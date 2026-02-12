【タンメン トナリ】溢れる濃厚チーズの衝撃！2月13日(金）より期間限定「とろ～り辛激チーズ」が全店で新登場！

株式会社松富士食品トナリ「とろ～り辛激チーズ」

株式会社松富士食品が展開するタンメン専門店「トナリ」は、2026年2月13日（金）より、期間限定の新メニュー「とろ～り辛激（しんげき）チーズ」を全店舗にて販売開始いたします。

■ 辛さとコクの「黄金比」を追求

トナリの看板メニューの一つである、刺激的な辛さが特徴の「辛激タンメン」。その刺激をさらに美味しく、そして贅沢に楽しんでいただくために開発されたのが、今回の「とろ～り辛激チーズ」です。 単なるトッピングの域を超えた、メインディッシュ級のチーズ体験をお届けします。

■ 販売概要

商品名： とろ～り辛激チーズ

価格： 1,090円（税込）

販売期間： 2026年2月13日（金）～（期間限定）

販売店舗： トナリ 全店

タンメン専門店「トナリ」について

創業は、当社が運営するつけめん専門店「六厘舎」大崎本店（現 閉店）の隣り区画でタンメン専門店として開業。その後2009年9月19日に東京都江東区東陽町に本店を移転し、現在東京と千葉を中心に6店舗を出店。

厚生労働省が推奨する成人一日あたりの野菜摂取量は350gと言われている。トナリのタンメンは一杯で360gの野菜が食べられるボリューム感のある商品。8種類の野菜を強力な火力で短時間で炒め、芳ばしく味わいもしっかり。塩豚骨のスープに極太平打ち麺がよく絡み、濃厚で旨味しっかりのタンメン。タンギョウ（タンメンとギョウザセット）とタンカラ（タンメンとカラアゲセット）のセットメニューも人気。

株式会社 松富士食品について

【会社名】 株式会社 松富士食品

【所在地】 東京都千代田区内神田2-2-5 光正ビル7F

【代表取締役社長】 瓦葺一利

【創業】 2005年4月18日

【設立】 2008年11月

【事業内容】 1. 飲食店の運営 2. 食品の製造販売

【ブランド】六厘舎/舎鈴/東京つけめん 久臨/ジャンクガレッジ/タンメン トナリ/次念序

【企業サイト】https://www.mtfj.co.jp/

【通販サイト】https://rokurinsha-onlineshop.com/

問合せ先

https://mtfj.co.jp/inquiry/