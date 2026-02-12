世代を超えて語り継ぎたい名作「まんが日本昔ばなし」が令和によみがえる！2026年3月20日（金・祝）からキッズステーションにて放送を開始

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン

株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：滝山 正夫）が運営するこども・アニメ専門チャンネル「キッズステーション」は時を超えて様々な世代や親子に愛されてきた『まんが日本昔ばなし』を2026年3月20日（金）から放送を開始します。

本作は、日本各地に伝わる昔ばなしや伝承を映像化した作品です。市原悦子さん・常田富士男さんによる唯一無二の語りと、親しみやすい絵柄で綴られる物語は、語り継がれるべき日本の心や、豊かな感性を育みます。

放送にあたっては、フィルムで保管されていた貴重な原盤に最新技術のデジタルリマスターを施しました。当時の温かみのある質感はそのままに、現代のデバイスでも鮮やかで美しい映像として蘇らせています。かつて放送を楽しみにしていた大人世代から、初めて出会う子どもたちまで、「親子三世代」で語り合いながら楽しめる貴重なひとときをお届けします。

【番組概要】

タイトル：まんが日本昔ばなし

あらすじ: むかしむかし、あるところにーー 日本中の心をつないだ物語がありました。

1975年放送開始。『まんが日本昔ばなし』 生誕50周年。語り継ぎたい“日本の心”

放送日時：2026年3月20日（金・祝）より

毎週月曜日～金曜日 8:00～8:30、16:00～16:30、23:00～23:30

語り：市原悦子、常田富士男

放送：キッズステーション

視聴方法：キッズステーションは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴いただけます。

https://www.kids-station.com/howto/sptv

【放送エピソード ＊一部抜粋】

笠地蔵かぐや姫三年寝太郎鶴の恩返し

(C)愛企画センター

【キッズステーションについて】

「人々に夢や感動を提供し、心豊かな生活と文化の創造に貢献する」をキャッチコピーにお届けする日本唯一の知育専門チャンネルです。「それいけ！アンパンマン」「ポケットモンスター」などの人気アニメから、「子育てTV ハピクラ」などのキッズステーションオリジナル番組まで、子どもたちに寄り添い、親子で安心してお楽しみいただけます。

HP：https://www.kids-station.com/

【キッズステーションのご視聴方法】

https://www.kids-station.com/howto/sptv

キッズステーションは、スカパー！、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴いただけます。