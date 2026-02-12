2/19（木）13時～「＜社労士が徹底解説＞開業後すぐに実践！職員の労務管理攻略法」セミナーを開催

株式会社エムネス

クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC (※1)」を提供する株式会社エムネス（所在地：広島県広島市、代表取締役社長：阿部 伸一）は、「＜社労士が徹底解説＞開業後すぐに実践！職員の労務管理攻略法」セミナーを、2026年2月19日（木）に開催いたします。

セミナーの概要

セミナーの詳細を見る :https://bit.ly/mnes-seminar-202602

労基法の義務規制である残業管理規制や有給休暇の管理問題、さらに健康診断の運用問題などに対して、社会保険労務士の米田氏に具体的な攻略法をお教えいただきます。これからクリニックを開業される方や、既に開業済みで職員の労務管理についてお知りになりたい方は是非ご参加ください。

開催概要

日時 ：2026年2月19日（木） 13:00～14:00

会場 ：オンライン（お申し込み後、視聴用URLをご案内いたします）

参加費 ：無料

※ 競合企業の申し込みはご遠慮ください。当社の判断で入室をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

こんな方におすすめです

登壇者紹介

- これからクリニックの開業を予定していて、職員の労務管理についてお知りになりたい方- 既にクリニックを開業済みで、職員の労務管理にお悩みの方- クリニック・病院での職員の労務管理について実践的な方法をお知りになりたい方社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ 代表社員 ／ 社会保険労務士米田 憲司 氏

医療・介護事業を中心に労務コンサルを展開。関西から関東まで地域も幅広く対応。机上の空論ではなく具体的な実践指導でクライアントより多くの定評を受ける。コロナ前の2019年は、年間83本のセミナー実績。テレビ出演、書籍出版なども展開。

株式会社エムネスについて

エムネスは「身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝えて世界中の医師や医療従事者が連携して、患者のために理想の医療を提供できるようにすること」というミッションのもと、医療機関向けの遠隔画像診断支援サービスに加え、医用画像を中心とするデータの管理・共有のためのクラウド型医療情報管理共有システム LOOKREC (※1)を提供しています。

LOOKRECは診療のデジタル化を加速し、場所にとらわれないあらたな医療のあり方や医師の働き方改革の実現、病病・病診連携や集学的な研究などの組織の壁を超えた医療連携に貢献しており、1,700施設（2026年1月時点）を超える施設で利用されています。

所在地 ：広島県広島市南区東雲本町1-2-27

代表者 ：代表取締役社長 阿部 伸一

事業内容 ：医療支援クラウドサービス、遠隔画像診断サービス

ウェブサイト：https://mnes-lookrec.com/

※1 クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」について

LOOKRECは、CTやMRI等の検査装置から撮影された医用画像をクラウド上にアップロードし、医療機関、医療従事者がリアルタイムに画像を管理・共有できるプラットフォームサービスです。

クラウドへの保存容量に制限がないため機器の増設は不要で、また、物理的なサーバを持たないためソフトウェアの追加購入、メンテナンスも不要です。インターネット接続端末があればどこでも安全に利用することができるため、経済的かつ簡単に導入することが可能です。

医療機器販売名 ： ルックレック 医療機器認証番号： 227AGBZX00096000