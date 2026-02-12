北海道富良野市　文化芸術の力でまちの未来を育む

北海道 富良野市

北海道富良野市（市長：北 猛俊 以下、「富良野市」といいます。）は、令和5年11月3日に「富良野市文化芸術基本条例」を施行し、市民が文化芸術に親しみ、創造性を育むことのできるまちづくりを進めています。

この条例は、市民の文化的権利や市・市民の役割を明確にし、文化芸術を通じて心豊かに暮らせる持続可能な地域社会の実現をめざすものです。

■文化芸術が息づく富良野の土壌

富良野市は、雄大な自然とともに、演劇・音楽・文学・美術など多様な文化芸術が育まれてきた地域です。「北の国から」に象徴される“富良野らしい文化”や、富良野演劇工場を中心とした演劇文化は、全国から注目を集めてきました。

令和4年10月に供用開始した富良野文化会館には、音響に優れた「サンエーホール」が整備され、札幌交響楽団や陸上自衛隊中央音楽隊など、質の高い公演が開催されてきました。市民が本格的な舞台芸術に触れる機会がさらに広がっています。

■文化芸術を支える「富良野芸術文化事業協会」

これらの公演を主催してきたのが、平成19年から活動を続ける「富良野芸術文化事業協会」です。

同協会は、優れた芸術文化事業の企画・推進を図り、その普及と奨励に努めるとともに、地域に根差した芸術文化の振興に寄与することを目的に設立されました。

市民が質の高い舞台芸術に触れる機会を提供し、地域文化の向上に寄与する重要な役割を担っています。

■令和7年度芸術文化事業「富良野に満ちる調べ トリオとソロの饗宴」

令和7年度の富良野市芸術文化事業として「富良野に満ちる調べ トリオとソロの饗宴」が開催されます。

本公演は、札幌交響楽団首席チェリストの石川祐支 氏、世界で活躍する富良野市出身ピアニストの西本夏生 氏、PMF参加や札幌交響楽団等のプロオーケストラで活躍するヴァイオリニスト斉藤祐太 氏の3氏による三重奏です。チェロ・ヴァイオリン・ピアノの三重奏は、クラシック音楽の中でも特に美しい響きを楽しめるスタイルと言われています。チェロのあたたかい低音、ヴァイオリンのきらめく高音、そしてピアノの豊かなハーモニーが重なり合い、心地よい音に身をゆだねながら、至福のひとときを感じていただけると思います。

クラシックが好きな方はもちろん、初めての方にも“室内楽の魅力”を体験していただける公演です。

【公演概要】

日時：令和7年2月18日（水）

会場：富良野文化会館 サンエーホール

出演：石川祐支氏（札幌交響楽団 首席チェリスト）

西本夏生氏（富良野市出身・世界で活躍するピアニスト）

斉藤祐太氏（PMF参加、札響等で活躍するヴァイオリニスト）

■文化芸術基本条例と文化芸術推進基本計画

令和5年11月3日に「富良野市文化芸術基本条例」施行後、令和7年度は「富良野市文化芸術推進基本計画策定」に向けて推進委員会を開催しています。推進委員会では、文化芸術活動に関するアンケート調査、中学生以上の参加者による座談会『芸術文化で“ふらの”を創ろう！TALK&ARTまちづくりラボ』の実施など、文化芸術に関する幅広い市民の意見・アイデアを集め、計画策定の議論を進めているところです。

■文化芸術が未来をつくるまちへ

富良野市文化芸術基本条例は、富良野の自然・歴史・文化を未来へつなぐための指針です。

市民の創造性を育み、多様な文化芸術が共存するまちをめざし、富良野市は今後も文化会館の活用や芸術文化事業協会との連携を深めながら、文化芸術の振興に取り組んでいきます。

■富良野市の概要

富良野市は、北海道の中心に位置する「へそのまち」です。四季がはっきりしていて、冬は-30℃以下になる日もあれば、夏は＋30℃を超える日もあります。基幹産業は農業で、国内有数の産地であるとともに、国内外から多くの人が訪れる観光地です。また、徹底したゴミ分別とリサイクルを実践する環境のまちでもあり、2050年ゼロカーボンシティの実現に向けて取り組んでいます。

【所在地】〒076-8555 北海道富良野市1番1号

【市 長】北 猛俊（きた たけとし）

【人 口】19,387人（令和7年12月末現在）

【アクセス】札幌市から約2時間、旭川市から約1時間、帯広市から約2時間

新千歳空港から約2時間、旭川空港から約1時間

【URL】 https://www.city.furano.hokkaido.jp/

