運行2年目！地元小学生が名付けた「おくひだマウンテンバス」が、2026年は新緑シーズンに運行決定

一般社団法人 奥飛騨温泉郷観光協会

2025年に運行を開始し、地元小学生が命名した「おくひだマウンテンバス」が、運行2年目となる2026年は、新緑シーズンの大絶景をお届けします。今回の開催は2026年5月22日～6月12日とし、新緑の最盛期に「新緑と残雪」を楽しめる内容を企画。開放感抜群のオープンバスで絶景を見渡せるのはもちろん、乗車特典として配布される新緑を観察するスペシャルなアイテムで、今までにない発見にみちたバス体験～BUSVENTURE～を楽しめます。さらにバスは、新穂高ロープウェイとも連携し、山頂に上り詰めると、限定スタンプを押して完成するオリジナルポストカードを投函できます。

おくひだマウンテンバスとは？

2025年に運行を開始した「おくひだマウンテンバス」は、地元の小学生により命名され、初年度から「バスからの景色」への高い満足度をいただきました。運行2年目となる今回は「もっと絶景がみたい！」を叶えるため、奥飛騨の自然がもっともまばゆい新緑と残雪が残るシーズンでの開催を決定しました。また単なる移動にとどまらない工夫として、往路では自然観察にぴったりのオリジナルアイテムが参加者に配られるほか、復路では山のふもとの温泉に入るのが待ち遠しくなる驚きのサプライズアイテムが登場します。この取り組みは、屋根のないオープンバスのパイオニアである日の丸自動車興業株式会社、運行会社の濃飛乗合自動車株式会社、ロープウェイ事業を行う奥飛観光開発株式会社、おもてなしをプロデュースする星野リゾート、一般社団法人奥飛騨温泉郷観光協会、そして地元行政が連携し、地域一体となって行う自然観光における新しい地域連携の形を創造する試みです。

初年度となった2025年のおくひだマウンテンバス｜名づけ親となった地元小学校の児童とともに試走式を開催特徴１：開放感抜群！屋根のないオープンバスで体感する絶景

本ツアーは、屋根がなく開放感抜群のオープンバスで移動します。遮るもののない360度の視界で、奥飛騨の雄大な自然を文字通り体いっぱいに浴びることができます。「屋根のない開放感」そのものを最高のコンテンツとして提供します。都心部の観光バスでは味わえない、奥飛騨だからこそ実現できる圧倒的な絶景に身を置く非日常の体験です。

往路：どんどん山に向かって突き進むバス復路：山を背にして北アルプス大橋を渡るバス特徴２：新緑の最盛期を巡る「新緑×残雪」のドラマ

運行期間は、奥飛騨の美しい新緑が最盛期を迎える5月から6月の3週間に設定しました。標高が上がるにつれて、新緑から雪解け水が流れる残雪へと景色が劇的に変化する、この時期ならではのドラマチックな絶景が楽しめます。バスガイドによる奥飛騨温泉郷の歴史や植生に関するガイド解説を聞きながら、新緑の輝きと残雪のコントラストを堪能し、自然の息吹を感じることで感動を深めることができます。

特徴３：新緑を観察するスペシャルなアイテム登場でBUSVENTURE（バスベンチャー）

往路は「新緑レター便」と名付け、新緑を目いっぱい楽しむ内容です。乗客全員に配られる、「新緑スーパーグラス」をのぞくと、新緑の色彩がぐっと迫るように見えてきます。山頂では感動を未来に送る「おくひだオリジナルポストカード」へ記念のスタンプを押して投函できます。復路の「癒やしの湯のみち便」では、アイマスクで視覚を遮断し、森の香りや川のせせらぎに集中することで心身をリラックス。オリジナルラベルのサイダーで、喉の渇きを潤し、山のふもとで入る温泉に心馳せます。ただ単にバスに乗って移動するだけでない、新たなバスの楽しみ方「BUSVENTURE（バスベンチャー）」として、ワクワクするひとときを過ごせます。

往路：新緑レター便の流れとオリジナルアイテム

１.バスガイド

星野リゾートの温泉旅館「界 奥飛騨」スタッフによる新緑バスガイドが搭乗

２.新緑スーパーグラス

太陽光のまぶしさをカットし、新緑をより鮮やかにみるレンズが入ったグラス

３.新穂高ロープウェイ

バス降車後は一気にロープウェイ山頂へ。新緑から名残雪への劇的な変化。

４.限定ポストカード

山頂では記念スタンプを押したポストカードを、やまびこポストに投函

復路：癒やしの湯のみち便

１.しらかば平駅から乗車

おくひだマウンテンバス運行時だけ登場する可愛い停留看板が目印・

２.オリジナルサイダー

山頂の思い出に浸り、山麓で待っている温泉へ向かいながら喉を潤します。

３.アイマスクで森林浴

森の香りや自然の音に集中するアイマスク。見ないほうが、見える体験を。

４.平湯バスターミナル

往路同様、新緑バスガイドは、平湯バスターミナルまで案内します。

おくひだマウンテンバス概要

期間 ：2026年5月22日（金）～6月12日（金）

ルート：平湯バスターミナル⇔新穂高ロープウェイ（朝夕のみ高山濃飛バスセンター発着便あり）

料金 ：平湯発：1人 片道2500円、往復4000円

高山発：1人 片道3500円、往復6000円

平湯以降はどの停留所から乗車しても一律金額。

全席予約制・事前決済（バス車内ではチケット購入不可）

大人・小人（未就学児含む）同額

座席数：44席

便数 ：1日6便（往路3便、復路3便）

運行 ：濃飛バス（濃飛乗合自動車株式会社）

販売 ：2026年2月12日から発車オーライネットにて販売開始（日本語）

日本語：https://secure.j-bus.co.jp/hon/Route/Highway?gpcd=210201&rocd=0021(https://secure.j-bus.co.jp/hon/Route/Highway?gpcd=210201&rocd=0021)

英語：https://www.japanbusonline.com/en/CourseSearch/12102010021

窓口販売は、平湯バスターミナル乗車券発券窓口と高山濃飛バスセンター

主催 ：一般社団法人 奥飛騨温泉郷観光協会

協力 ：濃飛乗合自動車株式会社、奥飛観光開発株式会社、日の丸自動車興業株式会社

星野リゾート（界 奥飛騨）

詳細 ：公式サイト https://okuhida-mountainbus.jp/（2026年2月27日より順次公開）

備考 ：新穂高ロープウェイの乗車券は別途購入する必要があります

「お披露目式・先行試乗会」取材について

当バスの運行に際し、お披露目式・先行試乗会の取材申込を受け付けます。

日時 ：2026年5月21日（木） 午前 10:00受付開始、10:30開会、11:30先行試乗会開始

先行試乗会は12:30頃、鍋平高原駐車場にて解散となります（回送バス乗車可）

場所 ：中部山岳国立公園 奥飛驒ビジターセンター

申込 ：https://forms.gle/k5x73XQmoz9CRXBx5

〆切 ：2026年5月15日（金）15:00

一般社団法人 奥飛騨温泉郷観光協会について

一般社団法人 奥飛騨温泉郷観光協会は、奥飛騨温泉郷並びに上宝町地区における観光資源の保護と観光事業の振興を図りながら、健全な観光旅行の普及発達と国際観光の振興を促し、地方文化・経済の向上発展及び、国際親善に寄与することを目的としています。

お問合せ先

運行・予約：濃飛バス予約センター TEL：0577-32-1688（9:00～17:00）

取材 ：一般社団法人 奥飛騨温泉郷観光協会（事務局／界 奥飛騨）info@kai-okuhida.jp

【補足事項】

本事業は、高山市令和8年度予算が成立した場合に実施するものです。