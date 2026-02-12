保険業界の大規模カンファレンス「ホケンノミライ」にて、ファミワン代表の石川がスタートアップピッチに登壇します

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/ などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、2026年3月6日（金）に開催される保険業界の大規模カンファレンス「ホケンノミライ2026」にて、ファミワン代表の石川が、18:10からの「フェムテックの保険会社事例＆スタートアップピッチ」に登壇することをお知らせいたします。

カンファレンス公式サイト： https://hokennomirai.studio.site/

本イベントは、GuardTechコミュニティと有限会社インスウオッチが共催する、保険業界の未来を形作るための年次カンファレンスです。金融庁「Japan Fintech Week 2026」の連携イベントとしても位置づけられており、InsurTechの最新動向や業界の進化について、リーダーや革新者たちが一堂に会し、議論します。

ファミワン代表の石川は、複数の保険会社が参入し注目を集める「フェムテック」をテーマにしたスタートアップピッチのセッションに登壇。主要顧客の変化や福利厚生、テクノロジーの発展が保険ビジネスモデルにどのような変革をもたらすか、スタートアップの視点からピッチを行います。

■開催概要 保険業界カンファレンス「ホケンノミライ2026」

【開催日時】 2026年3月6日（金） 9:20 ～ 19:00

【会 場】 FinGATE KAYABA（東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 1階＆3階）

【開催形式】 現地開催

【主 催】 GuardTechコミュニティ、有限会社インスウオッチ

【参 加 費】 有料 （詳細は下記サイトにて確認ください）

▶セッションプログラム

8:50 開場

9:20 Opening Remarks/Greeting our guests

9:45 保険業界ルネサンスの現在地 ―始まった変革と、まだ始まっていない未来-

10:40 人間中心のAIは保険に何を取り戻すのか ― AI基本計画が照らす「判断・共感・責任」-

11:35 海外トレンドから考える国内保険におけるAI活用

12:30 募集コンプライアンス×AIエージェントのミライ ―A2A時代に問われる「信頼の境界線」―

13:25 結心会が描く金融×エンターテインメントのミライ

14:00 デジタルネイティブ世代が捉えるホケンとAIのミライ

14:35 原体験が社会を動かすとき ―当事者から生まれたソーシャルベンチャー／NPO―

15:20 日本の大学生のための保険アイデアコンペ「INID」

16:10 あたらしい保険をつくるハッカソン「ホケンノカタチ」

16:45 産学連携で創る「リスクファイナンス学」のミライ

17:40 デジタル「マナビ」プレイス～金融IT協会デジタル人材育成委員会の取り組み

18:10 フェムテックの保険会社事例＆スタートアップピッチ

19:00 Closing Remarks/Photo Session

19:15 After Party/Networking

※開催時間、セッション内容、登壇者は当日までに予告なく変更となる場合があります。

※2026年2月12日時点の情報です。最新情報はサイトをご確認ください

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。



また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

