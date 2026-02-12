【アドインテ×マイベスト】インストアメディアコンテンツ共同プロジェクト第2弾ツルハグループアプリで広告配信を開始！

株式会社アドインテ

IoTとAIを活用し、流通小売業・メーカー向けのDX支援およびリテールメディアの開発・ 運用を行う株式会社アドインテ(本社: 京都府京都市、代表取締役：十河 慎治、 以下「アドインテ」)は、商品比較サービス「マイベスト」を運営する株式会社マイベスト(本社:東京都中央区、代表取締役社長CEO： 吉川 徹、以下「マイベスト」)との業務提携(2025年7月)に基づく共同プロジェクト第2弾として、ツルハグループ各社が提供する公式アプリにおいて、 購買データを起点とした広告配信と効果検証(購買分析)を一体で支援する取り組みを、2月1日(日)より開始いたしました。

アドインテとマイベストは「生活者の購買意思決定をより良いものにする」という共通の課題意識のもと、2025年7月に業務提携を締結いたしました。本提携では、インストアメディアにおけるコンテンツの質と効果を高めることを目的に、両社の強みを活かした共同プロジェクトを推進しております。

第1弾では、ツルハドラッグ店舗内のデジタルサイネージを活用した共同メディアを開発。月間3,000万人が利用するマイベストの商品データベースやおすすめ人気ランキングと、アドインテが管理運用提供するID-POS分析基盤を掛け合わせ、サイネージ映像前後における対象商品の購買変化を可視化するPoCを実施いたしました。これにより「今、実際に選ばれている商品」をデータに基づいて店頭で届ける、新たなリテールメディアの形を検証いたしました。この結果、顧客の購買意欲を後押しする効果が明らかとなり、従来の「映像情報を表示するだけのサイネージ」から、「購買訴求につなげる店内メディア」へと進化させる取り組みを進めています。

■共同プロジェクト第2弾「ツルハグループアプリ」での広告配信開始

第2弾では、約1,000万ダウンロードを誇るツルハグループの各事業会社アプリ(ツルハドラッグ、くすりの福太郎など)にて、マイベストのコンテンツを活用した広告配信を2月1日(日)よりスタート。本取り組みにおいて、アドインテは、アプリ内広告を「来店前・ 来店中のタッチポイント」として活用し、広告配信にとどまらず、配信後の購買分析を通じて施策効果の検証と改善提案までを支援いたします。マイベストは、毎月2,000点以上の商品・ サービスを検証・ 比較する知見をもとに、 レビューや評価データに基づいたコンテンツを提供し、アプリ利用者の購買前の意思決定をサポートいたします。

■今後の展望

※Genki!は王子ホールディングス株式会社の商標又は登録商標です。 ※画像はアイリスオーヤマ株式会社の事例です。

アドインテとマイベストは、今後も、店頭サイネージやアプリといったインストアメディアを起点に、生活者・小売・メーカーの三者にとって価値あるリテールメディアの構築を推進してまいります。 データとコンテンツを掛け合わせることで、「なぜ今その商品が選ばれているのか」「自分に合った商品は何か」が直感的に伝わる購買体験の提供を目指します。

【協同会社】

会社名 ：株式会社マイベスト

代表者 ：代表取締役社長CEO 古川 徹

本社所在地：東京都中央区築地7-17-1住友不動産築地ビル

設立 ：2016年10月

事業内容 ：商品比較サービス「マイベスト」の運営

URL ：https://my-best.com/company/

【会社概要】

会社名 ：株式会社アドインテ

代表者 ：代表取締役 十河 慎治

本社所在地：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F

設立 ：2009年4月

事業内容 ：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

URL ：https://adinte.co.jp/