【JK Fandom】韓国最新トレンドを世界に届けるグローバルメディア「bntニュース」連携のファン投票を開催！アーティストブランディングプロジェクト「BNT SPOTLIGHT」！投票受付中！

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルが展開するグローバル推し活応援プラットフォーム「JK Fandom（ジェイケイファンダム）」は、ファンの応援の想いを形にする企画として、韓国最新トレンドを世界に届けるグローバルメディア「bntニュース」と連携した、グローバルオンラインファン投票企画「BNT SPOTLIGHT（ビーエヌティー スポットライト）」を2月11日から実施しています。

■「BNT SPOTLIGHT」とは

「BNT SPOTLIGHT」は、bntニュースと、パートナー企業であるCOMWITHUSが運営する「Stardom」が共同主催する、ライジングアーティストを世界に向けてブランディングするプロジェクトです。「JK Fandom」は公式投票プラットフォームとして参画し、最終TOP3に選出されたアーティストには、「BNT SPOTLIGHT」シグネチャー・グローバルブランディングパッケージを提供します。

・投票開始：2026年2月11日（水）15:00～

・投票プラットフォーム：JK Fandom、Stardom、my1pick

・方式：モバイル投票100％によるサバイバル形式

・投票種別：日本・韓国・グローバルのファンを対象にした無料／有料投票

※[無料]150推しポイント、[有料]30スターポイント

・集計方式：すべてのプラットフォームの総投票数を基準とする

※前日までの総投票数は毎朝午前10時頃（JST）投票ページのGlobalタブにて更新

最終TOP3特典

1位：

１.グローバル600媒体の記事拡散

２.リール2,000万ビュー規模の露出

３.ニューヨーク・タイムズスクエア広告掲出 ※詳細は後日発表

2位：

１.グローバル300媒体の記事拡散

２.リール1,000万ビュー規模の露出

3位：

１.グローバル50媒体の記事拡散

２.リール500万ビュー規模の露出

※アーティスト都合により特典の進行が難しい場合、次に得票数が多いアーティストが対象となる場合がございます。

■投票スケジュール

予選投票（13日間）

・2026年2月11日（水）15:00 ～ 2月23日（月）15:00

・16チーム中、上位8チームが本戦投票へ進出

本戦投票（8日間）

・2026年2月25日（水）15:00 ～ 3月4日（水）15:00

・8チーム中、上位5チームが決戦投票へ進出

決戦投票（11日間）

・2026年3月6日（金）15:00 ～ 3月16日（月）15:00

・5チーム中、上位3チームが優勝特典の権利を獲得

※投票期間や1投票に必要なポイント数は、主催者および運営側の都合で予告なく変更される場合がございます。



■ラインナップ

・ADAP（エイダップ）

・ALL(H)OURS（オールアワーズ）

・E11iVYN（イレブン）

・In A Minute（イン・ア・ミニット）

・JUSTB（ジャストビー）

・LUN8（ルネイト）

・NCHIVE（エンカイブ）

・NEWBEAT（ニュービート）

・NouerA（ヌエラ）

・n.SSign（エンサイン）

・PRIMROSE（プリムローズ）

・SAY MY NAME（セイマイネーム）

・TEMPEST（テンペスト）

・WAKER（ウェイカー）

・We;Na（ウィナ）

・X:IN（エクシン）

※アルファベット順

BNT SPOTLIGHT詳細はこちら :https://pages.jk-fandom.jp/bnt/bnt_vote_1st.html～Global Rising Artist Branding Project～



■「bntニュース」とは

bntニュース(公式サイト(https://www.bntnews.co.kr/))は韓国の最新トレンドを迅速に伝える「グローバルオンラインニュース」で、芸能（韓流）・ファッション・ビューティー・文化芸術などライフスタイル中心のコンテンツを提供します。さらに、韓国をはじめ、米国・日本・中国・フランス・スペイン・インド・インドネシア向けにも情報を届け、幅広い地域の読者に向けた発信を行っています。



■JK Fandom 投票期間中「推し応援ボーナスポイント」をプレゼント

投票期間中は、条件に応じて2種類の「推しポイント」が付与されます。

１.推し応援ボーナスポイント（1日1回）

・1日1回、JK Fandomにログインした方全員に付与されます。

・期間：投票期間中 毎日

・付与タイミング：ログイン時に自動付与ポイント数：20推しポイント

２.【当日限定】BNT SPOTLIGHT推し応援ポイント（１投票分）

・対象：BNT SPOTLIGHT

・期間：投票期間中 毎日

・付与時間：毎日12時頃に自動付与

・ポイント数：１投票分（150推しポイント）

・確認方法：マイページ＞チャージ履歴

毎日の参加で“推し”をもっと応援できるチャンス！ぜひ付与されたポイントを使って投票をお楽しみください。

※運営側の都合で予告なく変更されることがあります。

■株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル 代表取締役社長 遠藤 哲也 コメント

「BNTニュースと、グローバルファン投票プラットフォームが一体となり、ライジングアーティストを「世界に押し上げる」ブランディングプロジェクトがスタートします。

JK Fandomはこれまで、ファンの想いが可視化され、次のチャンスへつながる仕組みづくりを大切にしてきました。本企画でも、国境を越えたファンダムの力を一つに束ね、アーティストの未来につながる“確かな一票”を届けたいと考えています。

ファンの皆さまと共に、次の時代を照らすスポットライトを創り上げていけることを楽しみにしています。

【JK Fandomについて】

JK Fandom（ジェイケイファンダム）は、「あなたのひとオシで推しをスターに」をキャッチコピーに、ファンダム領域における日本と韓国の架け橋となる応援プラットフォームです。同じ推しがいるファン同士が団結し、アーティストの出場を後押しすることが可能で、投票による応援では結果によって出場者や表彰者が決まるなど様々なリワードが用意されます。



（JK Fandom関連サイト情報）

・公式サイト：https://jk-fandom.jp

・LINE公式アカウント：https://line.me/R/ti/p/@555txtqj

・X（Twitter）公式アカウント：https://x.com/jk_fandom_

【運営会社について】

本事業を提供する株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバルは、海外スマートフォンアプリデベロッパーに向けた代理店事業とハイパーカジュアルゲーム、ポイ活アプリなどのパブリッシング事業を提供しています。

日本企業である弊社が手掛けることで日本の皆さまに分かりやすく使いやすいサービスの提供を実現し、皆さまに愛されるサービスを目指します。



株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル：https://fancsglobal.com/(https://fancsglobal.com/)

・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

・設立日：2012年3月1日

・代表者：代表取締役社長 遠藤 哲也

・資本金：900万円（2026年2月12日現在）

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル

fandom@fancsglobal.com