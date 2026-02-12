【喜多方ラーメン坂内】10万食突破記念！『濃厚ごま味噌ラーメン 100円引きキャンペーン』開催のお知らせ

株式会社麺食

「喜多方ラーメン坂内」をはじめ、国内外で幅広いジャンルの飲食店事業を手掛ける株式会社麺食(本社：東京都品川区、代表取締役社長：中原 誠)が運営する「喜多方ラーメン坂内」は、昨年11月から販売開始した季節限定メニュー『濃厚ごま味噌ラーメン』シリーズが10万食を突破したことを記念し、2026年2月19日(木)～25日(水)の7日間で『濃厚ごま味噌ラーメン 100円引きキャンペーン』を開催いたします。フェア期間中は『濃厚ごま味噌ラーメン 』シリーズを100円引きにてご提供いたします。

坂内の季節限定ラーメンとして過去にお客様から絶大な支持を集めた『焦がしごま味噌ラーメン』がさらにリニューアルして美味しくなった『濃厚ごま味噌ラーメン』は、昨年11月より全国の坂内で販売開始されています。この度、大好評につき10万食を突破したことを記念し感謝の気持ちを込めて、『濃厚ごま味噌ラーメン』、『わんたん濃厚ごま味噌ラーメン』、『8枚焼豚濃厚ごま味噌ラーメン』を2026年2月19日(木)～25日(水)の7日間に限り、100円引きでご提供するキャンペーンを実施いたします。

『濃厚ごま味噌ラーメン』は、芝麻醤（チーマージャン）の芳醇なごまの香りと特製味噌の濃厚で力強いコクのスープが特徴で、坂内自慢の自家製焼豚とキャベツ、もやし、小松菜、白髪ねぎなどの野菜がたっぷり入っておりボリュームも満点。こだわりの手もみの平打ち多加水麺と濃厚スープがよく絡み、様々な具材の食感が存分に味わえる贅沢な一杯です。

さらに、絶妙な食感のワンタンが加わった『わんたん濃厚ごま味噌ラーメン』や自家製焼豚が思う存分堪能できる『8枚焼豚濃厚ごま味噌ラーメン』もご用意していますので、3種類の中から気分に合わせてお選びいただけます。

寒い日が続いていますので、食べるだけで体も心も温まる『濃厚ごま味噌ラーメン』シリーズをぜひ、この機会にお得にご堪能ください。

■企画概要

■フェア期間：2026年2月19日(木)～25日(水)の7日間

■関 連 URL ：https://ban-nai.com/4518/

■対象商品と提供価格：

・濃厚ごま味噌ラーメン 通常1,090円(税込) → 990円(税込)

・わんたん濃厚ごま味噌ラーメン 通常1,290円(税込) → 1,190円(税込)

・8枚焼豚濃厚ごま味噌ラーメン 通常1,430円 → 1,330円(税込)

■注意事項：

・対象商品に対して坂内モバイルクーポンをはじめとするその他クーポンとの併用不可。

■対象商品

濃厚ごま味噌ラーメン 1,090円 → 990円

芝麻醤（チーマージャン）の芳醇なごまの香りと、特製味噌の濃厚で力強いコクが特徴のスープに、キャベツ、もやし、小松菜、白髪ねぎなどの野菜をたっぷりトッピング。さらに坂内自慢の自家製焼豚が3枚加わり、ボリュームも満点な一杯です。

わんたん濃厚ごま味噌ラーメン 1,290円 → 1,190円

ちゅるっとおいしいとろ旨ワンタンと坂内自慢の焼豚を同時に味わえる贅沢な一杯です。

8枚焼豚濃厚ごま味噌ラーメン 1,430円 → 1,330円

坂内自慢の焼豚が8枚トッピングされたボリュームたっぷりの一杯です。口の中でトロける脂身とジューシーな柔らかい赤身の美味しさが特徴のトロ旨焼豚です。

■販売店舗

岩手県：水沢店

東京都：千歳烏山店 / 京橋店 / 大森東口店 / 大手町店 / 浅草店 / 武蔵小山店 / 五反田駅前店 /

西蒲田店 / 内幸町ガード下店 / 新宿パークタワー店 / 多摩センター店 / 高円寺北口店 /

小岩店 / 笹塚店 / 恵比寿店 /品川シーズンテラス店 / 汐留シティセンター店 / 調布店 /

錦糸町店 / 大塚店 / 亀有店 / 住吉店 / 木場店 / 歌舞伎町店 / 練馬中央店 / 四谷店 / 亀戸店

新宿西口思い出横丁店/吉祥寺南口店

神奈川県：川崎東田店 / 石川町店 / 戸塚店 / 金沢文庫店 / 湘南寒川店 / 武蔵新城店 / BLiX茅ヶ崎店

千葉県：蘇我店 / 君津店 / 市川店 / 木更津店 / 南流山店 / 船橋店 / 茂原長生店 / 八日市場店 /

南行徳店 / 船橋馬込店

茨城県：取手店 / 日立鮎川店 / 潮来店 / 石岡店 / 新利根店 / 水戸東店

栃木県：宇都宮店

埼玉県：岩槻店 / 上尾店 / 杉戸店 / 本庄店 / 川口東口店

長野県：更埴店 / 東部町店

静岡県：三島店

愛知県：名古屋守山店

三重県：四日市駅前店 / 四日市店 / 鈴鹿店

大阪府：針中野店 / なんば日本橋店

高知県：六泉寺店

福岡県：天神大名店 / 博多駅前店

■喜多方ラーメン坂内とは

ルーツとなった「坂内食堂」喜多方ラーメン

”喜多方ラーメン”は、日本三大ご当地ラーメンのひとつといわれ、「喜多方ラーメン坂内」は福島県喜多方市にある老舗「坂内食堂」をルーツに持つ喜多方ラーメンチェーンです。 会津盆地の気候と風土に育まれ守られてきた喜多方ラーメンの味を伝えるべく、麺、スープ、焼豚の素材に こだわり、一杯一杯を丁寧に作っています。素材にこだわり、日常食であるラーメンで“手作りの美味しさ” を日々ご提供しております。ラーメンを通じて気持ちの温もりを伝えることで、多くのお客様が心から笑顔になれるよう、今後も努めてまいります。

■株式会社麺食 会社概要

■会 社 名：株式会社麺食

■代 表 者：代表取締役社長 中原 誠

■本社所在地：東京都品川区東大井2-13-8 ケイヒン東大井ビル10階

■U R L：https://mensyoku.co.jp/

■事 業 内 容：

・飲食店開発、運営※2026年2月上旬時点

「喜多方ラーメン坂内」国内75店舗、海外10店舗

「８８亞細亞」国内2店舗

「ヴェトナム・アリス」国内1店舗

「そば処 笑庵（しょうあん）」国内1店舗

「Bar de Ollaria（バル デ オジャリア）」国内1店舗

「Tokyo Katsu Curry」米国１店舗

「いろは」独国１店舗

・外国人人財紹介、支援事業

・卸売事業

【株式会社麺食】

『「食を通じた気持ちの温もり」を伝えることで世界中の人々を笑顔にする』という理念のもと、祖業である「喜多方ラーメン坂内」を筆頭に、アジア各国料理の多彩な店舗展開や、現地で厳選し調達した豚肉をはじめとする食材と自社開発商品の卸事業、外国人人財の紹介、事業再生への取り組みを行っています。日本 が生み出す食のコンテンツの可能性を信じ、飲食に関連する幅広い事業をグローバルに展開しています。