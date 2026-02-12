「ミニー」と「アナと雪の女王」が仲間入り！SmartAngel ダイレクトステンレスボトルに新デザイン登場

株式会社西松屋チェーン

株式会社西松屋チェーン（兵庫県姫路市、代表取締役社長 大村 浩一）は、プライベートブランド「SmartAngel（スマートエンジェル）」の新商品として、好評発売中の「SmartAngel ダイレクトステンレスボトル470ml」に、新たに「ミニー」と「アナと雪の女王」の２デザインを追加し、全国の当社店舗および西松屋公式オンラインストアにて、販売を開始いたしました。

「SmartAngel ダイレクトステンレスボトル 470ml」は、保護者が求めるお手入れのしやすさ、衝撃への配慮、低価格といった利便性と、お子さまが楽しく使えるワンタッチオープン、軽量、人気のディズニーデザインなどの機能を兼ね備え、お子さまとの毎日をより快適に楽しく彩る商品です。

■「SmartAngel ダイレクトステンレスボトル 470ml」の特長

1、飲み口栓が分解できてお手入れしやすい

毎日使うものだからこそ、楽に洗えて清潔に保てるよう、飲み口栓は分解して丸洗いできる設計です。

2、衝撃を緩和する底キャップ付き

シリコーンゴム製の底キャップで、落下時の衝撃や置く際の衝撃音を緩和します。

3、ワンタッチオープン

お子さまがパッと簡単に開けられるワンタッチオープン設計です。

4、ネームプレート付き

ショルダーベルトにネームプレートを採用し、名前の記名場所に困りません。

5、軽量280g

お子さまが毎日持つものだからこそ、280gの軽量化を実現しました。



6、保冷専用

保冷機能で冷たさをキープしますので、通園・通学から公園遊びまで幅広いシーンで活躍します。



7、お求めやすい価格

ここまでの機能を備えながらも、1,999円（2,198円税込）という高コストパフォーマンスを実現しました。





これからも当社は、保護者とお子さま双方のニーズに応えるため、機能性と価格の両面でご満足いただける商品開発を追求し、子育て世帯の毎日をサポートしてまいります。品質と価格へ揺るぎないこだわりをもって、商品ラインナップのさらなる拡充に努めてまいります。

【商品情報】

ミニー アナと雪の女王[表1: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/14_1_4647e73e048c7b695e1d7af682c9c977.jpg?v=202602121251 ]

【SmartAngel ダイレクトステンレスボトル 470mlのラインナップ】

プリンセス アリエル トイストーリー[表2: https://prtimes.jp/data/corp/174927/table/14_2_438d16aff02a1d52ccf65049d55e102b.jpg?v=202602121251 ]

