【ジバンシイ】クラシックなブラックとゴールドが響き合い、タイムレスな美を体現する「クチュール コレクション 2026」が数量限定登場！
メゾン・ジバンシィのアトリエで受け継がれる、クチュールファブリックの芸術。
職人の精神と精緻な美、構築的なシルエットを現代的に再解釈したメゾンの大胆さとエレガンスを融合させたコレクション。
シグネチャーである新しい4Gパターンを纏ったパッケージは、クラシックなブラックとゴールドが響き合い、タイムレスな美を体現。
光と質感が呼応し、まるでファブリックが息づくように輝きを放つ。
それこそが、ジバンシイが紡ぐ“モダン・タイムレス”の本質。
詳細を見る :
https://www.givenchybeauty.com/jp/%E6%96%B0%E8%A3%BD%E5%93%81%EF%BC%86%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%93%81/%E6%96%B0%E8%A3%BD%E5%93%81%E3%83%BB%E9%99%90%E5%AE%9A%E5%93%81/%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-2026/
- 商品紹介
C105
製品名：プリズム・リーブル・スキンケアリング・グロウ・クッション ［SPF45・PA+++］
容量／価格：12g／税込9,790円
カラー：全1色展開（限定品）
発売日：2026年3月1日（日）
※お取り扱いについては下部をご参照ください
守りながら魅せる
クチュールメイドのクッション ファンデーション
求めるのは、どの角度から見ても隙のないフローレスな仕上がり。24時間*続く、立体的でグロウな肌へ。
軽さが心地よくのびのよいテクスチュアは、塗布するとたちまちグロウな輝きをもたらし、ウォータープルーフ、スウェットプルーフ、スマッジプルーフで、つけたての仕上がりが長時間持続。
SPF45・PA+++で、紫外線からもしっかりと保護し、使うたびに美肌に導くスキンケア ファンデーション。
人気シェードC105（明るいクールベージュ）が新しい４Gパターンを纏ったクチュールファブリックの限定パッケージで登場。ブラックとゴールドが織りなすタイムレスな美しさが、手に取るたびに気品を宿します。
＊ データ取得済み（当社調べ。効果には個人差があります。）
詳細を見る :
https://www.givenchybeauty.com/jp/p/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%82%A2%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%28%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-2026%29-F20100252.html
- 商品紹介
No.10
製品名：プリズム・リーブル・プレストパウダー
容量／価格：7g／税込7,920円
カラー：全1色展開（限定品）
発売日：2026年3月1日（日）
※お取り扱いについては下部をご参照ください
“光と色の交錯”で織り上げる、プリズム透明感
超微細パウダーが色づいた光を肌表面にぴたりと添わせ、 軽やかに実現する色補整とカバー力。
潤いを宿した柔らかなつけ心地で肌を乾燥から守り、透明美肌を一日中キープします。
限定色No.10 サテン・イリゼは、サテンのように繊細で上質なツヤが肌に溶け込み、光を巧みに操り、美しく輪郭を整える特別な“立体美”のシェード。ヌードからピンクへと移ろう4色の光が、毛穴・色ムラをしっかりカバーしながらもハイライト、トーンアップ、そして顔立ちにメリハリを与える立体感を一つに。
テクスチュアには新しい4Gパターンを纏ったファブリックデザインが刻まれ、クチュールのような輝きを放ちます。
詳細を見る :
https://www.givenchybeauty.com/jp/p/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%91%E3%82%A6%E3%83%80%E3%83%BC%28%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-2026%29-F20100253.html
- 商品紹介
R11
R37
製品名：ルージュ・ジバンシイ・ベルベット・マット
容量／価格：2.3g／税込6,050円
カラー：全2色展開（限定品）
発売日：2026年3月1日（日）
※お取り扱いについては下部をご参照ください
リップの境界を越えて、自信と輝きを、表情に
肌を目覚めさせるような、上品な発色の抜け感マット
ベルベットのように柔らかく、薄膜でふわりと溶け込むように美しくぼかす。
ヒアルロン酸*配合で潤いが続き、つけていることを忘れるほどの心地よさで、毎日使いたくなる新感覚マット。
シーズンの華やぎを纏った限定2色が新登場。
R11 レッド・クチュールは、オートクチュールの情熱をそのまま映したような、堂々たるレッド。
肌になじみながらも印象的に際立つ、気品あるウォームレッド。
R37 ルージュ・セパラブルは、大胆さと洗練が交差する、深みのあるモダンレッド。
肌の透明感を引き立てる、青みを帯びたクールレッド。
＊ ヒアルロン酸Na（保湿成分）
詳細を見る :
https://www.givenchybeauty.com/jp/p/%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%BB%E3%82%B8%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A4%E3%83%BB%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%99%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%83%9E%E3%83%83%E3%83%88-F20100254.html
- キャンペーン情報
スカルプチュラル キット
税込18,150円
［セット内容］
スカルプチュラル セラム （美容セラム） 30mL/現品
スカルプチュラル セラム （美容セラム） 5mL/ミニサイズ
スカルプチュラル クレーム （クリーム） 5mL/ミニサイズ
詳細を見る :
https://www.givenchybeauty.com/jp/promotions.html
＊キャンペーン開始後に公開予定
- お取り扱い
「クチュール コレクション 2026」
2026年2月18日（水） 先行発売
高島屋横浜店 ジバンシイ カウンター、ジバンシイ ビューティー GINZA SIX、ジバンシイ ビューティー公式オンラインショップ
2026年3月1日（日） 全国発売
「スカルプチュラル キット」
2026年3月1日（日） 全国発売
パルファム ジバンシイ[LVMHフレグランスブランズ]
〈お客様窓口〉03-3264-3941