【emmi】ネイビーを基調に、春らしいサテン素材のSPEEDCAT2型を別注＜2月15日(日)よりルミネ新宿1店先行発売＞
株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営し、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、グローバルスポーツブランド「PUMA(プーマ)」との別注シューズ”SPEEDCAT SATIN”、"SPEEDCAT GO"の2型を2月19日(木)12:00(正午)にemmiオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEで予約販売開始いたします。”SPEEDCAT SATIN”は、2月15日(日)よりemmi ルミネ新宿1店で先行発売、emmi全国直営店舗で2月19日(木)より販売開始いたします。"SPEEDCAT GO"は、4月上旬にemmi全国直営店舗で発売予定です。(emmiオフィシャルオンラインストア：http://emmi.jp/ )
- 【emmi×PUMA】SPEEDCAT SATIN
トラックレースのスピードにインスパイアされた、プーマスピードキャット。誕生以来20年以上にわたり、世界で支持され続け、ストリートウェアとレーシングカルチャーの象徴的なアイテムとして愛されています。ラウンドトゥのつま先とフラットヒールがトレンド感と快適な履き心地を実現。別注では、アッパーをサテン調の艶感のあるネイビーカラーに、サイドの流線的なフォームストリップにも質感の異なるネイビーを重ねました。アウトソールにもマーブル調のマテリアルを選び、心踊るような遊び心をプラスしました。今シーズンより、フットベッドにもemmiロゴが入った特別仕様に。
【emmi×PUMA】SPEEDCAT SATIN
15,950yen
size:22.5～25cm (0.5cm刻みで展開)
- 【emmi×PUMA】SPEEDCAT GO
オプショナルシューレース
スピードキャット・ゴーは、レーシングカルチャーのアイコンであるプーマスピードキャットをベースに、シュータンのないシューレース構造で、通気性を高めています。アッパーは艶感のあるシックなネイビーをベースに、アウトソールにはマーブル調のデザインを。オプショナルシューレースは、バレエシューズのように足首まで巻ける長さがあり、軽やかでトレンドライクな足元を演出します。今シーズンより、フットベッドにもemmiロゴが入った特別仕様に。
【emmi×PUMA】SPEEDCAT GO
13,200yen
size:23～25cm (0.5cm刻みで展開)
- emmi×PUMA CUSTOMIZE EVENT
別注モデルSPEEDCAT SATINの発売を記念したカスタマイズイベントを開催いたします。
期間中、PUMAのシューズをお買い上げで、シューレースやシューチャームなど、お好きなパーツを選んでシューズカスタムをお楽しみいただけます。
・日程：2026年2月20日(金)～2月22日(日)
・場所：emmi NEWoMan新宿店
・参加条件：期間中PUMAのシューズをご購入いただいたお客様
※パーツはお一人様5つまでとさせていただきます。
※パーツが無くなり次第終了となります。
※混雑時はお待ちいただく場合がございます。
※内容は予告なく変更する場合がございます。
- 販売について
【emmi×PUMA】SPEEDCAT SATIN
＜オンラインストア＞
▪予約開始日：2月19日(木)12:00(正午)
・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）
・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）
＜店舗＞
▪先行発売日：2月15日(日)
emmi ルミネ新宿1店
▪全国直営店発売日：2月19日(木)
・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）
【emmi×PUMA】SPEEDCAT GO
＜オンラインストア＞
▪先行予約日：2月19日(木)12:00(正午)
・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）
・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）
＜店舗＞
▪全国直営店発売日：4月上旬予定
・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx ）
- 【SPEEDCAT(スピードキャット)】
25年以上にわたりスピードと精密さの象徴であり続けてきたSPEEDCAT。
耐火性を備えたFormula 1(R)のフットウェアとして誕生し、
レーシングカルチャーのシンボルから、今では世界のファッションシーンを駆け抜ける存在へと進化しました。柔らかなスエードと高級レザーを纏い、つま先にPUMAキャットロゴを刻んだその姿は、時代を超えて愛される定番です。
- PUMA(プーマ)
プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75 年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。
詳細は、https://jp.puma.comをご覧ください。(https://jp.puma.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)
【PUMA公式オンラインストア】 〈 https://jp.puma.com 〉
【Instagram】＠pumajapan 〈 https://www.instagram.com/pumajapan/ 〉
- emmi(エミ)
クリアモードをコンセプトにベーシックかつ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。
【emmi 公式オンラインストア】
http://emmi.jp/
【Instagraｍ】
＠emmi.jp＜ https://www.instagram.com/emmi.jp/ ＞
【emmi Official X】
https://x.com/sneakersbyemmi?s=21