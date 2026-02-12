【倉敷美観地区】笑顔あふれるたまご専門店「うぶこっこ家」監修！シュークリーム＆エクレア専門店「くらしき えくぼ雲」が2026年3月3日にオープン

株式会社ダブルツリー

株式会社ダブルツリー（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：林 和樹）は、2026年3月3日、岡山県屈指の観光地である倉敷美観地区に、シュークリームとエクレアのテイクアウト専門店「くらしき えくぼ雲」をオープンいたします。本店舗は、地元倉敷で100年以上続く老舗卵専門店「のだ初」の直営店、「うぶこっこ家」が一部商品の開発を監修。 こだわりの生地および一部の商品には最高級卵「あっぱれ」を使用し、地元の素材を活かした「思わず笑顔（えくぼ）がこぼれるスイーツ」を提案いたします。

■ 店舗コンセプト：そっと寄り添う、小さな甘い雲。

1. 「のだ初」の卵を活かした「こだわりの生地」と「うぶこっこ家」による監修

本店舗の最大の特徴は、笑顔あふれるたまご専門店「うぶこっこ家」による商品監修です。 シュークリームやエクレアの美味しさの土台となる生地には、うぶこっこ家の最高級卵「あっぱれ」を贅沢に使用。老舗の技と素材が融合し、香ばしく風味豊かな仕上がりを実現しました。 ※一部のクリームや商品には、メニューの特性に合わせて厳選した最適な素材（卵を含む）を個別に組み合わせています。

2. 頬に“えくぼ”が浮かぶ、空に浮かぶ“雲”のように心癒す体験

店名には「食べた瞬間の優しい甘みで、思わず笑顔になり頬にえくぼが浮かぶように」という願いと、「空に浮かぶ雲」のように軽やかで、人々の心を癒やす存在でありたいという想いが込められています。美観地区の美しい景観を楽しみながら、心まで満たされるようなひとときを演出します。

3. パッケージを開ける瞬間の「ワクワク感」。まるで宝石箱を開けるような高揚感を

蓋を開けた瞬間に目に飛び込んでくる彩り豊かなスイーツたちは、まるで本物の宝石箱を開けた時のような高揚感を演出します。視覚的にも「映える」新しい美観地区グルメとして、観光客や地域の皆様に「新しい食の体験」を提案。自分へのご褒美や、大切な方への贈り物にふさわしい特別感をお届けします。

■ メニューの特長と「美観地区歩き」の新たな楽しみ

提供するシュークリームとエクレアは、素材の味を活かした優しい甘みが特徴です。

・ 雲のような食感：

空に浮かぶ雲をイメージした、ふんわりと軽やかな生地と、口どけの良いクリームの調和。

・ テイクアウト専門店：

美観地区の美しい景観を楽しみながら片手で手軽に食べられるスタイルで、観光客や地域の皆様に「新しい食の体験」を提案します。

【店舗情報】

食べ歩きに最適な「ぷちえくぼ串」

店名：くらしきえくぼ雲

住所：〒710-0046 倉敷市中央1丁目11-9

営業時間：10:00～17:00

定休日：なし

Instagram：https://www.instagram.com/ekubo_kurashiki

■ オープンに至った背景と「地域改革」への想い

当社は1972年の創業以来、モビリティ事業を土台に、カフェ（タリーズコーヒー）やドーナツ専門店（くらしきドーナツの木）、宿泊施設（泊葉、ソラニア）など、地域に根差した「移・食・住」に関わる事業を展開してきました。 倉敷美観地区は素晴らしい歴史的景観を誇りますが、私たちは「食」を通じて、この場所を訪れる人々の感情をさらに豊かにしたいと考えています。本店舗のオープンにより、「地域に新たな価値を提供し、『暮らし』を変えていく」という当社のビジョンを具体化し、地域活性化に貢献してまいります

■ 株式会社ダブルツリーについて

1972年設立。岡山・香川エリアを中心に「地域の持続的で最適な “移・食・住”」の実現をミッションに掲げ、多角的な事業を展開しています。2024年に東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場。地域社会の発展に貢献し続ける「100年企業」を目指しています。

【問い合わせ先】

◯ 株式会社ダブルツリー 広報担当：槌田（ツチダ）

◯ TEL：086-428-2884

◯ お問い合わせ：planning_group@d-tree.jp

＊記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは各社の登録商標または商標です。

【会社概要】

会社名：株式会社ダブルツリー

所在地：岡山県倉敷市加須山334-4

代表者：代表取締役社長 林 和樹

コーポレートサイトURL：https://d-tree.jp/

事業内容：地域の「持続的で最適な “移・食・住”」を実現する、をミッションにさまざまな事業を展開。モビリティ事業を土台に、地域に根差しながら更に発展していける会社を目指しています。

【実店舗】

くるまのハヤシ(倉敷店・岡山店・東岡山店・高松店・丸亀店)

タリーズコーヒー（倉敷美観地区店・ゆめタウン高松店）

エニタイムフィットネス（倉敷笹沖店・岡山バイパス妹尾店）

フトン巻きのジロー（倉敷笹沖店）

OKAYAMA GLAMPING SORANIA

くらしきドーナツの木

美観地区一棟貸し 泊葉