【emmi】ネイビーを基調に、春らしいサテン素材のSPEEDCAT2型を別注＜2月15日(日)よりルミネ新宿1店先行発売＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営し、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、グローバルスポーツブランド「PUMA(プーマ)」との別注シューズ”SPEEDCAT SATIN”、"SPEEDCAT GO"の2型を2月19日(木)12:00(正午)にemmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEで予約販売開始いたします。”SPEEDCAT SATIN”は、2月15日(日)よりemmi ルミネ新宿1店で先行発売、emmi全国直営店舗で2月19日(木)より販売開始いたします。"SPEEDCAT GO"は、4月上旬にemmi全国直営店舗で発売予定です。(emmiオフィシャルオンラインストア：http://emmi.jp/ )

- 【emmi×PUMA】SPEEDCAT SATIN

トラックレースのスピードにインスパイアされた、プーマスピードキャット。誕生以来20年以上にわたり、世界で支持され続け、ストリートウェアとレーシングカルチャーの象徴的なアイテムとして愛されています。ラウンドトゥのつま先とフラットヒールがトレンド感と快適な履き心地を実現。別注では、アッパーをサテン調の艶感のあるネイビーカラーに、サイドの流線的なフォームストリップにも質感の異なるネイビーを重ねました。アウトソールにもマーブル調のマテリアルを選び、心踊るような遊び心をプラスしました。今シーズンより、フットベッドにもemmiロゴが入った特別仕様に。

【emmi×PUMA】SPEEDCAT SATIN

15,950yen

size:22.5～25cm (0.5cm刻みで展開)

- 【emmi×PUMA】SPEEDCAT GO

オプショナルシューレース

スピードキャット・ゴーは、レーシングカルチャーのアイコンであるプーマスピードキャットをベースに、シュータンのないシューレース構造で、通気性を高めています。アッパーは艶感のあるシックなネイビーをベースに、アウトソールにはマーブル調のデザインを。オプショナルシューレースは、バレエシューズのように足首まで巻ける長さがあり、軽やかでトレンドライクな足元を演出します。今シーズンより、フットベッドにもemmiロゴが入った特別仕様に。

【emmi×PUMA】SPEEDCAT GO

13,200yen

size:23～25cm (0.5cm刻みで展開)

- emmi×PUMA CUSTOMIZE EVENT

別注モデルSPEEDCAT SATINの発売を記念したカスタマイズイベントを開催いたします。

期間中、PUMAのシューズをお買い上げで、シューレースやシューチャームなど、お好きなパーツを選んでシューズカスタムをお楽しみいただけます。

・日程：2026年2月20日(金)～2月22日(日)

・場所：emmi NEWoMan新宿店

・参加条件：期間中PUMAのシューズをご購入いただいたお客様

※パーツはお一人様5つまでとさせていただきます。

※パーツが無くなり次第終了となります。

※混雑時はお待ちいただく場合がございます。

※内容は予告なく変更する場合がございます。

- 販売について

【emmi×PUMA】SPEEDCAT SATIN

＜オンラインストア＞

▪予約開始日：2月19日(木)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）

＜店舗＞

▪先行発売日：2月15日(日)

emmi ルミネ新宿1店

▪全国直営店発売日：2月19日(木)

・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）



【emmi×PUMA】SPEEDCAT GO

＜オンラインストア＞

▪先行予約日：2月19日(木)12:00(正午)

・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）

＜店舗＞

▪全国直営店発売日：4月上旬予定

・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）

- 【SPEEDCAT(スピードキャット)】

25年以上にわたりスピードと精密さの象徴であり続けてきたSPEEDCAT。

耐火性を備えたFormula 1(R)のフットウェアとして誕生し、

レーシングカルチャーのシンボルから、今では世界のファッションシーンを駆け抜ける存在へと進化しました。柔らかなスエードと高級レザーを纏い、つま先にPUMAキャットロゴを刻んだその姿は、時代を超えて愛される定番です。

- PUMA(プーマ)

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75 年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。

詳細は、https://jp.puma.comをご覧ください。(https://jp.puma.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)

【PUMA公式オンラインストア】 〈 https://jp.puma.com 〉

【Instagram】＠pumajapan 〈 https://www.instagram.com/pumajapan/ 〉

- emmi(エミ)

クリアモードをコンセプトにベーシックかつ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/



【Instagraｍ】

＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞



【emmi Official X】

https://x.com/sneakersbyemmi?s=21