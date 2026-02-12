TVアニメ『ブルーロック』第10弾

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『ブルーロック』第10弾グッズの予約販売を下記サイトにて2月12日(木)から開始いたしました。

TVアニメ『ブルーロック』より新商品が発売決定！

【ちぽっけ】シリーズより

「執事」がテーマのミニキャラ描き起こしで登場です！

■販売サイト：https://www.vvit.jp/

■予約開始：2026年2月12日(木) 12:00～

■出荷予定日：2026年5月上旬予定

～～商品ラインナップご紹介～～

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。

今後もシンクイノベーション株式会社では、

アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！

＜会社概要＞

シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）

〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21

中津明大ビル 8階

大阪営業所 MD事業部

＜事業概要＞

アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売