TVアニメ『ブルーロック』第10弾

シンクイノベーション株式会社






キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ『ブルーロック』第10弾グッズの予約販売を下記サイトにて2月12日(木)から開始いたしました。





TVアニメ『ブルーロック』より新商品が発売決定！


【ちぽっけ】シリーズより


「執事」がテーマのミニキャラ描き起こしで登場です！





■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約開始：2026年2月12日(木)　12:00～


■出荷予定日：2026年5月上旬予定






～～商品ラインナップご紹介～～








(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会




今後もシンクイノベーション株式会社では、


アニメやキャラクターのグッズを続々と販売予定です。お楽しみに！





＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　中津明大ビル 8階


　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部




＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売