【FRAY I.D(フレイ アイディー)】 izna（イズナ）のBANG JEE MIN（バン・ジミン）が華やかにまとう、春コレクション第2弾を公開！＜2/12(木)12:00＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「FRAY I.D（フレイ アイディー）」はグローバルで活躍するスーパールーキー「izna（イズナ）」のメンバー、BANG JEE MIN（バン・ジミン）がまとう、春のコレクションのWEB先行予約を2026年2月12日(木)12:00(正午)に、オフィシャルオンラインサイト、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストア「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」にて先行予約がスタートいたします。

FRAY I.D STARRING. BANG JEE MIN / izna

ISSUE 2 / Pink Threshold

グローバルに活躍の場を広げ、無限の可能性を秘めた

iznaのバンジミンがまとう、FRAY I.D 春コレクション第2弾。

花のように咲き誇る新しい自分。

Pink Threshold それは希望をまとった、

はじまりの扉。

■LOOK

Blouse \16,940

Pants \15,950

Hair accessory \4,950

Tops \16,940

Pants \18,920

Shoes \17,600

Tops \14,960

Skirt \24,970

Shoes \18,150

Tops \14,960

Pants \18,920

Tops \17,600

Pants \20,900

Shoes \17,600

Blouse \18,920

Skirt \17,930

Shoes 参考商品

Blouson \25,960

Tops \23,100

Pants \15,950

Shoes 参考商品

【※価格は全て税込みです】

・発売予約について

■先行予約：2026年2月12日(木)12:00（正午）公開

・FRAY I.D OFFICIAL ONLINE STORE： https://fray-id.com/

・USAGI ONLINE： https://usagi-online.com/brand/frayid/

・MASH STORE

iOS: https://apps.apple.com/us/app/mash-store/id1623326415

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.ms_lab.mashstore&pli=1)



※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売

・izna（イズナ）

izna（イズナ）は、Mnetのガールズグループデビューサバイバル番組『I-LAND2 : N/α』において、世界各地域の視聴者による選抜のもと誕生した6名（マイ、バン・ジミン、ココ、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、ジョン・セビ）で構成されるグローバルガールズグループ。グループ名「izna（イズナ）」には、無限の音楽的可能性を基盤に、いつでも・どこでも・何事にも果敢に挑戦するというメンバーの揺るぎない自信と意志が込められている。

デビュー1周年を迎えたiznaは、デビューアルバム『N/a』をはじめ、『SIGN（サイン）』、『BEEP（ビープ）』、最新ミニアルバム『Not Just Pretty（ノット・ジャスト・プリティ）』を発表し、多様なジャンルを横断する音楽性と、制限のないコンセプト展開により、独自のアーティスト性を着実に構築し、世界最大級の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyではデビューから1年を迎える前に累計1億ストリーミングを突破。昨年10月には、デビュー後初となる地上波音楽番組での1位を獲得するなど、国内外で顕著な成果を収め、グローバル市場において存在感を強めている。

BRAND CONCEPT

これからの時代をリードして行くスタイリングデザインを。

本来の洋服を着る「楽しさ」を取り戻せるよう、上質で品のある「エレガント」を先進的で自己表現豊かな「モード」に組み合わせ、次世代のニューモードキャリアを提案。

過去を壊し、ファッションを楽しむためのディレクションを、「モードな日常」のリアルな達成を楽しむブランドです。

