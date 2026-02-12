3男1女を東大理IIIに合格させた母の子育てハック『中学受験しても、しなくても 佐藤ママのやっておくべき 9歳までの受験準備』発売！
「東大理IIIに4人のきょうだい全員を合格させた母」として知られる、浜学園教育アドバイザーの佐藤亮子さん。佐藤ママの呼び名で親しまれる彼女が実践してきた家庭学習のコツがぎゅっとつまった一冊『中学受験しても、しなくても 佐藤ママのやっておくべき 9歳までの受験準備』が本日［2026年2月12日］発売されました。
佐藤さん曰く、親が勉強を教えられるのは9歳まで。基礎学力を身に付けるにはどんなサポートをすれば良いのか、本書では0歳から9歳までを３つのタームにわけて解説。中学受験をしても、しなくても役立つ受験準備を、愛と合理性にあふれた子育てハックとしてご紹介します。10歳以降の学習の見通しを立てるためのアドバイスもたっぷり！
佐藤さんの子育ては、子ども最優先でありながら、効率重視でムダを徹底的に省き、時間と心のゆとりを生み出します。
なるべく楽しく！なるべくラクに！お子さんの年齢やタイプに合った方法をぜひお試しください。
■商品情報
『中学受験しても、しなくても 佐藤ママのやっておくべき 9歳までの受験準備』
佐藤亮子
2026年2月12日(水)発売
https://www.shogakukan.co.jp/books/09389840
定価：1,760円（税込）
A5判ソフトカバー
小学館
【本書の内容】
中学受験は4年生からでは遅い！
親が勉強を教えられるのは9歳まで。「勉強する子」になるために、親が教えるべきこととは・・・？
0～3歳：最優先は命と健康を守ること
命を守るためのリスク管理は徹底。嫌がることは無理にさせず、子どもが楽しく育つ工夫を。
3歳までは耳からのインプットで学びの土台作りを
3～6歳：ムダを省いてたのしく勉強させる
小学校入学までは楽しく学ぶ学習習慣を。
ノートに○○を貼ると、喜んで開く。ドリルはクレヨンでやってもよい。子どもが楽しく学べる方法で！
６～９歳：基礎学力を身に付けさせる
3年生までは、1学期ごとに学習進度を見守って。
読み・書き・そろばん（算数）は令和でも同じ！
中学受験をする場合、しない場合の「受験対策」
中学受験のメリット・デメリット
中学受験をしないと決めたら、高校受験・大学受験に備える