栄養が摂れるフランス菓子が作れる「彩り栄養パティシエ養成講座」LINE登録キャンペーン実施

ラフ株式会社

本講座は、オテルドゥミクニでパティシエとして学び、フランスでの修業を経て、都内のパティスリーで活躍されている安部美貴先生が開発。

グルテンフリーで米粉や雑穀粉をブレンドし、栄養価を高めながらも「食べ慣れた美味しさ」を実現する技術を、プロの視点から体系的に学ぶことができる、お菓子のプロを目指す方にもピッタリな講座です。

好評を博している本講座のLINE登録キャンペーンを実施します。

安部美貴先生が本キャンペーンのために考案した、バレンタイン・ホワイトデーのギフトにピッタリな「ドロップショコラクッキー」のレシピを、LINE登録してくださった方に配布します。

■「ドロップショコラクッキー」のレシピをプレゼント！LINE登録キャンペーン

▲ドロップショコラクッキー

本日～2026年3月14日の期間中にLINE登録をしてくれた方に、「ドロップショコラクッキー」のレシピをプレゼントします。

ドロップショコラクッキーは、グルテンフリーの穀物粉であるホワイトソルガム粉を使用したヘルシーで美味しいクッキーです。

サクッと軽い口どけで、噛むほどに素材そのもののやさしい甘さとカカオの風味が広がります。

余計なものを足さず、シンプルな素材で仕上げているので、毎日でも食べたくなる味わいです。

初心者でも取り組みやすいように、本キャンペーンのために安部先生が考案したオリジナルレシピです。

大切な人と一緒に、手作りのフランス菓子を味わってみませんか。

レシピはPDFにて配布します。

A4サイズで両面印刷をしホチキスでとめるとレシピブックになります。

https://s.lmes.jp/landing-qr/2007818997-o3JNRWr2?uLand=m6RhGT

興味をお持ちの方は、上記のURLからご登録ください。

※LINE登録によるレシピのプレゼントは、本日～2026年3月14日23:59:59の期間限定です

「彩り栄養パティシエ養成講座」とは

▲安部美貴先生





本講座は、オテルドゥミクニでパティシエとして学び、フランスでの修業を経て、都内のパティスリーで活躍されている安部美貴先生が開発。

グルテンフリーで米粉や雑穀粉をブレンドし、栄養価を高めながらも「食べ慣れた美味しさ」を実現する技術を、プロの視点から体系的に学ぶことができる、お菓子のプロを目指す方にもピッタリな講座です。

パサつきがちな米粉菓子も、物足りなさを感じがちなヘルシー菓子も、先生のこだわりのレシピなら驚くほど美味しく。

クッキーやクラッカー、パウンドケーキなど手軽なものから、ショートケーキ、チョコレートムースやモンブランなどの生菓子まで、家族が喜ぶ定番のお菓子を「心にも体にも必要なもの」として。

もっと美味しく・もっと安心して、そして"誰もが一緒に楽しめるお菓子"を作ることができます。

※本講座は、たくさんの方に食べて頂く事をふまえ、アレルギー対応をしているものもありますが、全てのお菓子が対象なわけではありません。

【講座概要】

講座名:彩り栄養パティシエ養成講座

受講期間：6ヶ月

形式:完全オンライン(講義動画+サポート／講義動画のみの2コース)

内容: お菓子のレシピ25種類、テキスト、道具・材料セット、ディプロマ（修了証）発行、LINEサポート、サポートコースには月1回グループ相談会

【安部美貴先生プロフィール】

オテルドゥミクニでパティシエとして6年間勤務後、フランスプロヴァンスのパティスリーにて1年間修業し、帰国後広尾のパティスリーで16年間勤務。

パティシエ歴は23年。

「栄養がとれるフランス菓子」をコンセプトに、誰一人取り残さないお菓子を目指して「彩り栄養パティシエ養成講座」を開発。

-------------------------------------------------------------------

ラフ株式会社

所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿３丁目３９－５メゾンドボネール白金３０６

代表取締役：永渕成記

TEL：03-6824-2996

E-mail：pr@laughinc.co.jp