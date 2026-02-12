一休.com公式SNSアカウントにて『ウォルドーフ・アストリア大阪』宿泊券プレゼントキャンペーンを開催

株式会社一休

高級ホテル・旅館の予約サイト『一休.com(https://www.ikyu.com/)』を運営する株式会社一休（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：榊 淳、以下一休）は、公式X（旧Twitter）および公式Instagramアカウントにて、待望の日本初上陸を果たした『ウォルドーフ・アストリア大阪(https://www.ikyu.com/00003320/)』の宿泊券が抽選で当たるプレゼントキャンペーンを2026年2月12日（木）より開催します。

■キャンペーンの背景

一休.comでは、「こころに贅沢」な体験を提供すべく、日々厳選された宿泊施設をご紹介しております。この度、ヒルトンの最上級ラグジュアリーブランド「ウォルドーフ・アストリア」の大阪進出を記念し、SNSを通じてより多くの方にその魅力を体感していただくためのキャンペーンを実施いたします。

■キャンペーン概要

本キャンペーンは、一休公式SNSアカウントをフォローし、指定のキャンペーン投稿を媒体ごとに「リポスト」または「いいね！」することで、ご応募可能です。

キャンペーン名：一休.com公式SNSアカウント 宿泊券プレゼントキャンペーン

賞品：『ウォルドーフ・アストリア大阪(https://www.ikyu.com/00003320/)』宿泊券 キングデラックスルーム（1泊朝食付き）当選人数：2組4名様（各媒体より1組ずつ）

応募期間： 2026年2月12日（木）～2月26日（木）

応募条件：

・公式X

公式アカウント（@ikyu_com(https://x.com/ikyu_com)）をフォロー&リポスト

または

・公式Instagram

公式アカウント（@ikyucom(https://www.instagram.com/ikyucom/)）をフォロー&いいね！

宿泊可能期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

※除外日：2026年3月28・29日、4月3～5日、5月2～6日、および満室日・休館日

結果発表：当選者には応募締め切り日より1週間以内を目処に、一休公式アカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※注意事項など詳細はキャンペーン投稿をご確認ください。

■『ウォルドーフ・アストリア大阪(https://www.ikyu.com/00003320/)』について

「ウォルドーフ・アストリア大阪(https://www.ikyu.com/00003320/)」は、130年以上の歴史を誇るラグジュアリーホテルブランド「ウォルドーフ・アストリア」の日本初進出ホテルとして、2025年4月、大阪・うめきたのグラングリーン大阪に開業。世界的建築家アンドレ・フーによる、アールデコの美学と日本文化が融合した空間が、唯一無二の体験を創出します。全252室（スイート32室）に加え、スパや屋内プールなど充実した施設と4つのレストラン＆バーを備え、「True Waldorf Service」による洗練されたおもてなしで、記憶に残る滞在を提供します。

■株式会社一休について

株式会社一休は2000年に開設した高級・上質な宿泊施設に特化したオンライン予約サイト『一休.com』を運営。全ての宿泊施設で審査を行い、掲載施設を厳選。高級・上質な体験を求める一休会員に安心してご利用いただけるサイトを目指しています。（代表：榊淳／設立：1998年7月）

■サービスのご紹介

一休.com：https://www.ikyu.com/

一休.comレストラン：https://restaurant.ikyu.com/

一休.com海外：https://www.ikyu.com/global

一休.comふるさと納税：https://furusato.ikyu.com/

一休.comお取り寄せ：https://otoriyose.ikyu.com/

■一休 公式SNSアカウント

Instagram： https://www.instagram.com/ikyucom/

X（旧Twitter）： https://x.com/ikyu_com

LINE： https://page.line.me/182cdays