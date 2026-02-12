Mr. CHEESECAKEと、心華やぐ春のひとときを。マスカルポーネを使用した濃厚でミルキーな新フレーバーを含む「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet」が登場

株式会社 Mr. CHEESECAKE

株式会社Mr. CHEESECAKE（本社：東京都港区 代表取締役CCO：田村浩二）は、マスカルポーネを使用した濃厚でミルキーな新フレーバー「Mr. CHEESECAKE Milky Mascarpone（ミスターチーズケーキ ミルキーマスカルポーネ）」を中心に、定番フレーバーなどを組み合わせた4種のキューブ型ケーキのアソートセット「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet（ミスターチーズケーキ アソート フォーキューブ スイート）」を販売します。2026年2月21日（土）より常設ストアと公式オンラインストアにて販売開始し、2月中旬より順次開催するポップアップストアでも販売します。さらに、公式オンラインストア限定でオリジナルフラワーボックスセットを販売、常設ストア限定でカップタイプ商品「Mr. CHEESECAKE Petit Milky Mascarpone（ミスターチーズケーキ プティ ミルキーマスカルポーネ）」も販売します。

特設サイト：https://mr-cheesecake.com/pages/spring(https://mr-cheesecake.com/pages/spring)

“Mr. CHEESECAKEと、心華やぐ春のひとときを。”をテーマに、感謝や祝福の気持ちを伝える機会が続く季節に向け、特別感溢れる商品をご用意しました。

今回登場するのは、マスカルポーネや生クリーム、牛乳、練乳などを使用した濃厚でミルキーなフレーバー「Milky Mascarpone」にシグネチャーフレーバーの「Classic」、過去販売しご好評いただいた「Strawberry」と「Hojicha」を組み合わせた4種のキューブ型ケーキのアソートセット「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet」です。また、常設ストアではカップタイプの「Mr. CHEESECAKE Petit Milky Mascarpone」も販売します。

さらに、公式オンラインストア限定で「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet」にオリジナルフラワーボックスを組み合わせたフラワーセット「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet & Flower Box（ミスターチーズケーキ アソート フォーキューブ スイート フラワーボックス）」も登場。天然の花材「ソラの木」から作ったローズのソラフラワーと、品よく個性が映える花々で上品に仕上げたフラワーボックスは、贈り物をより一層特別なものへと彩ります。

大切な人への贈り物や、日頃の自分へのご褒美など、心華やぐこの季節ならではの特別な体験をお楽しみください。

シェフ田村から

ホワイトデーや卒業、入学、就職といった、ギフトを贈る機会が多いこの季節だからこそ「大切な人へ贈る時間を、より豊かに彩りたい」という想いから、大人から子どもまで誰もが喜ぶ、ミルクのリッチな味わいを生かしたフレーバーを開発しました。



シグネチャーフレーバーでは、バニラ・トンカ豆・レモンという3種類の味わいをひとつにまとめあげ、それぞれの香りの相乗効果を生み出すように仕上げています。一方で「Milky Mascarpone」は、ミルクの風味を軸に、ミルク以外の要素で輪郭をつくるのではなく、引き算を意識しながら、素材の持ち味を丁寧に引き出すことを大切にしました。

ミルクが持つ贅沢な味わいを表現するために、北海道産の生乳を使用したマスカルポーネや、生クリームを中心に、牛乳や練乳、スキムミルク、そしてほのかな塩味が特長のクリームチーズなど、同じ乳製品でありながら異なる表情を持つ素材を組み合わせています。そこに、ミルキーで杏仁のような香りを持つシチリア産のアーモンドパウダーを加えることで、乳製品だけでは表現できない香りの広がりが生まれ、味わいに深みを出しました。



また、シグネチャーフレーバーよりも卵黄の使用量を抑えることで、卵のコクを前に出すのではなく、乳製品のまろやかさと余韻を大切に、よりミルキーな味わいをお楽しみいただけるように仕上げています。おすすめの食べ方は、甘味を感じやすい全解凍。こだわって作り出したミルクの味わいをご堪能いただけるはずです。



Mr. CHEESECAKEとともに、心ほどける特別なひとときをお過ごしいただけますように。



製品概要

◆Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet

心地よい甘味と爽やかな酸味を楽しめるアソートセット。マスカルポーネや生クリーム、牛乳、練乳などを使用した濃厚でミルキーなフレーバー「Milky Mascarpone」、バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す甘く爽やかな香りが特長のシグネチャーフレーバー「Classic」、ストロベリーを主役に山椒やライムを合わせた甘味と軽やかな酸味を楽しめるフレーバー「Strawberry」、ほうじ茶特有の香ばしさと甘くこっくりとした味わいが楽しめるフレーバー「Hojicha」のキューブ型チーズケーキ4種をオリジナルのボックスに詰めました。

価格：\5,184（税込）

販売場所：GINZA SIX店、グランスタ東京店、公式オンラインストア、ポップアップストア

◆Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet & Flower Box

4種のキューブ型チーズケーキのアソートセット「Mr. CHEESECAKE assorted 4-Cube Sweet」とオリジナルフラワーボックスを組み合わせたセット商品。東南アジアに生息する「ソラの木」を乾燥させて薄く剥いで作った「ソラフラワー」で形どったローズと、品よく個性が映える花々で上品に仕上げたフラワーボックスは、贈り物をより一層特別なものへと彩ります。天然素材が生み出す優しい風合いをお楽しみください。

価格：\11,000（税込）

販売場所：公式オンラインストア

◆Mr. CHEESECAKE Petit Milky Mascarpone

マスカルポーネを使用した濃厚でミルキーなフレーバー「Milky Mascarpone」のカップタイプ。北海道産の生乳を使用したマスカルポーネや、生クリーム、牛乳、練乳などをふんだんに使用し、本来の甘さを引き出すためにアーモンドパウダーでコクを加え、シンプルながらも味わい深く仕上げました。ケーキの上はベイクド、下はレアのような1つで2つの食感をお楽しみください。

価格：\891（税込）

販売場所：GINZA SIX店、グランスタ東京店、羽田空港店

常設ストア販売概要

◆Mr. CHEESECAKE GINZA SIX店

販売開始日：2026年2月21日（土）

場所：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

営業時間：10:30～20:30

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/ginza-six

◆Mr. CHEESECAKE グランスタ東京店

販売開始日：2026年2月21日（土）

場所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1F 銀の鈴エリア（フロアマップ㉘）

営業時間：8:00～22:00（月～土）、 8:00～21:00（日・祝日）

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/gransta-tokyo

◆Mr. CHEESECAKE 羽田空港店

販売開始日：2026年2月21日（土）

場所：〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル2階 マーケットプレイス

営業時間：6:00～20:00

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/haneda-airport

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第、販売終了となります

*販売期間は予告なく変更となる場合がございます

*営業日・営業時間は各施設に準ずるものとします

*詳細は各店舗ページよりご確認ください



公式オンラインストア販売概要

販売開始日：2026年2月21日（土）10:00

URL：https://mr-cheesecake.com/

*在庫がなくなり次第、販売終了となります

ポップアップストア店舗概要

■横浜高島屋

出店期間：2026年2月16日（月）～3月17日（火）

開催場所：地下1階 Foodies’ Port2 スウィーツマーケット POP UP 5

■阪神梅田本店

出店期間：2026年3月1日（日）～3月14日（土）

開催場所：地下1階 和洋酒売場特設

■エキュート大宮

出店期間：2026年3月2日（月）～3月22日（日）

開催場所：JR東日本大宮駅 南改札 臨時販売（バターバトラー横）

■西武池袋本店

出店期間：2026年3月5日（木）～3月17日（火）

開催場所：地下1階＝デパチカ スイーツ＆ギフト イベントスペース

■ニュウマン新宿

出店期間：2026年3月6日（金）～3月15日（日）

開催場所：ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペース

■宇都宮パセオ

出店期間：2026年3月11日（水）～3月17日（火）

開催場所：2Fとちぎグランマルシェ前特設会場

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第、販売終了となります

*混雑回避のため、整理券の配布や、店頭でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください

*販売商品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください

*ポップアップストア各店舗で販売商品は特設サイト（https://yourcity.mr-cheesecake.com）からご確認ください

Mr. CHEESECAKEとは

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口溶けが特長のティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感を楽しめるスイーツをお届けしています。現在はオンライン販売に加え、東京駅構内のグランスタ東京店や羽田空港第1ターミナル内の羽田空港店、そして旗艦店であるGINZA SIX店を常設店舗として展開。GINZA SIX店では物販に加えイートインスペースを備え、週末限定でデザートコースの提供も行っています。

URL：https://mr-cheesecake.com/

公式MAIL MAGAZINE：https://mr-cheesecake.com/pages/mail-magazine

■シェフ・田村 浩二 プロフィール

神奈川県三浦市生まれ。新宿調理師専門学校を卒業後、乃木坂「Restaurant FEU（レストラン フウ）」にてキャリアをスタート。ミシュラン二ツ星の六本木「Edition Koji Shimomura（エディション・コウジ シモムラ）」の立ち上げに携わる。表参道の「L'AS（ラス）」で約3年務めたのち、渡仏。World's 50 Best Restaurants 2019 の1位を獲得したミシュラン三ツ星のフランス南部マントン「Mirazur（ミラズール）」、一ツ星のパリ「Restaurant ES（レストラン エス）」で修業を重ね、2016年に日本へ帰国。2017年には、世界最短でミシュランの星を獲得した「TIRPSE （ティルプス）」のシェフに弱冠31歳で就任。 World's 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。 現在は人生最高のチーズケーキ「Mr. CHEESECAKE」を展開し、記憶に残る日常をおいしさという体験を通して作り続けている。