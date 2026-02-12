『真空断熱ケータイマグ（JOSシリーズ）』2月21日新発売

サーモス株式会社

魔法びんのグローバル企業として、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案するサーモス株式会社（本社：東京都港区 社長：片岡 有二）は、2026年2月21日（土）、『真空断熱ケータイマグ（JOS-551/751/1001）』を新発売します。

当社の『真空断熱ケータイマグ（JOSシリーズ）』は、片手でさっと飲める「ワンタッチ・オープン」タイプで、キャリーループ付きが特長の人気アイテムです。発売以来、世代や用途を問わず幅広いお客さまにご愛用いただいています。

キャリーループに指を掛けて手軽に持ち運ぶことができ、さらに折りたためる設計のためバッグ内でもかさばりにくく、収納にも便利。通勤や通学、お出かけなどから、素早い水分補給が求められるスポーツシーンまで幅広く活躍します。

容量は日常使いに便利な0.55Lに加え、ニーズの高い0.75L、大容量の1.0Lをご用意しました。外出時のこまめな水分補給をスマートにサポートします。

このたび、全パーツ食洗機対応となりさらにお手入れしやすくなりました。新色4色をご用意し、性別や年齢を問わず使いやすい落ち着いたチャコール、ライトグレーに、爽やかでなじみのよいブルーラベンダーと、明るく気分が上がるライトピンクを加え、トレンド感のあるラインアップに仕上げました。

＜製品特長＞

＜製品ラインアップ＞

『真空断熱ケータイマグ（JOS-551/751/1001）』0.55L

JOS-551

左から CHL：チャコール、LGY：ライトグレー、BLLV：ブルーラベンダー、LP：ライトピンク

0.75L

JOS-751

左から CHL：チャコール、LGY：ライトグレー、BLLV：ブルーラベンダー、LP：ライトピンク

1.0L

JOS-1001

左から CHL：チャコール、LGY：ライトグレー、BLLV：ブルーラベンダー

『真空断熱ケータイマグ（JOS-551/751/1001）』 仕様一覧

【サーモスブランド】

1904年、ドイツで誕生。世界で初めてガラス製魔法びんを製品化し、1978年には日本の技術力をもって世界初の「高真空ステンレス製魔法びん」を生み出した、世界最大の魔法びんブランドです。魔法びんのパイオニアとして世界120ヵ国以上で愛される存在です。

https://www.thermos.jp/company/history/

【サーモス株式会社】

サーモス株式会社は、魔法びんのグローバル企業として、ステンレス製魔法びん構造のケータイマグやタンブラー、スープジャーの他、フライパンなどの調理器具といった幅広いラインアップを展開。断熱技術をはじめとしたさまざまな技術と創造力で、人と社会に快適で環境にもやさしいライフスタイルを提案しています。

https://www.thermos.jp/

※サーモス株式会社は、日本酸素ホールディングスグループの一員です。