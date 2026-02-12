最新シーズンとなる第２期が日本初上陸！「やっぱりおかしなガムボール」2月23日(月)17時からカートゥーン ネットワークで日本初新エピソードを放送開始

ディスカバリー・ジャパン合同会社

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、2025年10月から日本初にて放送開始した「やっぱりおかしなガムボール」の最新シーズンとなる第２期を2月23日(月)から日本初放送いたします。

日本初新エピソード9話分のうち、2月は5話分をお届け。

(C) 2026 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.

『やっぱりおかしなガムボール』は、12歳の青いネコ・ガムボールと親友の金魚ダーウィン、専業主夫のパパ、虹のセールスマンのママ、そしておしゃまな妹と暮らす4人家族が、郊外の街で繰り広げるナンセンスな毎日を描いたコメディ作品です。

■放送情報

放送局：カートゥーン ネットワーク

番組名：「やっぱりおかしなガムボール」

放送日時：2月23日(月) ～3月5日(木) 平日17:00～17:15

■カートゥーン ネットワーク

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「きかんしゃトーマス」など大人気のアニメからオリジナルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。