務手続ウィザード

企業法務手続ウィザード

手続き種別と基準日を選択するだけで、全体フロー・各ステップの期日・必要書式・法的根拠・実務上の注意事項を自動生成。スクイーズアウト（2種）・吸収合併・事業譲渡・株主総会・第三者割当増資・減資・取締役選任退任・解散清算・本店移転の6カテゴリ10手続きに対応。

Mermaidフローチャートとタイムラインで手続き全体を可視化し、スケジュール一括登録やAI文書生成へのワンクリック遷移も可能。

■ セキュリティ・コンプライアンス

AILEXは弁護士法72条（非弁行為の禁止）に配慮し、全てのAI出力を「ドラフト・参考情報」として位置付けています。セキュリティ対策として以下を標準実装しています。

- 2段階認証（2FA）：メールベース6桁コード（5分有効・3回試行制限）- - 将来的にGoogle認証アプリ（ワンタイムパスワード）の導入を予定- 5段階ロールベースアクセス制御- 全操作の監査ログ記録- CSRF対策（セッションベースCSRFトークン・全POSTリクエスト）- XSS対策（htmlspecialcharsによる出力エスケープ）- SQLインジェクション対策（PDO Prepared Statements一貫使用）- セッション固定攻撃対策- Google reCAPTCHA- セキュリティヘッダー- 入力データのAI学習利用なし- LINE Login対応（OAuth 2.0 + OpenID Connect・stateパラメータCSRF防止）- データ分離

また、並行してISO27001の取得を早期に進めています。

■ 技術基盤

AILEXは

- Anthropic API- OpenAI API- Perplexity API

の3つのAI APIを戦略的に活用しています。

- Claude API：法律相談・事件分析・書面分析・陳述書生成・セマンティックサーチ・文書分析・クロス分析・契約書チェック・AIエージェント（主系統）- OpenAI API：文書生成（出典付き応答）・mints AI強化機能・AIエージェント（フォールバック）- Perplexity API：ファクトチェック・書面分析引用検証

将来的に、Gemini APIを統合し、Googleでのグラウンディング機能の強化も予定しています。

3段階AIフォールバック設計（Anthropic→OpenAI Tool Use→OpenAI Simple）により、単一APIの障害時にも応答を継続する高い可用性を確保しています。

※ 使用されるAIは変更される場合がございます。

■ 市場ポテンシャル

CAGR

グローバルリーガルテック市場は2025年に約340億ドル（約5兆円）規模であり、2034年には約780億ドルに成長すると予測されています（CAGR約9.8%）。

日本のリーガルテック市場は約2,500億円規模と推計されており、今後も堅調な成長が見込まれます。

AILEXは飽和した契約レビュー市場（LegalOn Technologies・MNTSQ・GVA TECH等10社超が参入済み）を避け、以下の未開拓市場で先行者優位の確立を目指しています。

■ 6件の「日本初」認定

5つの独立調査機関調査の結果、下記の機能が日本初と認められました。

（2026年2月10日調査・詳細エビデンスレポートはプレスリリースに添付）

- 「日本初」判定：AIファクトチェック機能- 「日本初」判定：PII自動マスキング技術- 「日本初」判定：訴訟業務一気通貫AI SaaS- 「日本初」判定：マルチAI統合アーキテクチャ- 「日本初」判定：mints提出パッケージ自動生成

いずれの認定も、国内主要リーガルテックSaaS50社超および海外主要サービス約20社を対象とした独立調査に基づくものです（※各調査機関調べ、2026年2月時点）。

AILEXは、これら6つの「日本初」技術を単一プラットフォームに統合することで、小規模法律事務所（1～5名規模）が抱える「業務過多」「IT化の遅れ」「AI活用時の守秘義務リスク」という3つの構造的課題に対し、包括的な解決策を提供いたします。

2026年5月の民事裁判IT化完全施行を見据え、弁護士の訴訟実務を「相談→文書生成→事実検証→案件管理→請求」まで一気通貫で支援する、新しいカテゴリの訴訟AIプラットフォームとして市場を開拓してまいります。

■ 海外展開ビジョン

AILEXは日本市場での基盤確立後、英語版（ailex.works）を通じたグローバル展開を計画しています。

事件管理・文書管理・AI文書生成・タスク管理といったコア機能の普遍性を活かし、まず米国・英国のコモンロー圏でパイロット展開を行い、その後オーストラリア・シンガポール、さらにEU圏（ドイツ・フランス）への段階的な拡大を目指します。

法律事務所向けVertical SaaSの分野では、Clio（カナダ）がARR 2.5億ドル超・バリュエーション30億ドルに到達した実績があり、法律事務所向けSaaS市場の大きなポテンシャルが実証されています。AILEXは「訴訟実務のリーガルOS」として、日本発のグローバルプロダクトを目指してまいります。

■ 料金プラン

正式ローンチ記念 2026年3月1日まで完全無料

正式料金 月額8,900円（税込）/ 1ユーザー

対象 弁護士1～5名規模の法律事務所

■ サービスURL・お問い合わせ

今すぐ試す :https://users.ailex.co.jp

公式サイト: https://ailex.co.jp

SaaSアプリ: https://users.ailex.co.jp

グローバル版（開設予定）: https://ailex.works

■ 会社概要

会社名: AILEX合同会社

所在地: 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル

顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら（第一東京弁護士会）

事業内容: AI法務支援SaaSの開発・運営

設立（サービス開始）: 2025年12月

URL: https://ailex.co.jp

AILEX SaaS：https://users.ailex.co.jp

免責事項

※ AILEXが生成する全てのAI出力は「ドラフト・参考情報」であり、最終的な法的判断は弁護士自身が行うことを前提としています。本サービスは弁護士法72条に定める法律事務の取扱いには該当しない、弁護士の業務支援ツールです。

※ 本プレスリリースに記載の機能は2026年2月時点の仕様（v7i）に基づいています。

※ 「業界唯一」「競合ゼロ」の記載は、当社が2025年～2026年に実施した50社超のリーガルテックSaaS調査に基づくものであり、調査対象外のサービスにおいて同等機能が存在する可能性を否定するものではありません。

※ 料金は予告の上で変更される場合がございます。また、AI APIの利用量により、AIの利用に制限がかかる可能性がございます。（追加クレジットを購入・またはAIを利用しない機能（スケジュール機能など）は無制限でご利用いただけます）