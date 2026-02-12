【2/20(金)新発売】W美白*・シワ改善*・肌荒れ防止*のトリプル薬用クリーム、誕生。

株式会社ドクターケイ

株式会社ドクターケイ（本社：東京都港区、代表取締役社長：亀山敦子）が展開するビタミンCの臨床研究から生まれたスキンケアブランド「ドクターケイ」は、 W美白*・シワ改善*・肌荒れ防止*のトリプル薬用クリーム「薬用ABC-GプレミアムクリームTA」を、2026年2月20日（金）に発売いたします。

青山・美容皮膚発想の進化版

W美白*・シワ改善*・肌荒れ防止*のトリプル薬用クリーム、誕生。

毛穴*・シミ・シワ・ハリ不足…年齢サインが重なりやすい「ストレス老化*」に着目。

［W美白*・シワ改善*・肌荒れ防止*］のトリプル有効成分が、加齢による複合的な肌悩みに全方位からアプローチします。

みずみずしいクリームが角質層になめらかに溶け込み、毛穴*の目立ちにくい、ハリと透明感*が溢れる肌に導きます。

有効成分のナイアシンアミドとトラネキサム酸が、ダブルでシミの元となるメラニン生成を抑制し、美白*効果を発揮します。さらに、有効成分のナイアシンアミドが今あるシワを改善。ビタミンＣ誘導体、レチノール誘導体など10種のカクテルビタミン*とグルタチオン*を最適なバランスで配合。有効成分グリチルリチン酸ジカリウムが肌荒れ・ニキビを防ぎ、カフェイン*、グリシン*、８種の植物エキス*が美肌づくりをサポートします。毎日のエイジングケア*クリームとして。シワが気になる目元、乾燥しやすい口元の集中ケアにも。

ドクターケイ 薬用ABC-GプレミアムクリームTA

医薬部外品＜クリーム＞

30g 8,250円(本体価格7,500円)

鉱物油・合成着色料・合成香料・石油系界面活性剤・パラベン・アルコール不使用

使用量の目安：パール粒１個分／朝晩のご使用で約1か月分

販売名：ケイ薬用ABC-GプレミアムクリームTA

■３つのポイント

●「ストレス老化*」に着目した、トリプル薬用処方

W美白*・シワ改善*・肌荒れ防止*の有効成分[トラネキサム酸・ナイアシンアミド・グリチルリチン酸ジカリウム]をトリプル配合。有効成分を単独で配合するのではなく、相性の良い美容成分を厳選して配合。

トラネキサム酸×ビタミンC*・カモミラエキス*。ナイアシンアミド×ビタミンC*・グルタチオン*。グリチルリチン酸ジカリウム×ユキノシタエキス*・カモミラエキス*。それぞれの組み合わせにより、肌を健やかに保ち、ストレス老化*に多角的にアプローチします。



●独自の「カクテルビタミン(R)*×グルタチオン*×カフェイン*」配合

10種類のビタミン*（A・B群・C・E・H・P）をバランスよく組み合わせた独自のカクテルビタミン処方。さらに、肌を健やかに保つための成分として知られる「グルタチオン*」、肌を引き締め、キメを整えることで毛穴*や赤みが目立ちにくい印象へ導く「カフェイン*」を配合。独自の組み合わせにより、スキンケア効果をサポートします。

●青山・美容皮膚発想クリームの進化版

青山・美容皮膚の現場で処方している外用クリームの知見をもとに、毎日のホームケアで心地よく、シンプルに続けやすいテクスチャーと成分構成に進化させました。

■ビタミンを科学するドクターケイ

ドクターケイは、20年以上に及ぶビタミンCの臨床研究から生まれたスキンケアです。

ビタミンC誘導体を中心にビタミンCを力強くサポートするレチノール、ナイアシンアミド、ビタミンEなどをバランスよく調合した「カクテルビタミン(R)」を製品特徴に合わせ配合。ニキビ・毛穴・エイジングなどの肌悩みにアプローチする攻めのドクターズコスメでありながら、なめらかなテクスチャーと天然精油の香りもこだわりです。

＞＞公式ページはこちら

https://doctork.jp/

［製品に関するお問合せ］

フリーダイヤル：0120-68-1217

（年中無休 9:00～21:00）



＜本文中の注釈はすべて下記に記載しております＞

＊W美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ有効成分ナイアシンアミド・トラネキサム酸配合 ＊シワ改善：有効成分ナイアシンアミド配合 ＊肌荒れ防止：有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合 ＊毛穴：乾燥による ＊ストレス老化：紫外線・乾燥などの外的ストレスやうるおい不足による肌印象の変化のこと ＊透明感：潤いによる肌印象 ＊美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ ＊カクテルビタミン・10種のビタミン：「ビタミンC 誘導体：テトラへキシルデカン酸アスコルビル、リン酸アスコルビルＭｇ 、レチノール誘導体：ビタミンＡパルミチン酸エステル、ビタミンE：天然ビタミンE、ビタミンB 類：D- パントテニルアルコール、シアノコバラミン、チアミン塩酸塩、リボフラビン酪酸エステル、ビタミンP：グルコシルヘスペリジン、ビタミンH（すべて製品の抗酸化成分）」 ＊グルタチオン：保湿成分 ＊カフェイン： 無水カフェイン（保湿成分） ＊グリシン：保湿成分 ＊8種の植物エキス：オウバクエキス、チンピエキス、ユキノシタエキス、ヒメフウロエキス、カモミラエキス-１、イザヨイバラエキス、ビルベリー葉エキス、アーティチョークエキス（すべて保湿成分） ＊エイジングケア： 年齢に応じたケアのこと ＊ビタミンC：テトラへキシルデカン酸アスコルビル、リン酸アスコルビルＭｇ（製品の抗酸化成分） ＊カモミラエキス：カモミラエキス-１（保湿成分） ＊ユキノシタエキス：保湿成分

※画像はすべてイメージ

※「Dr.K」「ドクターケイ」「ビタミンを科学する」「カクテルビタミン」は、株式会社ドクターケイの登録商標です。