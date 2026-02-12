VTuber文化を通じて社会貢献を目指すチャリティーイベント「アースクリーン」第2回開催決定！

NPO法人プロジェクトサンタ

NPO法人プロジェクトサンタ(兵庫県西宮市：代表理事 矢野舞）は、昨年11月にVTuber総勢50名以上が出演するチャリティーイベント『アースクリーン』(https://earthclean-vtuber.studio.site/)の第1回開催に協力させていただきました。

そしてこの度、第2回イベントの開催が2026年11月に決定、引き続き参画します。

『アースクリーン』は、VTuber文化を通じて「チャリティー」とそして今年は「SDGs（特にフードロス削減）」への理解と参加を促進することを目的とした社会貢献型イベントです。

NPO法人プロジェクトサンタとしては、昨年に引き続き、病気と闘うこども達の支援に繋がるよう努めます。

■ 第1回「アースクリーン」開催結果のご報告

第1回アースクリーンで、多くのVTuber、視聴者、協賛企業の皆様のご支援・ご協力により、沢山のご寄付をいただきました、心より御礼申し上げます。

寄付金額：合計 226,760円

本寄付金は、病気と闘う子どもたちへの支援活動をはじめとする支援事業に活用させていただきます。

NPO法人プロジェクトサンタ代表とFOX trot Creative代表による記念撮影

また寄付以外にも、イベントのDay4では実際に病院のプレイルームに機材を持込み、Vtuberさんと繋ぐことで、直接こども達を応援する事ができたことも大きな成果だと感じています。

お家からなかなか出られなくてもできるVtuberという活動は、病気と闘う子ども達の環境とも相性が良く、特に小学校高学年から、AYA世代のこども達は興味津々でした。

当日は病院に直接訪問して、活動について紹介してくださる現役Vtuberさんもいらっしゃり、子ども達の選択肢や視野を広げる一つのきっかけになったと感じています。

■ 第2回「アースクリーン」開催概要（予定）

病院内のイベントでAYA世代が興味を持ってくれるイベントはまだまだ少数なので貴重な機会になりました。

開催時期：2026年11月

開催期間：3日間にわたる大型イベント

▼ 主なコンテンツ

VTuberによる歌枠リレー配信

リアル会場でのライブイベント

VTuberがリアルで参加するチャリティー活動企画

本イベントで得られた収益の一部も、引き続きNPO法人プロジェクトサンタへ寄付され、病院で療養する子どもたちの支援活動資金として活用します。

■ SDGs（フードロス削減）への取り組み

第2回「アースクリーン」では、SDGsの観点からフードロス削減を挑戦されます。

取組み予定内容

・協賛企業様より提供された余剰食材を活用

・フードブースを会場内に出展（提供価格帯：300円～500円程度）

エンターテインメントを楽しみながら、社会課題に自然に触れられる仕組みづくりを進めていきます。

■ 物販情報（チャリティーグッズ）

イベント会場および関連企画にて、以下のチャリティーグッズを展開予定です。

＜前回より継続＞

・イベントオリジナル チャリティーTシャツ

・チャリティー米（VTuberイラストパッケージ）

・チャリティーガチャガチャ（缶バッジ）

＜第2回より新登場＞

食に関わるイベントオリジナルグッズを企画中

※売上の一部も寄付金として活用されます。

■ 協賛企業様 募集中

「アースクリーン」では、チャリティー活動およびSDGs（フードロス削減）を共に盛り上げていただける協賛企業様を募集しております。

＜募集企業様一例＞

・食品関連企業様

・エンターテインメント・IT関連企業様

・SDGs・CSR活動に関心をお持ちの企業様

ご協賛内容や露出方法などにつきましては、個別にご相談を承りますので、ご興味がありましたら是非お声がけください。

■イベント収益のチャリティ先：ガチャガチャプロジェクト

クリスマスや特別な日ではない日にも病気と向き合っている子どもたちを応援する方法はないだろうかと考えるなか、日々の治療のちょっとした励みにとガチャガチャはどうだろう？と始まったのが「ガチャガチャプロジェクト」です。

現在13病院で設置・運用していますが、「ガチャガチャがひけるよ！」と声掛けをすると、治療を頑張るぞ！と子ども達の表情がぐっと変わる効果があるというお声を医療現場より頂いています。

ガチャガチャは設置後の定期的な景品の補充が重要です。今回のイベントの収益は景品代などガチャガチャの安定運用の為に使わせていただきます。

多い病院では1日に50回ぐらいまわされることもありますこども達の笑顔に医療従事者も癒されますとの声をいただいていますこども達の頑張りにあわせて応援するアイテムになっています

ガチャガチャプロジェクト詳細：https://p-santa.org/gachagacha.html