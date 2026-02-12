【Mila Owen】ブランドの名品パンツ「MILA PANTS」シリーズから、ミューズの井桁弘恵が監修した別注パンツが2月13日（金）に発売！新作を交えたコーディネートルックも公開

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「Mila Owen（ミラ オーウェン）」は、井桁弘恵（いげたひろえ）さん監修による別注パンツを2月13日(金)に全国のSHOP・各オンラインストアにて販売いたします。また、別注パンツに加えブランドの名品パンツコレクションを紹介するヴィジュアル＆特設ページ「MILA PANTS starring Hiroe Igeta」を2026年2月19日(木)12:00(正午)より、オフィシャルオンラインストア、マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE(マッシュストア)」およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）にて公開いたします。

TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」をテーマに、トレンドやコレクションに全てを委ねない次世代のベーシックアイテムを展開するMila Owen。

「MILA PANTS」は、ブランドで長年愛される名品、また昨今支持を集めている人気のパンツアイテムをMila Owenの代表的なシグネチャーパンツとして提案。

俳優・モデルとして活躍する井桁弘恵さんをミューズにお迎えし、美しいシルエットの魅力と着こなしのバリエーションをご紹介しています。

冬に続く第二弾となる今回のラインアップには、井桁さん監修による別注パンツが登場。

別注パンツは、MILA PANTSの中でも特に人気を博している2タックワイドパンツを元に、生地の選定・カラー展開を井桁さんが監修。

新しい季節を感じさせ、コーディネートの幅も広がる3カラーで展開した別注パンツは、リサイクルポリエステルを使用したサステナブル生地でありながら、ホームウォッシャブル可能・抗ピリング・接触冷感・UV遮蔽率80％と、春から夏にかけて嬉しいファンクションが備わっています。

春の新作ラインアップに先駆け、2月13日（金）に全国のSHOP・各オンラインストアにて販売いたします。

洗練されたベーシックスタイルを体現してきたMila Owenならではの美脚見え、そしてシーンレスに活躍するスタンダードなシルエットの魅力が詰まったMILA PANTSシリーズ。

旬なムードをちょうど良く取り入れて、毎日のコーディネートの鮮度を高めるラインアップをお楽しみください。

・MILA PANTSとは

Mila Owenで長年愛されている名品パンツを軸に、美しいシルエットや履き心地にこだわり、NEXT BASICを体現する普遍的な佇まいと鮮度の高さを併せ持ったパンツアイテムを、「MILA PANTS」シリーズとしてコレクション内で提案。

時期を問わず支持されているテーパードパンツやタックパンツ、美脚デニムに、時折トレンドムードを加えながらシーズンの本命パンツをラインアップしています。

・別注パンツについて

着用カラー : YEL

■井桁弘恵さん監修 別注2タックワイドパンツ

\12,980（税込）

毎シーズン人気を博す、Aラインシルエットのタックワイドパンツ。

カジュアルにもオフィスにも対応できる万能ワイドパンツです。

今回、春夏に適した素材と気分のカラーを井桁さんと選定。

サステナブルなリサイクルポリエステル素材、そして多機能なファンクション生地をチョイス。

ホームウォッシャブル可能・抗ピリングでケアもしやすく、接触冷感・UV遮蔽率80％と、夏まで快適な素材です。

ストレッチ性もあり、一日中履いていてもストレスフリーな着用感です。

着用カラー : WHT着用カラー : MOC

- 井桁弘恵さんよりスペシャルコメント

おしゃれを頑張る元気がない日も、履くだけでキマるこのパンツは、「無理をしなくてもいい」という安心感がありながら、気分を上げてくれる、心強い味方。

新しい季節、いつもと違うおしゃれに挑戦してみたい方や、新しい自分に出会いたい方へ。

このパンツが、一歩を踏み出すきっかけになってくれたらうれしいです。

・MILA PANTSラインアップ

■裾段差テーパードデニムパンツ

\9,460（税込）

センタープレスとゆるやかなテーパードラインが上品なシルエットを描くベストセラーデニム。

フロントと後ろで前後差をつけた裾が、

どんなシューズとも相性が良く脚長効果を後押し。

デニムらしからぬ美脚シルエットが、カジュアルなコーデからきちんと見えまで幅広くフォロー。トップスとの組み合わせで着回しは無限大です。

■ストレートスエットパンツ

\11,000（税込）

前後にピンタックデザインを施し、綺麗見えにこだわったスウェットパンツ。

肌触りの良い裏毛素材を使用し、ウェストはゴム仕様でストレスフリーに着用いただけます。

左ポケット付近に入ったロゴがさりげなくスポーティーなエッセンスに。

カジュアルすぎない好印象なバランスに仕上がり、一格上のスウェットスタイルが完成します。

■センタープレスイージーパンツ

\12,100（税込）

型崩れしにくいポリエステル素材を使用した、ワンタックのストレートパンツ。

ウエストゴムでイージーな履き心地ながら、タックデザインですっきりとしたシルエットに仕上げました。

ホームウォッシャブル可能で、デイリーユースはもちろん、お仕事やアクティブなシーンにもおすすめの一本。

■後ろゴムセンタープレステーパードパンツ

\9,240（税込）

美脚ラインを追求し、履き心地やイージーケアにもこだわったシグネチャーパンツ。

適度なハリと軽いストレッチ性の素材、ウエストゴムでストレスフリーな着用感。それでいてスタイルアップを叶える唯一無二のテーパードシルエット。

オフィススタイルはもちろん、フェミニンなトップスとも相性抜群でワードローブの軸になる王道パンツです。

※LOOK画像は一部紹介のため、詳細は特設ページをご覧ください。

別注パンツ販売について

■2月13日（金）全国のMila Owen SHOPにて販売開始

※オンラインストアは13日（金）12:00(正午)より販売開始

・オフィシャルオンラインストア ＜https://milaowen.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/milaowen/ ＞

・全国店舗一覧 ＜https://milaowen.com/Page/shoplist.aspx ＞

特設ページ公開について

■2月19日（木）12:00（正午）公開

・オフィシャルオンラインストア ＜https://milaowen.com/ ＞

・USAGI ONLINE ＜ https://usagi-online.com/brand/milaowen/ ＞

※各アイテム商品詳細ページの予定納期にもとづき順次販売

・井桁弘恵さんプロフィール

1997年2月3日、福岡県出身。

2011年にスカウトされて芸能界デビュー。

現在は女優、モデル、タレントとして、映画・テレビ・広告・雑誌と様々なメディアで幅広く活躍中。

レギュラーMCを務める『おしゃれクリップ』（日本テレビ）。現在は、出演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』（テレビ朝日）も好評放送中。

さらに2026年2月20日公開予定の映画『教場 Requiem』も控えている。

・Mila Owenについて

TOKYOから世界に発信する「NEXT BASIC」

トレンドやコレクションに全てを委ねない都会の高感度女性が選ぶ洗練された私服。

本当のトータルファッションを楽しむ女性たちに贈る、洗練された次世代のベーシックブランドです。



オフィシャルオンラインストア：

https://milaowen.com/

instagram：

https://www.instagram.com/milaowen_official/



X : https://twitter.com/_MilaOwen

TikTok : https://www.tiktok.com/@milaowen_official?_t=ZS-8zdM3QgaDWD&_r=1(https://www.tiktok.com/@milaowen_official?_t=ZS-8zdM3QgaDWD&_r=1)