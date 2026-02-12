「EMODA (エモダ)」2026 Spring Summer Collection 最新8LOOKを公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「EMODA(エモダ）」は、2026年2月12日(木)に2026 Spring/Summer Collectionを公開。

掲載商品は公式通販サイト「RUNWAY channel」ならびに各店舗にて順次販売します。

2026 Spring Summer Collection

今回のLOOKは柔らかく、優しいムードを意味する「gentle (ジェントル) 」がテーマ。淡いカラーや軽やかなディテールをベースに、アイテムや素材でシャープさを加えスタイリングにエッジをプラス。相反するエッセンスを重ねた、EMODAらしい「gentle (ジェントル) 」を表現します。2025年に引き続き、CGグラフィックを使用し進歩的な空間をクリエイト。従来、大文字で表記しているブランドロゴをシーズンコンセプトにあわせて小文字で作成し、柔らかなムードを表現しています。

LOOKを見る :https://runway-webstore.com/ap/s/v/MK040/?sort=rk+desc,fsdt+desc&fq=kw:ed_260212_magazine*&pi=p_sp_ed_260212_magazine&aid=ed_260212_magazine

LOOKの制作には、世界で活躍する映画監督YUANN氏率いる映像制作会社 Kidzfrmnowhere (キッズフロムノーウェアー/本社：東京都港区)がコレクションLOOKとイメージムービーを制作。ディレクターはCGアーティストのMarimo氏を起用しました。

kidzfrmnowhereについて

映像作家YUANNが率いるKidzfrmnowhere。アジアを拠点とするグローバルクリエイティブハウス。

Web Site :https://yuannstudio.com/

Kidzfrmnowhere Web site :https://kidzfrmnowhere.com/

Instagram :https://www.instagram.com/yuann0111/

Kidzfrmnowhere Instagram :https://www.instagram.com/kidzfrmnowhere/

EMODAについて

■ブランドコンセプト

ファッションの最先端＝MODE

その新しさを、リアルクローズへ落とし込んでいく。

MODE、MONOTONE、MINIMAL をベースに、エッジを効かせた、その時代のムードを表現。

潔いこと。スタイルがあること。

常に挑戦し、ファッションを楽しみ続ける人へ。

■2026 Spring Summer コンセプト「gentle」

Gentle=柔らかな・優しい、穏やかな

柔らかく軽やかなディティールや素材感が生む、優しいムード。

淡いカラートーンバランスで輪郭をほどく。

そこにシャープなシューズ、無骨なデニムやレザーが加わることで、スタイリングにエッジを出す。

甘さと強さ、優しさと意志。

相反するエッセンスが重なり合い、今季のEMODAは、これまでにない”gentle”を体現する。

■EMODAオフィシャルサイト／SNS

Official Site：http://emoda-japan.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/emoda/

X：https://x.com/EMODA_STAFF ( @EMODA_STAFF )

Instagram：https://www.instagram.com/emoda_official ( @emoda_official )