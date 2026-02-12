週刊少年ジャンプ連載 『隣の小副川』の漫画アニメをジャンプチャンネルにて公開！【CV:榎木淳弥・植田佳奈】

株式会社小学館集英社プロダクション

週刊少年ジャンプにて連載中『隣の小副川』の漫画アニメが

YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel) ）にて公開中！

2月11日（水）19時より公開中

URL: https://youtu.be/Rc7iivr6XoU(https://youtu.be/Rc7iivr6XoU)

★『隣の小副川』作品紹介

魔法使いたちが暮らす「魔法界」。鍛錬に明け暮れる魔法使いたちが多いなか、魔法使い・小副川斗矢は生活を豊かにする魔法ばかり作っていた！大魔神の命により、魔法界一低血圧な小副川が人間界へ！人々の平和な生活を守るため、生活に根差した魔法を使いこなし、迫りくる悪い魔法使いたちを魔法界に送り返せ！

今回、主人公の小副川斗矢役を榎木 淳弥さん、大魔神役を植田 佳奈さんに演じていただきました。お二人の声とともに漫画アニメならではの魅力が加わった『隣の小副川』をぜひお楽しみください。

小副川斗矢役：榎木 淳弥さん大魔神役：植田 佳奈さん

※画像掲載の際は必ず(c)鍋ヒデアキ／集英社の表記をお願いいたします。



★漫画アニメ

ジャンプチャンネルでは、多数の漫画アニメを配信中！

再生リスト：https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9

【ジャンプチャンネルについて】

■ジャンプチャンネルとは

週刊少年ジャンプの作品を中心に最新情報&コンテンツを公開している、公式YouTubeチャンネルで、現在登録者数は240万人を突破！

大人気作品のアニメ配信、連載作品のスペシャルPVや作業用BGM、人気声優によるボイスコミック、ジャンプ作家の執筆作業が観られるドローイング動画などさまざまな映像コンテンツを配信中です。

ONE PIECE、僕のヒーローアカデミア、呪術廻戦、鬼滅の刃……ほか大人気漫画をもっと楽しめるスペシャル動画を随時更新しております。

ジャンプチャンネル：https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel)

■主なジャンル

【JUMP MV】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1FJicf_IL9Tqa2pujzzlOl6)

【名作アニメ】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1G6sZdpragvOHxuAAd8XcPs)

【公式PV】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1Ej42zqkyXURXfWNFw0JE_H)

【作業用BGM】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HfL3MEdhKRLGubbwozHcOC)

【ボイスコミック】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1EQ1UuYMQEroXMCpOJhFQi9)

【ドローイング】

https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0(https://youtube.com/playlist?list=PLMyQxaghEY1HJ2VOhuHnRo2pI2z2fWAP0)



■関連SNS

・ジャンプチャンネル公式X（Twitter）：https://x.com/jumpch_youtube(https://x.com/jumpch_youtube)

・ジャンプ公式X（Twitter）：https://x.com/jump_henshubu(https://x.com/jump_henshubu)





※ジャンプチャンネルは(株)集英社の委託により、(株)小学館集英社プロダクションが運営しております。