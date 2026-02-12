人手不足の現場に「着る福利厚生」を。清掃員のウエストポーチで腰をサポートし、スタッフが長く働ける持続可能な環境へ

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表：松尾浩紀）は、オフィス・サービス・ケアユニフォームの企画・製造・販売を行うセロリー株式会社(https://www.selery.co.jp)（本社：岡山県岡山市 代表取締役社長：太宰 幹夫）と共同で、清掃業務等の身体負担を軽減する「骨盤サポートベルト付きウエストポーチ」を開発いたしました。本製品は、清掃スタッフの必需品であるウエストポーチに、腰を支える機能を一体化させた機能性ギアです。人手不足が深刻化する清掃業界において、働く人の健康を守り、持続可能な労働環境づくりに貢献します。

■きれいな空間の裏にある「身体的代償」

オンラインカタログ :https://www.selery.co.jp/catalog/skitto/#target/page_no=110製品の詳細はこちらをご覧ください

商業施設やホテル、オフィスビルなどで私たちの快適な空間を維持する清掃スタッフ。その業務は、前かがみの姿勢や長時間の歩行、重量物の運搬など、身体への負荷がとても大きいものです。実際に多くの現場で「腰の悩み」は職業病として常態化していますが、解決には大きな壁がありました。

「お客さまの目に触れる『人前清掃』では、サポーターは着けられない」

接客を伴うエリアでは、スマートな身だしなみが求められます。大掛かりなコルセットやサポーターは「痛々しい」「威圧感がある」として、装着しにくいという課題がありました。その結果、多くのスタッフが悩みを抱えたまま業務にあたっている現状があります。

こうしたお悩みを解決するため、骨盤サポート機能を隠し持ったウエストポーチを開発いたしました。

■本製品の3つの特徴

1. 骨盤の安定で、全身の負担を軽減

医療用品メーカーとして培った身体支持のノウハウを応用し、骨盤をピンポイントで締める構造を採用しました。骨盤を安定させることで背骨のバランスが整い、腰だけでなく首や肩への負担も連動して軽減します。

2. 「サポーターに見えない」デザインと収納力

一見すると、清掃スタッフが常備する通常のウエストポーチと変わりません。ユニフォームに馴染むスマートな見た目を維持しながら業務に必要な道具を収納できるため、現場の美観を損なわずに装着可能です。

3. 「面ファスナー不使用」のため、衣服を傷めにくい

従来のサポーターで一般的だった面ファスナーを使用していないため、デリケートなユニフォームの生地を傷める心配がなく、着脱時の「バリバリ」という音も気になりません。ポーチは取り外し可能で、好みの位置に配置できます。

■使用方法：わずか4ステップで装着完了

忙しい業務中でも簡単に装着・調整ができる設計です。

ベルトを緩める：装着前にベルトを緩めておきます。

骨盤に巻く： ウエストではなく、骨盤の位置（おへそから大体こぶし2つ分下）にベルトを回します。

サイズを合わせる： バックルを留め、長さを調整します。

引き締める： 補助ベルトを引くと、軽い力で骨盤がしっかり固定されます。

■製品概要

１.ベルトを緩める２.骨盤に巻く３.サイズを合わせる４.引き締める

製品名： 骨盤サポートベルト付きウエストポーチ

カラー： ブラック

サイズ展開： S / M-L / XL

※ポーチは全サイズ共通（15.5cm×8cm×27.5cm）

素材：【ポーチ】ポリエステル100%

【ベルト】ナイロン100%

■製品ご購入のお問い合わせ先

【セロリー株式会社】

所在地：〒701-0221 岡山市南区藤田1678-1

代表者：代表取締役社長 太宰幹夫

設立：1969年3月

資本金：5,500万円

Tel：086-296-8060

FAX：086-296-8072

URL：https://www.selery.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/selery_uniform/

事業内容：オフィス・サービス・ケアユニフォーム等の企画、製造、販売

■会社概要

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日：9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売