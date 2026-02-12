【PEANUTS】トレンドの「クリア素材」を採用！スケーター 「ピーナッツ」の仲間たちの「カラーシリーズ」ランチグッズ全6色

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 コミック「PEANUTS（ピーナッツ）」の仲間たちをデザインした、 「カラーシリーズ」のランチグッズを発売いたしました。

本シリーズは、トレンドのクリア素材を組み合わせた、透明感が美しいランチグッズです。 「スヌーピー」「ウッドストック」「チャーリー・ブラウン」「ライナス」「ルーシー」「オラフ」を、 それぞれのカラーで表現しました。

推しのキャラクターや好きな色で選べる、ポップで楽しいコレクションです。

■商品特長

１．キャラクターごとのカラーとクリアな質感

・スヌーピー：ホワイト（クリア） ・ウッドストック：イエロー ・チャーリー・ブラウン：レッド

・ライナス：ブルー ・ルーシー：ピンク ・オラフ：グリーン

光に透ける涼しげなデザインは、アウトドアシーンにもぴったりです。

２．コミックアートを生かしたシンプルなデザイン

鮮やかなカラーリングに対し、イラストは黒のラインアートでシンプルに仕上げました。

コミックのワンシーンや吹き出しをそのままデザインに落とし込み、 大人の方でも使いやすいスタイリッシュな雰囲気にまとめています。

３．シリーズで揃えて楽しめる4アイテム

飲み物を美しく見せる「ブローボトル」、軽くて割れにくい「アクリルコップ」、 中身が見えて便利な「シールボックス」、水濡れに強い「ビニールランチバッグ」の4アイテムを展開。 同じキャラクターで揃えるのはもちろん、あえて違う色を組み合わせてカラフルに楽しむのもおすすめです。

■商品詳細

スタイリッシュブローボトル

価格：1,870円（税込）

基本情報：容量：500ml サイズ：約φ70×200mm

軽量で持ち運びに便利なプラスチック製のボトルです。

ステンレス製のフタが高級感を演出します。

茶漉しフタ付きで、水出し茶やフレーバーウォーター作りにも最適です。

ビニールランチバッグ

価格：1,265円（税込）

基本情報：サイズ：約227×108×248mm（持ち手含まず）

水に強いビニール素材のトートバッグです。

ランチバッグとしてはもちろん、プールや海などのレジャーバッグ、 スパバッグとしても活躍します

中身が透けて見えるのがポイントです。

アクリルコップ

価格：858円（税込）

基本情報：容量：280ml サイズ：約φ81.5×90mm

ガラスのような透明感を持ちながら、軽くて割れにくいアクリル樹脂製のコップです。

底面の形状がキラキラと光を反射し、食卓を明るく彩ります。

シールボックス 500ml（2個入り）

価格：1,100円（税込）

基本情報：容量：500ml×2個 サイズ：約178×119×55mm

食材の保存やお弁当箱として使える保存容器の2個セットです。

フタをしたまま電子レンジ加熱が可能です。

使わない時は入れ子式に重ねてコンパクトに収納できます。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

全国の雑貨店、量販店など

(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC

【「ピーナッツ」とは】

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TVで親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

