ガジェットアクセサリーブランドA SCENE＜エーシーン＞が「CONVENIENCE YOUNG（コンビニエンスヤング）」との初のコラボレーション商品を発売。

株式会社 PARK CREATION

クレヨンを主としたイラストを制作するCONVENIENCE YOUNGと、A SCENEによる初のコラボレー ションが実現。 Alien ID photo（宇宙人の証明写真）やBaggage inspection（荷物検査）など、本コラボレーションの ために制作されたSFモチーフのアートデザインと、A SCENEの定番アイテムがクロスオーバーして生まれたコラボレーションシリーズ。 2/13（金）より、エーシーン公式オンラインストア、ルクア大阪直営店、その他取扱店舗にて数量限定 で販売開始。あわせて、ルクア大阪直営店では本コラボレーションのPOP UPも開催いたします。

Alien ID photo（宇宙人の証明写真）Baggage inspection（荷物検査）

商品情報

左： Alien ID photo(burgundy)右：Baggage inspection(yellow)PVC Clear case-CONVENIENCE YOUNG-

Price:本体セット\8,800(税込)／ポケット単体\4,730(税込)

Color: Alien ID photo(burgundy)/Baggage inspection(yellow)

Size:

［iPhone］13/13Pro/13ProMax

14.16e/14Pro/14ProMax

15/15Pro/15ProMax

16/16Pro/16ProMax

17/17Pro/17proMax

［Galaxy］S22・S23・S23FE・S24・S24+・A54 5G

［Google Pixel］7・7a・8

付属品 : PVC pouch/アタッチメント(ケースのみ)

Alien ID photo(burgundy)Baggage inspection(yellow)

PVCポケット全面に「CONVENIENCE YOUNG」のグラフィックをを大胆にプリント。 ほんのり透け感のあるPVC素材がグラフィックのカラーを際立たせ、コンパクトながらも存在感のある仕上がりに。 ファスナー部分には各デザインのイメージカラーを採用し、遊び心のあ る逸品に仕上げました。 さらに、本コラボアイテム(ケースのみ)には“Alien ID photo”をテーマにし たオリジナルアタッチメントを、全4種の中からランダムで1点同梱。各 デザインに合わせた特製PVCポーチでお届けします。

左：Baggage inspection(burgundy)右：Baggage inspection(yellow)Design paracord strap-CONVENIENCE YOUNG-

COLOR : Baggage inspection(burgundy)/Baggage inspection(yellow)

PRICE : \7,700(税込)

SIZE : one size（全長37cm）

付属品 : PVC pouch/アタッチメント

Baggage inspection(burgundy)Baggage inspection(yellow)

Alien ID photo（宇宙人の証明写真）やBaggage inspection（荷物検査）など、SFソースなアートデザインとA SCENEの定番アイテムがクロスオーバーし生まれたコラボレーションシリーズ。 グラフィックから着想を得たカラーで編み上げたストラップ。 タグには、コラボレーション限定ロゴ【AS】をあしらい、シンプルながらも特別感のある仕上がりに。 さらに、“Baggage inspection”のアートからインスパイアされた刺繍キーホルダーが付属。 バーガンディーには「SPACE CREATURE GUM」、イエローには「UNIDENTIFIED CREATURE」をそれぞれデザイン。

Eco bag-CONVENIENCE YOUNG-

COLOR : Alien ID photo(burgundy)/Baggage inspection(yellow)

PRICE : \4,950(税込)

SIZE : one size（本体：W32×H51cm）

付属品 : PVC pouch

折り畳み時仕様折り畳み時仕様バックプリントバックプリント

「CONVENIENCE YOUNG」のグラフィックを全面にプリントしたエコバッグは、コンパクトで軽量且つ、コンパクトに折り畳めるパッカブル仕様。単品使いはもちろん、別売のDesign paracord strapを組み合わせることで、肩掛けトートバッグとしても使用可能。

Gadget sleeve-CONVENIENCE YOUNG-

COLOR : Baggage inspection

PRICE : \11,000(税込)

SIZE : one size（本体： W26×H34×D1.5cm）

付属品 : PVC pouch

「CONVENIENCE YOUNG」のグラフィック“Baggage inspection”を全面にプリントしたマルチスリーブ。ふっくらとした中綿入りのキルティング生地が、タブレットやデバイスをやさしく保護。落ち着いたグレーのパイピングが全体を引き締め、アート性と機能性を兼ね備えたデザインに仕上げました。

全4種 ※裏表プリントAttachment-CONVENIENCE YOUNG-

COLOR : Alien ID photo (ランダム)

PRICE : \1,540(税込)

SIZE : one size

“Alien ID photo”をテーマにしたオリジナルアタッチメントをご用意。

スマホケースに挟むだけで簡単に装着でき、ケース越しにユーモラスなアートが覗く遊び心あるデザイン。全4種のデザインのうち、いずれか1種をランダムでお届けします。どの“宇宙人”と出会えるかは、届いてからのお楽しみ。

※デザインはランダムとのため、お選びいただくことはできません。

付属品

PVC pouch（全2種）Attachment（全4種）※裏表プリント

●PVC pouch

各デザインに合わせた特製PVCポーチでお届け。

※ Gadget sleeve -CONVENIENCE YOUNG-はランダム

※ Attachment単体には付属しておりません

●Attachment

PVC clear case / Design paracord strap には“Alien ID photo”をテーマにしたオリジナルアタッチメントを、全4種の中からランダムで1点同梱。

各デザインに合わせた特製PVCポーチでお届け。

※ Gadget sleeve -CONVENIENCE YOUNG-はランダム

「 ASCENE× CONVENIENCE YOUNG Special Card」を数量限定でプレゼント。

発売情報

2026年2月13日 (金) 一般販売

・A SCENE OFFICIAL ONLINE STORE (18:00)

・A SCENE LUCUA OSAKA STORE（POPUP：2月13日(金)～23日(月・祝)）

・ISETAN SHINJUKU STORE (POPUP：3月4日(水)～10日(火)）

・各お取り扱い店舗

< CONVENIENCE YOUNG (コンビニエンスヤング )＞

IG: @convenienceyoung

クレヨンを使った独特なタッチで人気を博すイラストレーター。文化服装学院を卒業の後、2019年に活動を始め、CDジャケットやショップロゴ等も手掛ける便利な物に溢れ、埋もれそうになりながらも自分という存在を主張する「CONVENIENCE YOUNG/コンビニエンス ヤング」という意味は「便利な時代に生まれた若者」。

株式会社PARK CREATION

大阪本社

〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル3F南

TEL:06-6110-0315

FAX:06-6110-0316