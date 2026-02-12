「補聴器フォーラム東海2026」3月15日（日）開催！

株式会社中日新聞社

株式会社中日新聞社（本社：名古屋市中区 / 代表取締役：大島宇一郎）は、2026年3月15日（日）にウインクあいちで第5回『補聴器フォーラム東海2026』を共催いたします。

日本の補聴器購入者の満足度は、欧米の2/3に留まっているという調査結果（JapanTrak2022）があります。その大きな理由の一つとして、調整の過程で必要な測定が行われず、調整が不十分なまま使用されている現状が挙げられます。

本フォーラムは、"Hear well, Enjoy life"をテーマとしています。実例をまじえた提案を通じ、納得のいく補聴器選びと活用法について専門家と一緒に考えてみませんか。

■ 概要

第5回 補聴器フォーラム東海2026

日時：2026年3月15日（日）10:00～15:40

会場：ウインクあいち（名古屋市中村区名駅4丁目4-38） ※名古屋駅地下街直結

入場料：無料

一般受付：12:30～13:10（5階）

医師、言語聴覚士、補聴器関係者は下記記載

主催：日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 愛知、岐阜、三重県地方部会

愛知、岐阜、三重県 耳鼻咽喉科医会

日本補聴器販売店協会 東海支部

後援：日本言語聴覚士協会 愛知、岐阜、三重県士会

日本補聴器工業会

愛知県、岐阜県、三重県、名古屋市

共催：株式会社中日新聞社

■ 内容

1. 市民講座「難聴者が補聴器を満足して使用するには」 ※事前申込制

13:30～14:30（2階 大ホール）

対象：難聴者やそのご家族、補聴器に興味がある方

受付：フォーラムの一般受付となります

定員：400名

◎日本での補聴器購入者の満足度が欧米より随分低い理由を、耳鼻咽喉科医が解説します。

◎補聴器購入にあたって、お勧めの流れをお話しします。

2. 補聴器・人工内耳 医療相談

受付：フォーラムの受付後（5階 専用受付）

定員：17組程度

3. きこえ関連企業ブース展示

11:50～15:40（5階 小ホール1,2）

対象：市民講座参加者、専門職限定講習会参加者

◎補聴器メーカー、認定補聴器専門店、関連企業等によるブースを展示します。

◎各ブースでは補聴器に関わるご相談をお受けします。

4.（専門職限定）補聴器講習会・適合研修会

10:00～11:50（2階 大ホール）

対象：医師、言語聴覚士、補聴器関係者

受付：9:30～（2階）

◎補聴器臨床に直結した学術的な講演と、補聴器に関わる実践的な内容のパネルディスカッションを行います。

■ お申し込み方法

市民講座へ参加を希望される方は、下記よりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://hochoukiforumtokai.jp/

※電話でのお申し込みは受け付けておりません。

※ご高齢の方は、ぜひご家族とお申し込みください。

■ 注意事項

・「市民講座」のお申し込みは先着順です。お申し込み完了後、当選された方には、参加券ハガキを郵送いたしますので、当日受付にてご提示ください。

・「市民講座」参加お申し込み完了後、ご入力いただいたメールアドレスに自動返信メールをお送りします。メールが届かない場合や、1か月以上経っても参加券ハガキが届かない場合は、下記までお問い合わせください。

・座席は自由席です。

・大ホールには、ヒアリングループ（磁気誘導ループ）システムを設置します。必要な方はフォーム最下段にてお申込みください。

■ 本件に関するお問い合わせ

中日新聞社 メディアビジネス局 ビジネス2部

TEL：052-221-0702（平日10:00～12:00／13:00～17:00）