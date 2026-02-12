週刊少年ジャンプ連載 『隣の小副川』の漫画アニメをジャンプチャンネルにて公開！【CV:榎木淳弥・植田佳奈】
週刊少年ジャンプにて連載中『隣の小副川』の漫画アニメが
YouTubeジャンプチャンネル（https://www.youtube.com/c/jumpchannel(https://www.youtube.com/c/jumpchannel) ）にて公開中！
2月11日（水）19時より公開中
URL: https://youtu.be/Rc7iivr6XoU(https://youtu.be/Rc7iivr6XoU)
★『隣の小副川』作品紹介
魔法使いたちが暮らす「魔法界」。鍛錬に明け暮れる魔法使いたちが多いなか、魔法使い・小副川斗矢は生活を豊かにする魔法ばかり作っていた！大魔神の命により、魔法界一低血圧な小副川が人間界へ！人々の平和な生活を守るため、生活に根差した魔法を使いこなし、迫りくる悪い魔法使いたちを魔法界に送り返せ！
今回、主人公の小副川斗矢役を榎木 淳弥さん、大魔神役を植田 佳奈さんに演じていただきました。お二人の声とともに漫画アニメならではの魅力が加わった『隣の小副川』をぜひお楽しみください。
小副川斗矢役：榎木 淳弥さん
大魔神役：植田 佳奈さん
※画像掲載の際は必ず(c)鍋ヒデアキ／集英社の表記をお願いいたします。
