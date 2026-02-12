「成果に直結するBtoBマーケティング施策 比較19選」にWACULが登壇

株式会社WACUL

データと知見を核に、戦略から実行までマーケティングDXを一気通貫で支援する株式会社WACUL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大淵 亮平、読み：ワカル、以下当社）は、2/26（木）開催されるカンファレンス【成果に直結するBtoBマーケティング施策 比較19選(https://ehaco.net/salesmktg-conf2602?e_src=wacul)】に登壇いたします。

⬛️本カンファレンス「成果に直結するBtoBマーケティング施策 比較19選」について

お申し込みはこちら :https://ehaco.net/salesmktg-conf2602?e_src=wacul

BtoBマーケティングにおいて、 成果につながる施策はどれなのか

本カンファレンスでは、「認知獲得」「リード獲得」「リードフォロー」「商談獲得」の4つのフェーズにフォーカスし、それぞれの段階で最前線で実践されているマーケティング施策を徹底比較します。

各セッションでは、すぐに現場で活用できる具体的なノウハウや成功事例をもとに、業界をリードするプロフェッショナルが実践視点で詳しく解説。施策選定の考え方や、成果につながる取り組みのポイントを明らかにします。

BtoBマーケティングに携わる方に向けて、成果に直結するマーケティングの“今”を一日で掴めるオンラインイベントです。

⬛️カンファレンス概要

■弊社登壇内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11052/table/436_1_c089648ad8b0544793ef1f38553173d7.jpg?v=202602121251 ]記事制作とAI～記事を確実に成果につなげるAI活用の具体的制作ノウハウ～

AIが記事制作において、単なる文章生成からリサーチ・構成・品質管理まで担える段階へと高度化する中、本セミナーではその具体的な変遷を整理し、最新トレンドとGoogle評価基準を体系的に解説。さらに、実務で成果を出すためのプロンプト設計やワークフロー構築など、成果に直結する実践的な制作手法を紹介します。

▼こういう企業におすすめ

⬛️当社登壇者プロフィール

- AIを活用して記事制作の品質と効率を同時に高めたい企業- AIを使ってみているが、うまく使いこなせているか不安な企業株式会社WACUL SEOグループ 部長 佐藤 健

1987年生まれ。美容室専売品の専門商社で営業として4年間従事。その後、株式会社ベーシックに転職し、WEBマーケティングメディア「ferret」や複数メディアの営業責任者を歴任。2019年に株式会社WACUL入社。営業部門でクライアントの課題解決に向き合ったのちに、前職の経験を活かしてSEOのコンサルタントへ。現在はToBからToCの幅広い業種に対して年間2,300本以上のSEOコンテンツを提供している「AIアナリストSEO」サービスのグループ責任者を担当。

■当社の強みについて

当社の強みはデータとナレッジに基づき、戦略立案と実行実装の両輪をご支援できる点です。

当社の「AIアナリスト」は、これまで40,000サイトに導入され、12,000以上の施策実装と成果測定を行うなど、豊富なデータを保有しており、それらから生み出されたナレッジをもとに、クライアントの皆様に合わせて、効果的な施策の洗い出しから優先度整理、そしてその実行まで、無駄のないマーケティングDXの実現を支援します。

Webマーケティングに課題をお持ちで、より良いWebサイトをお望みのお客様はぜひお気軽に当社までご相談いただければ幸いです。

■WACULについて

WACULへのご相談はこちらから :https://wacul.co.jp/contact

WACULは、ビッグデータとナレッジで、企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を実現するマーケティングDXカンパニーです。

2010年にデジタルマーケティングのコンサルティング事業を開始し、人工知能等を活用したデータアナリティクスの先進テクノロジーとコンサルティングを通じて蓄えた知見とを融合し、2015年から「AIアナリスト・シリーズ」を提供。さらに組織設計から戦略立案を行うWACUL DXコンサルティング、フリーランスのデジタル人材のマッチングなどを加え、マーケティング&セールスのDXを通じて、クライアントの売上最大化を効率的に実現します。

＜会社概要＞

会社名：株式会社WACUL（読み:ワカル）

Webサイト ：https://wacul.co.jp/

本社所在地 ：東京都千代田区神田小川町3-26-8 2F

代表者 ：代表取締役社長 大淵 亮平／代表取締役 垣内 勇威

事業内容 ：デジタルマーケティングのPDCA自動化を行う「AIアナリスト」、実装・実行を行う「AIアナリストAD」「AIアナリストSEO」、戦略立案など上流から戦術・施策設計まで行う「DXコンサルティング」、デジタルマーケティング人材のマッチングサービス「MarketerAgent」など、マーケティングDXの支援サービスを展開

X（旧：Twitter） ：https://twitter.com/wacul_jp

Facebook ：https://www.facebook.com/wacul.co.jp/

＜主要サービス＞

・デジタルマーケティングのPDCAを支援する自動データ分析・改善提案ツール「AIアナリスト」

データ分析を自動的に行い、改善提案から実行施策の成果測定まで、マーケティングのPDCAサイクルを自動化するマーケティングツール。マーケターは、データ分析作業や施策管理、施策の効果検証などの煩雑な作業ではなく、本来行うべき戦略的なタスクに集中できる



サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/

・「コンテンツ作成×外部対策×内部対策×CVR改善」をワンストップで支援する、オールインワンSEOサービス「AIアナリストSEO」

SEO対策の上流から下流までを網羅的に支援し、自然検索のCV数を最大化します。

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/seo/lp/seo-consulting/

・Webサイトと一体運用で成果を出す広告運用サービス「AIアナリスト AD」

AIアナリストのノウハウを活用してCV獲得に効果的な広告媒体を選定、効率的な広告運用を代行する

サービスのご紹介・資料請求はこちら：https://wacul-ai.com/ad/

・フリーランスのマーケター人材紹介サービス「Marketer Agent」

専門ノウハウを有するフリーランス等のマーケティングDX人材と企業をマッチングし、企業の体制構築・成果創出を支援します。

1,000社超の企業支援を通じWACULが培った「課題特定力」と40,000サイトの分析に基づく成果を出すための「方法論」で、市場に存在する最適な人材で企業の課題を解決します。

企業の方はこちら：

https://wacul.co.jp/lp/marketer-agent-for-enterprises/

マーケターはこちら：

https://wacul.co.jp/lp/marketer-agent/