【子育てIT】優れた育児IT商品コンテスト「BabyTech(R) Awards 2025-26」殿堂入り・大賞・優秀賞発表！

BabyTech(R) Awards 2025-26（以下BTA2025-26）審査委員会は、高い評価を得続けている「殿堂入り」商品、13部門別に最優秀賞の「大賞」、優秀な商品におくられる「優秀賞」を決定いたしました。

各受賞商品は2026年3月29日（日）、Tokyo Innovation Base（有楽町）にて開催予定の受賞式・展示会にて展示。実際に商品を体験していただけます。受賞式詳細は後日ご案内いたします。

なお、協賛企業による特別賞は2月末ごろの発表を予定しております。

BTA2025-26 受賞商品一覧

全受賞商品の写真、審査選評、URLはホームページをご確認ください。

https://babytech.jp/babytech-awards-2025-26-top/

殿堂入り（4商品、商品名五十音順）

部門を問わず、ベビーテックアワードにて3回以上の受賞実績を持ち、市場で高い評価を得続けている商品に贈られる特別な栄誉です。

CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット

雲云テクノロジー株式会社

https://jp.cuboai.com/(https://jp.cuboai.com/)

CuboAi 赤ちゃんねんね見守りセット

かわいい小鳥型の本体にAI技術を詰め込んだ高機能スマートベビーモニター「CuboAi スマートベビーモニター（第3世代）」と、マットレスの下に敷くだけで赤ちゃんの連続した細かな動きを検知する「CuboAi ベビーセンサーパッド」のセット。第3世代は、画質向上、AI検知速度向上、自動録画時間延長、成長トラッキング追加など大幅にアップデート。

デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」

株式会社バッファロー

https://omoidebako.jp/(https://omoidebako.jp/)

デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」

スマートフォンやデジタルカメラなどの写真、動画を取り込んで、かんたんに自動整理することができるデジタルフォト・アルバム。ママのスマートフォン、パパのスマートフォンやデジタルカメラといった、複数の撮影機器で撮ったお子さまの写真を、リビングのテレビやお手元のスマホ等で身近な人と大切な思い出として見返す喜びを提供。

乳児用体動センサ ベビーアラーム E-202

シースター株式会社

https://www.babysmile.ne.jp/babyalarm202/(https://www.babysmile.ne.jp/babyalarm202/)

乳児用体動センサ ベビーアラーム E-202

おむつに装着するタイプで持ち運びが可能となった乳児用体動センサ。機器に内蔵された高機能センサで呼吸を含む赤ちゃんの体動を感知。体動が約20秒間感知されない場合、アラームで直接赤ちゃんに刺激を与え、無呼吸からの回復を促すと共に、周囲の保護者・保育者・看護者にお知らせ。医療機関での救命実績も報告されている。

マミット

スタンスドット合同会社

https://momit.jp/(https://momit.jp/)

マミット

育児中のママが「学び」「相談や雑談」を全国のママと一緒にできるオンラインコミュニティ。ITスキル習得から実務経験、育児や働き方のサポートまでをワンストップで提供し、月2,980円で安心してスキルアップとキャリア形成に取り組める環境を整えている。ママの「自分を取り戻す・アップデートする」ことを支える新しい学び場。

部門別受賞商品

安全対策と見守り部門

安全対策と見守り部門受賞商品大賞

Hello!Family. はろここトーク

コクヨ株式会社

https://hellofamily.kokuyo.co.jp/view/page/hellococotalk(https://hellofamily.kokuyo.co.jp/view/page/hellococotalk)

「はなす・きく・しらせる」の3つのボタンで子どもにも操作が明快で使い易い、音声メッセージ機能付きみまもりGPSデバイス。位置情報の見守りと、音声メッセージの送受信で、スマホをもたない子どもと親の日常生活に安心を届ける。

優秀賞

１. Eufy Baby Monitor C10

アンカー・ジャパン株式会社

https://www.ankerjapan.com/products/e6310(https://www.ankerjapan.com/products/e6310)

専用モニターとスマートフォンアプリの2つの方法で見守りができ、2倍の安心感を実現するベビーモニター。約300万画素の2K高画質・4倍デジタルズーム・ナイトビジョンで常に赤ちゃんの様子を鮮明に確認可能。

２. 車載対応ベビーワイヤレスモニター ミマモ2

株式会社慶洋エンジニアリング

https://www.keiyoeng.co.jp/(https://www.keiyoeng.co.jp/)

車内を主とした後部座席をリアルタイムで見守る車載用ベビーワイヤレスモニター。カメラとモニターが既にペアリングされているので、エンジンかけると自動でつながるので設定も不要。

育児家事向け家電部門

育児家事向け家電部門受賞商品大賞

エアコン内部に潜むカビ対策として、「防カビカラッとファン」を搭載したプラズマクラスターエアコン Rシリーズ

シャープ株式会社

https://jp.sharp/aircon/(https://jp.sharp/aircon/)

これまで以上に安心で安全な空気をお届けすることを目指したエアコン。独自空気浄化技術「プラズマクラスター」に加え、エアコン内部の清潔性を保つ機能である「防カビカラッとファン」「プラズマクラスター内部清浄」「カビパトロール」などを搭載。24時間365日エアコン内部を清潔に保つと共にお部屋の空気を浄化することで、赤ちゃんに優しい空気を届けるエアコン。

優秀賞

１. airluv.5（エアラブ5）

Poled／コマースメディア株式会社

https://emos-store.com/pages/airluv5

ベビーカーやチャイルドシートに簡単に装着して使用する、モバイルバッテリー駆動の送風機能付

きクールシート。お子様の身体部位（頭、背中、お尻、太ももなど）に合わせて空気孔を最適設計。

２. スチーム除菌乾燥器

株式会社いつくし

https://shop.izxi.jp/products/dsf-100(https://shop.izxi.jp/products/dsf-100)

水だけで除菌できるスチーム除菌乾燥器。哺乳瓶や除菌したいものを入れてタッチするだけで、除菌～乾燥～保管まで全自動。煮沸・薬液消毒の手間や時間、片付かなさ、手荒れの悩みをまとめて解消。

記念・記録・思い出部門

記念・記録・思い出部門受賞商品優秀賞

Qubii Power

Maktar株式会社

https://jp.maktar.com/collections/%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC/products/qubii-power(https://jp.maktar.com/collections/%E5%85%85%E9%9B%BB%E5%99%A8-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC/products/qubii-power)

急速充電器とスマートフォンの自動バックアップ機能をひとつにまとめたスマートデバイス。スマートフォンをいつものように充電するだけで、写真や動画、連絡先・SNSの投稿画像などを自動で保存。

健康・毎日のお世話部門

健康・毎日のお世話部門受賞商品

大賞（同点2商品）

１. あわベビ（awababy） - 泣き声AIによる育児可視化プラットフォーム

株式会社クロスメディスン

https://awababy.tech/(https://awababy.tech/)



赤ちゃんの泣き声をAIが解析し、11種類の感情と医師監修の対処法を数秒で提示する育児支援アプリ。乳幼児の状態を"見える化"し、保護者の不安軽減・産後うつ予防・パートナー参加の促進を実現。

２. DREAM SWITCH(ドリームスイッチ)ベーシックセット

株式会社セガ フェイブ

https://www.segatoys.co.jp/brand/dreamswitch/(https://www.segatoys.co.jp/brand/dreamswitch/)

自宅の天井や壁に投影するプロジェクター型絵本。絵本の他に数字やことばなどの知育コンテンツやストレッチなど、お休み前の時間に親子で寝ながら楽しめるコンテンツを搭載。

優秀賞

１. 睡眠中の赤ちゃんを見守る 体動センサ

株式会社いつくし

https://shop.izxi.jp/products/ims-01(https://shop.izxi.jp/products/ims-01)

2つのセンサーでしっかり感知し、コンパクトでどこでも使える安心設計。従来の体動センサが持つ基本機能に加え、独自機能も搭載し、大切な赤ちゃんをしっかり見守る。



２. LULLME（ラルミー）

株式会社orivance

https://colulu.jp/products/lullme(https://colulu.jp/products/lullme)

赤ちゃんが安心して眠れる環境をつくるホワイトノイズスピーカー。ホワイトノイズや胎内音、童謡など全22種類の音を収録。ママやパパの声や生活音などを録音できる機能を備え、赤ちゃん一人ひとりに合った安心感を届ける。

子どもの学びと遊び部門

子どもの学びと遊び部門受賞商品大賞

さわるTECH

ピープル株式会社

https://sawarutech.com/(https://sawarutech.com/)

iPadと専用の"感触ペン"で、幼児が"触って学ぶ"体験を通して好奇心を育む次世代デジタル知育サービス。感触ペンには、最新ハプティクス技術で実際の素材から採取・再現した300種以上の質感を搭載。水・砂・刃物など、現実では危険や制約のある体験を安全かつ自由に楽しめる。

優秀賞

英語デビューBOX

バイリンガルベイビー株式会社

https://www.levine.jp/lp/eigo-debut-boxofficial/(https://www.levine.jp/lp/eigo-debut-boxofficial/)

0～6歳の乳幼児向けに開発された、スクリーンに頼らない英語教材。言語の最小単位「音素」に着目し、英語の音素認識（ことばの土台）を育てる日本初・特許取得の教育プロダクト。

社会的インパクト部門

社会的インパクト部門受賞商品大賞

自治体DX・母子保健DXサービス「mila-e（ミライー）」

株式会社ミラボ

https://mi-labo.co.jp/services/mila-e/(https://mi-labo.co.jp/services/mila-e/)

こどもと保護者、地域の子育てにたずさわる自治体・医療機関・施設・事業者の負担軽減や利便性向上を目的とした自治体DX・母子保健DXサービス。母子手帳アプリ、乳幼児予防接種デジタル予診票、乳幼児健診デジタル問診票、産後ケア等のデジタルクーポン、健診・教室等のオンライン予約、出生届等のオンライン申請など、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない支援ができる総合サービスとして、全国約300自治体に導入。

優秀賞

法人向け育休支援システム「workingU」

illumista 株式会社

https://working-u.jp/(https://working-u.jp/)

企業と育児休業取得者を支援するクラウド型システム。人事業務の効率化や従業員満足度だけでなく、「育休取得」を通じた従業員個人の成長と、それを支援する管理職・同僚を含めて相互に助け合う象徴的な仕組み化を構築。

授乳と食事部門

授乳と食事部門受賞商品大賞（同点2商品）

１.哺乳センシングデバイス・システム

住友ベークライト株式会社

https://www.sumibe.co.jp/topics/2025/s-bio/0714_01/

赤ちゃんの舌の動きを測り、母乳を飲む力である『吸てつ力』を数値化するデバイス。母親は哺乳能力を客観的に把握し不安を解消できる。

測定結果と母親・助産師による授乳チェックシートを統合した総合的授乳指標も用い、助産師の指導を支援する。

２.ベビースマイル ハンズフリー電動さく乳器 E-401

シースター株式会社

https://www.babysmile.ne.jp/breastpump/(https://www.babysmile.ne.jp/breastpump/)

授乳中のお母さんの負担を軽減する完全ハンズフリー設計の次世代型搾乳器。自動で吸引やリズムを調整し、両手が自由に使えるため、家事や育児、スマホ操作をしながらの搾乳が可能。コンパクトで静音設計により、家庭内でも周囲を気にせず使用できる。

優秀賞

１. こどもレシピ

合同会社JProduct

https://kids-recipe.com/(https://kids-recipe.com/)

0～5歳向けの離乳食・幼児食に特化したレシピ共有プラットフォーム。専門家監修の信頼できるレシピと、実際に子育て中の家庭が投稿するリアルなレシピを合わせて掲載。

２. milkmagic 冷却ボトル

株式会社BetterDays

https://betterdays-jp.com/(https://betterdays-jp.com/)

70℃などの高温の水で調乳したミルクをボトルに入れると、2分以内に人肌温度(~37℃)に冷却。人肌温度に冷却されたミルクは、最大1時間ボトル内で保温される。

３. ハンズフリー電動さく乳器 YW-688

株式会社いつくし

https://shop.izxi.jp/products/yw-688(https://shop.izxi.jp/products/yw-688)

ママの手と時間を自由にするハンズフリー電動さく乳器。大画面の電動ポンプで操作性を向上し、胸に心地よい刺激を与える「花びらクッション」や、めくれにくい厚みのあるフィットカバーにより、快適で確実なさく乳をサポート。

妊活と妊娠部門

妊活と妊娠部門受賞商品大賞

体調ナビゲーションサービス RizMo

パナソニック株式会社

https://ec-plus.panasonic.jp/store/page/RizMo/lp/device_pregnancy/

タイミング予測から体づくりのアドバイス、共有、相談まで妊活期の女性をトータルでサポート。つけて寝るだけで衣服内で計測した低温期・高温期の温度変化と睡眠を自動計測。データから排卵日や妊娠しやすい時期を予測、体調に合わせた妊活アドバイスを毎日配信。LINEでパートナーと共有でき、看護師・助産師へのオンライン相談も可能。

優秀賞

１. つわりいつまでチェック

雪印ビーンスターク株式会社

https://www.mamecomi.jp/useful/morningsickness-supporter/period/002(https://www.mamecomi.jp/useful/morningsickness-supporter/period/002)

約3,000名のアンケート回答者のデータをもとに、ご自分のつわりが始まった「妊娠週数」を選ぶとつわりの終わりの目安を知ることができるサービス。

２. 胎児超音波心音計 Baby Phone

株式会社いつくし

https://shop.izxi.jp/products/contec10c(https://shop.izxi.jp/products/contec10c)

妊婦さんのお腹にあてるだけで、お腹の中の赤ちゃんの心音を聴ける胎児超音波心音計（妊娠12週以降）。

発達支援ツール部門

発達支援ツール部門受賞商品大賞

DFree

DFree株式会社

https://personal.dfree.biz/10008-1(https://personal.dfree.biz/10008-1)

お腹に貼ることで尿のたまり具合を見える化し、トイレのタイミングをお知らせする排泄予測デバイス。超音波センサで尿のたまり具合を10段階で数値化し、トイレのタイミングをアプリにお知らせ。排尿傾向を確認できる革新的なサービス。20gと軽量で、トイレトレーニング中のお子様や尿意の把握・訴えが難しい障がいを持たれている方、介助者であるご家族など幅広く利用。

保育ICT 一般部門

保育ICT 一般部門受賞商品大賞

KatagrMaエンゲージ

株式会社カタグルマ

https://service.katagrma.jp/engage

保育・教育・療育施設向けの人員配置ICTサービス。勤務継続・異動・休職・退職などの職員意向をアンケートで集約し、退職・異動希望者や面談進捗を一覧で管理。最新情報を踏まえたドラッグ＆ドロップの配置シミュレーションで、法定配置基準や加配加算要件を自動チェックし、過不足や加算取得状況をリアルタイムに可視化。意向調査から配置確定までを一元管理。

優秀賞

WEL-KIDS

株式会社ウェルキッズ

https://www.wel-kids.com/(https://www.wel-kids.com/)

「誰でもつかいこなせる」を目指した保育園・幼稚園・認定こども園・学童に対応したICTシステム。1日のクラスの状況を1画面に集約し、重要な情報を検索せずとも1ボタンで詳細が把握できる画面構成や食事量などの記録もグラフィカルにワンタッチで行えるなど現場の使いやすさを徹底的に追求している。

保育ICT 保育中の事故防止部門

保育ICT 保育中の事故防止部門受賞商品大賞

AQUA BUDDY (アクアバディ)

グローバル電子株式会社

https://www.gec-tokyo.co.jp/medical(https://www.gec-tokyo.co.jp/medical)

ウェアラブル型の水遊びセンサー。保育園、幼稚園や小学校で起こる子どもの水遊び事故に対し、身体取り付け型のセンサーおよび危険を知らせるアラート受信機を用いて監視の目が届かない部分をカバーすることによってプール監視の精度を向上させるシステム。

優秀賞

顔パスお迎えKIDSCALL(キッズコール)

株式会社VERIPATH

https://kids-call.jp/

保護者の「顔」を鍵にする認証技術で、既存のICTシステムはそのままに、先生方のインターホン対応や内線連絡等の業務負荷を解消しつつ、不審者侵入と園児の誤引き渡しを未然に防ぐ独立型"顔パスお迎え自動化サービス"。

保護者支援サービス 一般部門

保護者支援サービス 一般部門受賞商品大賞（同点2商品）

１. Babyrenta

株式会社ベビレンタ

https://babyrenta.com/(https://babyrenta.com/)

「失敗したくない」「初期費用を抑えたい」「置き場所に困りたくない」そんな育児の悩みを解決する、ベビー用品のレンタルサービス。使用期間が短いものはレンタルでお得に使えるだけではなく、購入前のお試しとしても利用できる。リユース品から海外メーカーの最新モデルまで、大型ベビー用品を実際に試せて、気に入れば延長や購入も選択可能。

２. famireco（ファミレコ）

スタンスドット合同会社

https://famireco.jp/(https://famireco.jp/)

家族の「もしも」に備えるためのデジタル終活サービス。万一の際に必要となる連絡先、契約情報、資産、サブスク、SNS、医療情報など、散らばりがちな重要データを一元管理し、信頼できるパートナーと安全に共有できる。突然の不幸や緊急時に"何からどう動いていいかわからない"という家族の負担を減らし、日常の延長線上で無理なく備えられる仕組みを提供。

優秀賞

１. 双子・三つ子家庭のウェルビーイングを支えるアプリ「moms」

株式会社pono

https://moms-app.com/(https://moms-app.com/)

双子や三つ子を育てる多胎家庭が直面する孤立や負担を軽減し、当事者同士のつながりと支援を実現するコミュニティアプリ。2025年3月5日にプレリリースし、現在15カ国で6800ダウンロードを超えている。

２. オンライン両親学級 OYA WORK

株式会社With Midwife

https://oya-work.withmidwife.jp/(https://oya-work.withmidwife.jp/)

OYA WORKは、育児と仕事の両立に特化したオンライン両親学級。妊娠期の通院や育休中の復職準備、子育てとキャリア形成、パートナーシップなど、働く親特有の課題を包括的に支援。人事・労務やキャリア支援にも精通した医療専門家が運営し、完全無償で、学びと対話を通じた両立支援プログラムを提供している。

３. ねんねママのファミリーシップ

株式会社mominess

https://sleepwell.mominess.com/(https://sleepwell.mominess.com/)

乳幼児を育てるママパパを支援するオンライン総合サポートコミュニティ。オンラインで8名の専門家が集結し、月約40回の相談と講座、24時間対応の夜泣きチャットボット、そして同じ悩みを持つママたちのコミュニティ機能が一体となり、寝かしつけ・夜泣きから離乳食・発達・知育まで包括的にサポート。

保護者支援サービス キャリア支援部門

保護者支援サービス キャリア支援部門受賞商品優秀賞

リモラボ

株式会社リモラボ

https://lp.remolabo.jp/(https://lp.remolabo.jp/)

学びから自走までオールインワンのサポートを行うリモートワーク実践スクール。1000講座以上見放題の幅広いスキル（SNS運用、Webデザイン、動画編集など）の学習に加え、その後の案件受注やクライアントワークまで、再現度の高い実践環境を整備。

主催者

BabyTech(R) Awards 2025-26 実行委員会