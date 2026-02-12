思わず見せたくなる！チャーミングでスマートなDOD流ウルトラライトリュック・ショルダーバッグ・エコバッグが新登場。

ビーズ株式会社ポケサック・ブラック（展開状態と収納状態）ポケショバ（展開状態と収納状態）MCB（収納状態）

ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの「DOD」は、「畳んだ時の可愛さと、使う時の実用性」を追求したウルトラライトシリーズ「ポケサック」「ポケショバ」と、および重量わずか21gのエコバッグ「MCB(8)」を2026年2月9日より発売しました。

昨今、アウトドアバッグを日常に取り入れるスタイルが定着し、中でも流行しているウルトラライト生地を使用したバッグでは、軽量性と機能美を追求したミニマルなデザインが主流となっています。この確立されたUL（ウルトラライト）カテゴリーに、DODは独自の視点から「収納時の可愛さ」と「日常使いの実用性」というスパイスを加えた「ポケサック」「ポケショバ」を発売。本格的なスペックはそのままに、使っていない時も愛着がわき、使う時には小物をスマートに整理できる。常に忍ばせておきたい「ポケッタブルバッグ（折りたたんで携帯できるバッグ）」をお届けします。

合わせて、ほぼ苺と同じ重さの超軽量なショルダーバッグ「MCB(8)」も同時発売。展開すると容量8Lと見た目以上の大容量で、ポケットに忍ばせれば新しい旅や買い物のお供として活躍します。

【"ポケ"シリーズの特徴】

手のひらサイズに収納できるウルトラライトシリーズ。モノトーンなデザインの本体に、チャーミングな収納メッシュポーチを付属し持ち運びも楽しくなる仕様に。通常の軽量バッグよりポケットの数を増やした整理整頓が捗る日常遣いの実力派ポケッタブルバッグ。

【各製品の特徴】

・ポケサック(https://www.dod.camp/product/ba139/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)：約220gで「背負っているのを忘れる」ほどの軽量リュック（約14L）。

・ポケショバ(https://www.dod.camp/product/ba131/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)：約150gながら２Lペットボトルが3本入るタフな軽量ショルダー（約12L）。

・MCB(8)(https://www.dod.camp/product/ba068/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)：驚異の約21g。ポップな4色から選べる丸洗い可能な超コンパクトショルダー（8L）。

■"ポケ"シリーズの特長（「ポケサック」「ポケショバ」）

持ち歩く時間を「ウキウキ」に変える、愛嬌たっぷりのポケッタブルデザイン。ポケサック・グレーポケサック・グレーポケサック・ブラック（収納状態）

本体内側に付いている伸縮メッシュポケットに本体をくしゃくしゃと丸めて収納できるポケッタブル仕様。収納時は鮮やかなメッシュに包まれたコロンとした愛らしいフォルムになります。カバンの中に忍ばせている時もカラビナ等でぶら下げている時も、ふと目に入るたびに気分が上がるような存在を目指しました。

持ち歩く負担をゼロに。りんごやレモン並みの軽さとサイズ感。ポケサック・ブラック（収納状態）ポケショバ・グレー（収納状態）

総重量は150g～220g、と果物1個分と同等の圧倒的な軽さを実現しました。荷物を増やしたくない旅行や日常の外出でも、迷わず「とりあえず持っていこう」と思えるストレスフリーな身軽さを提供します。

整理整頓が捗る「4ポケット」の実用性ポケサック・ブラックポケショバ・グレー

「ポケッタブルバッグはポケットが少なく、中身がぐちゃぐちゃになりやすい」という難点を解消。外側に3ヶ所、内側に1ヶ所（収納ポーチ兼用）の合計4つのポケットを配置しました。財布、スマホ、鍵、チケットなどすぐに取り出したいものをサッと仕分けられます。

モデルはリュックとショルダーバッグの2型、カラーはブラックとグレーの2色をご用意

ポケサック・グレーリュックサック「ポケサック」

「背負っているのを忘れる」約220gのストレスフリーなリュックサック。 一日中背負っても疲れにくい軽さと約14Lの十分な容量を両立しました。両手を空けたいサイクリングやライトな登山、旅行先での散策に最適なバックパックモデルです。

詳細ページ：https://www.dod.camp/product/ba139/(https://www.dod.camp/product/ba139/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

ポケショバ・ブラックショルダーバッグ「ポケショバ」

約150gの超軽量ながら見た目以上の約12Lという大容量確保したショルダーバッグ。 耐荷重7kgで2Lペットボトルを3本入れても安心の強度を誇ります。買い物時のエコバッグとしても、観光時のサブバッグとしても「これ一つで安心」なスペックです。

詳細ページ：https://www.dod.camp/product/ba131/(https://www.dod.camp/product/ba131/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

■いちごと同じ重さ！メチャコンパクトなバッグ「MCB(8)」

MCB・オレンジMCB・オレンジ（収納状態）

ウルトラライト素材を駆使した約21gのコンパクトショルダーバッグ。手のひらにすっぽり収まるサイズ感ながら、展開すれば頼れる容量8Lに大変身。出し入れのしやすさを重視しシンプルなデザインに仕上げました。 撥水加工ナイロンを採用し、洗濯機での丸洗いも可能。日常のどんなシーンでも「こっそり」忍ばせておける頼もしい変身バッグです。

詳細ページ：https://www.dod.camp/product/ba068/(https://www.dod.camp/product/ba068/?utm_source=press&utm_medium=url_link&utm_campaign=new_product)

■DODスタッフのヒトコト

洗濯機で丸洗いOK（洗濯ネットの利用を推奨）男性も使いやすいグレーのデザイン選べる4色展開(グレー、ブルー、オレンジ、グリーン）

企画担当のヒトコト

使ってないときでもカワイイデザインです。カバンに入れておくだけでハッピーな気持ちになれます！

広報オガワのヒトコト

くしゃくしゃに詰め込むだけで逆にかわいく仕上がるポケッタブルなデザインはズボラな私にとって嬉しいポイントです！

■スペック詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/271_1_dc036f4d15d3dc04768dea9e616f2de1.jpg?v=202602121251 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

