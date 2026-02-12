カルチュア・エンタテインメント株式会社

イラストレーター『花守』くじラックオンライン第2弾 公式サイト

https://kujiluck-online.com/store/lottery/hanamori2026(https://kujiluck-online.com/store/lottery/hanamori2026)

イラストレーター「花守」の「くじラックオンライン」第2弾が決定！新規描き下ろしなどの豪華オリジナルグッズがハズレなしでゲットできる！2026年2月13日（金）より発売開始！

カルチュア・エンタテインメント株式会社は、イラストレーター『花守』とのコラボ第2弾を実施いたします。

2026年2月13日（金）よりイラストレーター『花守』のオンラインくじ第2弾を、「くじラックオンライン」で販売いたします。さらに、くじ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽選が行われ、当選した方は特別な賞品が獲得できます。

「くじラックオンライン」とは？必ず当たる！ハズレなしでオリジナルグッズがゲットできるオンラインくじです。

■販売サイト：https://kujiluck-online.com/store/lottery/hanamori2026(https://kujiluck-online.com/store/lottery/hanamori2026)

■販売価格：1枚770円(税込)

■配送手数料：累計10個まで660円(税込)

■販売期間：2026年2月13日 (金) 12:00～2026年3月13日 (金) 23:59まで

■お届け目安：2025年４月下旬～５月中旬予定

■Wチャンス賞： くじ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽選が行われ、当選した方には特別な賞品が獲得できます。※購入者全員が参加可能です。

A賞～E賞まで、新規描き下ろしなど、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが盛りだくさん！

10連ごとに必ずもらえる！1度の決済にて10回まとめて引いていただいた方には、「複製サイン入りアクリルキーホルダー(5種ランダム)」を必ず1個プレゼント！対象販売プラン「10回ひく」購入者が対象です。

さらに、Wチャンス賞を実施！くじ1枚ごとに抽選で「A賞＋各賞のセット」をプレゼント！くじ購入者全員が参加可能です。

(C)2026 hanamori

※商品等画像使用の際はコピーライトを明記してください。

※画像はイメージの為仕様は変更となる可能性がございます。

カルチュア・エンタテインメント株式会社 IPプロダクト事業本部が提供するサービスについて

カルチュア・エンタテインメント株式会社IPプロダクト事業本部では、アニメやファンシーキャラクターなどの人気ライセンスを取得し、グッズの企画・制作を行っています。グッズは自社ブランドとして発売するだけでなくOEM等の製造受託も行っています。またCCCMKHDが運営するポイントプログラムであるVポイントが貯まるVポイントカードの券面にデザインを施したVポイントカード キャラクターデザインの発行も行っています。さらに、Life styleに“楽しさ”を提供する「FAN+Life（ファンタスライフ）」も運営しており、アーティストやキャラクターのデザインを配したVポイントカードの企画・発行や、オリジナル商品を販売しています。好きなアーティストやキャラクターの世界感が広がるシチュエーションやオリジナル商品との出会い、そして「楽しさ」が広がるような体験をご提供しています。

