＜News＞2026年2月12日『EGGコンソール エギー PC-8801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

2026年2月12日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第87弾タイトルで、ボーステックのアクションゲーム「エギー PC-8801」のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面２

ゲーム画面３ゲーム画面４

ゲーム画面５ヒーロー画像

惑星エギーを舞台に地球とガスプの戦いを描いたアクションゲーム。

ボディアーマーのエナを操作し、上空から飛来する物資を回収せよ！

【基本情報】

タイトル：EGGコンソール エギー PC-8801

ジャンル：アクションゲーム、シューティングゲーム

メーカー：ボーステック

オリジナル版発売年：1985年

配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000111907.html

紹介動画URL ： https://youtu.be/7hOtJUDaVa8

発 売 日 ： 2026年2月12日

価 格 ： 770円（税込）（日本）

配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州

権利表記 ：

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.

【『エギー PC-8801』について】

1985年にボーステックから発売された『EGGY』は、「ボーステック第1回プログラムコンテスト」優秀賞受賞作であり、惑星エギーを舞台に地球とガスプの戦いを描いたアクションゲームです。といっても、激しいシューティングゲームではなく、プレイヤーはボディアーマーのエナを操作し、上空から飛来する物資を回収するという、やや穏やかな内容となっています。



エナに搭載された武器は地上攻撃のみ、一度しゃがまないと飛行できない、飛行中には独自の浮遊感があるなど、少々個性的な仕様のため、実際のプレイでは敵の攻撃を避けることが前提となります。ゲームは全20ステージで、各ステージとも「一定数の物資が投下されるとクリア」となります。物資を回収せずとも攻略できるため、プレイに慣れないうちは逃げ回って攻略し、慣れるにしたがって物資を回収してハイスコアを目指すのも良いでしょう。



※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【『EGGコンソール エギー PC-8801』について】

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。

ギャラリー画面

※ 『プロジェクトEGG』とは

MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

