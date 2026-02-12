〈SNIDEL HOME〉世界中で愛されている「たまごっち」と初コラボレーション！ここでしか手に入らないオリジナルアートデザインを含む全14型を発売＜2月17日(火)WEB先行発売開始＞
株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するルームウェアブランド「SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）」は、株式会社バンダイの「たまごっち」との初コラボレーションアイテムをオフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE(ウサギオンライン)にて2026年2月17日(火)12:00（正午）より先行発売開始、2026年2月20日(金)より全国店舗にて発売いたします。(■SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com / ■USAGI ONLINE:https://usagi-online.com/ )またモデルに櫻坂46・守屋麗奈を起用した企画ページを2026年2月12日(木)12：00（正午）より公開いたします。
SNIDEL HOME×たまごっち
世界中で愛されるたまごっちと待望の初コラボレーション！
宇宙からやってきた、ヘンテコカワイイ”たまごっち”のアイテムをデリバリー！
たまごっち達がSNIDEL HOMEのルームウェアを纏い、ルームパーティーを楽しむ
特別なひと時。
SNIDEL HOMEらしい柔らかなニュアンスカラーをメインに愛らしさが溢れるグラフィカルなデザインのニットシリーズや、どこか懐かしい90's風ドットイラストのアイテムを多彩にラインアップ。
ここでしか手に入らないドキドキとワクワクがつまったスペシャルコレクション
毎日のおうち時間を個性豊かなたまごっちと一緒に過ごそう！
商品ラインアップ
本コレクションでしか手に入らないオリジナルイラストデザインニットシリーズ。
たまごっちをイメージしたカラーを、春らしいニュアンスカラーで仕上げています。
【たまごっち】ニットカーディガン
カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU
サイズ：F
価格：10,780円
ルームウェアを纏ったたまごっち達の絵柄が愛らしいカーディガン。
袖には星や雲を描き、カラフルなデザインに仕上げました。
背面にはSNIDEL HOMEのロゴと虹の絵柄を入れ、キャッチーな1枚に。
たまごっちデバイスや、月や雲をモチーフにしたオリジナルのボタンもポイントです。
【たまごっち】ニットショートパンツ
カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU
サイズ：F
価格：7,260円
フロントはたまごっちの名前や星のジャガードをアシンメトリーに施し、背面には眠っているつきっちのジャガード、右後ろのポケットにはたまごっちの後ろ姿を刺繍しました。
ふっくら柔らかなはき心地で、お好みのトップスを合わせて幅広く着回しができるアイテムです。
【たまごっち】ニットプルオーバー
カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU
サイズ：F
価格：8,800円
同シリーズのカーディガンと同じ絵柄を使用したプルオーバー。
ラグランスリーブで動きやすいシルエットに仕上げています。
【たまごっち】ニットパーカー
カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU
サイズ：F
価格：11,880円
胸元にはたまごっちの顔を描いたワッペンと、“S”のサガラ刺繍入り。
背中にはダブルネームのロゴジャガードを大きく施しています。
ファスナーの引き手には、たまごっちデバイスのモチーフを使用し、デザインに遊び心を加えました。
【たまごっち】ニットヘアターバン
カラー：OWHT,GRN,YEL,ORG,PNK
サイズ：F
価格：4,840円
アイマスクやナイトキャップなど、ルームウェアを纏ったたまごっち達を、肌触り柔らかなニットターバンにデザインしました。たまごっちの顔を刺繍であしらい、リボンターバンやアイマスクなどのグッズを立体的に表現しています。
【たまごっち】ニットルームシューズ
カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU
サイズ：F
価格：6,600円
履き心地の良いニットスリッパ。
ふかふかとした立体感のあるアッパーは、たまごっちデバイスをイメージしたサガラ刺繍入り。
インソールは片方にたまごっちの絵柄、もう片方はロゴを刺繍したアシンメトリーなデザインです。
【たまごっち】ぬいぐるみチャーム
カラー：OWHT,GRN,YEL,RED,ORG,PNK
サイズ：F
価格：4,950円
たまごっちの顔を刺繍であしらい、リボンターバンやアイマスク、ルームウェアなどのグッズを立体的に表現したぬいぐるみチャーム。
バッグやポーチなどに付けて、一緒に春のお出かけをお楽しみいただけます。
雑貨アイテムのみ、いちごっちも登場しています。
※ぬいぐるみチャーム、スマホストラップ、ニットブランケット、ヘアクリップのみ
【たまごっち】ニットソックス
カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU
サイズ：F
価格：4,180円
たまごっちの絵柄とロゴとスターの絵柄を刺繍したアシンメトリーなデザインのニットソックス。
アパレルと同素材の生地を使用しており、足先まで温かく柔らかな素材で仕上げています。
【たまごっち】スマホストラップ
カラー：OWHT,GRN,PCH,LAV,LBLU
サイズ：F
価格：5,720円
たまごっちをビーズで繋いだカラフルなスマホストラップ。
それぞれにたまごっちの絵柄入りのプレートとたまごっちデバイスのモチーフ、雲のモチーフをデザインしています。ストラップホルダーは取り外しが可能なので、バッグチャームとしてもご活用いただけます。
【たまごっち】ヘアクリップ
カラー：A,B
サイズ：F
価格：4,950円
たまごっち達をモチーフにした3個セットのミニヘアクリップ。
台紙にはオリジナルで部屋のイラストを描き、たまごっち達がおうちパーティを楽しんでいるような心ときめくパッケージに仕上げました。前髪やサイドの後れ毛を留めやすいサイズに仕上げています。
【たまごっち】ニットブランケット
カラー：A,B
サイズ：F
価格：9,680円
たまごっちをSNIDEL HOMEのロゴとともにデザインした、全身を包み込める大きさのニットブランケット。絵柄はまめっちとくちぱっち、ふらわっちが並んだAパターンと、みみっち、めめっちといちごっちが並んだBパターンの2種類をご用意しました。
膝掛けやソファのカバーリングなど、幅広いシーンでお楽しみいただけます。
春の新生活へ向けたギフトにもおすすめです。
＜QUARTER VIEWDOTシリーズ＞
たまごっちならではのカラーのドット絵をプリント柄で表現した、カラフルでポップなシリーズが本コラボレーションに特別に登場！
【たまごっち】開襟シャツ
カラー：IVR,BLK,LPNK
サイズ：F
価格：8,910円
【たまごっち】ロングパンツ
カラー：IVR,BLK,LPNK
サイズ：F
価格：8,910円
まるっち、まめっち、いちごっちなどの人気なたまごっち達やたまごっちデバイス、アルファベットロゴを散りばめたプリントを全面に施しました。SNIDEL HOMEらしく、襟元や裾にさりげなくピコレースをあしらっています。
※全て税込価格
※2026年2月12日(木)
一部商品の価格表記を修正いたしました。
発売について
商品一覧ページ公開日:2026年2月12日(木)12:00 (正午)
・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉
・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉
＜ONLINE STORE先行発売日＞
2026年2月17日(火)12:00 (正午)
・SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE〈https://snidel.com/snidel_home/〉
・USAGI ONLINE 〈https://usagi-online.com/brand/snidelhome/〉
・ZOZOTOWN〈https://zozo.jp/shop/snidelhome/〉
・楽天〈https://brandavenue.rakuten.co.jp/ba/shop-snidelhome/〉
＜全国直営店発売日＞
2026年2月20日(金)
・全国店舗一覧〈https://snidel.com/snidel_home/Page/shoplist.aspx〉
バンダイ/たまごっちについて
「たまごっち」は1996年に「デジタル携帯ペット」というコンセプトで発売され、当時の女子高生を中心に大ブームを巻き起こしました。その人気は日本だけに留まらず、世界各地で愛され、2025年7月には全世界累計出荷数が1億個を突破しています。
守屋麗奈について
2000年1月2日生まれ、東京都出身。櫻坂46のメンバー。5thシングル「桜月」にて初めて表題曲のセンターを務める。「離婚しようよ」（Netflix）、「不適切にもほどがある!」第9話（TBS）のドラマにも出演。バラエティーや美容雑誌にも出演。好きな食べ物はチョコレート、パン。
SNIDEL HOMEについて
2005年にスタートしたレディースブランド「SNIDEL(スナイデル)」から、おうちの中のファッション・ライフスタイルを提案するブランドが誕生しました。BEAUTY HOME DRESSをコンセプトに、美しさを追求。美しく見えるフォルムやデザインはもちろんのこと、着ているだけで美しくなるような美容成分を生地に施しました。
■SNIDEL HOME OFFICIAL ONLINE STORE
https://snidel.com/snidel_home/
■SNIDEL HOME INSTAGRAM
https://www.instagram.com/snidel_home_official/
■USAGI ONLINE
https://usagi-online.com/
