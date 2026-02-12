TVアニメ『ブルーロック』第10弾
シンクイノベーション株式会社
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『ブルーロック』第10弾グッズの予約販売を下記サイトにて2月12日(木)から開始いたしました。
TVアニメ『ブルーロック』より新商品が発売決定！
【ちぽっけ】シリーズより
「執事」がテーマのミニキャラ描き起こしで登場です！
■販売サイト：https://www.vvit.jp/
■予約開始：2026年2月12日(木) 12:00～
■出荷予定日：2026年5月上旬予定
～～商品ラインナップご紹介～～
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。
今後もシンクイノベーション株式会社では、
アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！
＜会社概要＞
シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）
〒531-0071 大阪府大阪市北区中津1-2-21
中津明大ビル 8階
大阪営業所 MD事業部
＜事業概要＞
アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売