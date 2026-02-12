【完全保存版】コンビニ5社のアプリを徹底レビュー！アプリのプロ視点でUXを解剖する「アプリUXレポート Vol.1 コンビニアプリ編」を無料公開

株式会社DearOne

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社である株式会社DearOne（本社：東京都港区、代表取締役：河野 恭久、以下：DearOne）は、主要コンビニ5社（セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、NewDays）の公式アプリを対象に、UX（ユーザー体験）の観点から徹底比較・レビューした「アプリUXレポート Vol.1 コンビニアプリ編」を公開したことをお知らせします。

本レポートは、以下より無料でダウンロードいただけます。

ダウンロードはこちら :https://moduleapps.com/wp-uxreport-1/

■背景と目的：なぜ今「コンビニアプリ」のUXなのか

スマートフォンの普及により、コンビニ各社は独自の公式アプリを通じた顧客体験の向上にしのぎを削っています。そうした状況下で、ユーザーからは「なぜか開きたくなる」「なんとなく使いにくい」といった言語化しにくい感覚的な評価が寄せられることも少なくありません。

そこで、自社のアプリ開発サービス「ModuleApps2.0」で開発してきたアプリの累計ダウンロード数が1億4,000万を超え、特に小売りサービスのアプリグロースを得意とする株式会社DearOneの精鋭メンバーが、プロの視点でその「感覚の裏側」を言語化しました。抽象的なノウハウではなく、具体的な事例から「良い点」と「改善点」を浮き彫りにします。ぜひアプリのさらなる進化・改善に向けて、本レポートをご活用ください。

■特徴：職種の異なる5人による「クロスレビュー」形式

本レポート最大の特徴は、異なる専門性を持つ5人のレビュアーが同一のアプリを評価するスタイルにあります。

レポート内では単なる画面分析にとどまらず、各社の戦略に基づく鋭い考察を展開しています。

- カスタマーサクセス：非ユーザーに近い視点から、アプリを使うメリットをチェック- テクニカルセールス：会員登録のハードルや、来店促進の導線設計を重視- シニアコンサルタント：事業戦略とエンドユーザーの利便性のバランスを分析- エンジニア：決済ロジックの汎用性やOSへの最適化など、裏側の品質を注視- デザイナー：情報の整理状況や「認知的負荷」の観点からUIを分析

■「アプリUXレポート Vol.1 コンビニアプリ編」概要

掲載内容：

1．レビュアー紹介

2．コンビニアプリUXレビュー早見表

3．コンビニアプリ業界 ユーザーメリット分析

4．セブン-イレブンアプリ

5．ファミペイアプリ

6．ローソンアプリ

7．ミニストップアプリ

8．NewDaysアプリ

9．総評

対象アプリ：セブン-イレブンアプリ、ファミペイアプリ、ローソンアプリ、ミニストップアプリ、NewDaysアプリ

調査時期：2025年12月時点

ページ数：全28ページ

無料ダウンロードはこちら :https://moduleapps.com/wp-uxreport-1/

資料の内容を一部ご紹介します。解説記事はこちらをご覧ください。

https://moduleapps.com/mobile-marketing/ux-report1/

■「ModuleApps2.0（モジュールアップス2.0）」について

顧客とのエンゲージメントを高める自社アプリを、スピーディーかつ柔軟に開発するサービスです。「モジュール」と呼ばれるあらかじめ開発した豊富なアプリ機能（サンプル・雛形）から、必要な機能を組み込むことで自社オリジナルの公式アプリを短期間で開発できます。また一覧にない機能は、オーダーメイドで柔軟に開発できます。さらに、アプリリリース後もグロースを目指して、お客様と一緒に伴走するサービスです。

・ModuleApps2.0公式サイト： https://moduleapps.com/

・モジュール（アプリ機能）一覧： https://moduleapps.com/module/

・ModuleApps2.0で開発されたアプリ一覧： https://moduleapps.com/app/

■GrowthMarketing（グロースマーケティング）事業について

「グロースマーケティング」とは、企業・事業・製品・サービスの持続的成長にフォーカスしたマーケティング活動のことです。

DearOneでは企業の顧客データを活用したグロースマーケティングを、最新鋭のMartechツールと人的支援の両面から一気通貫で総合サポートしています。

・グロースマーケティングメディア：https://growth-marketing.jp/



■株式会社DearOneについて

株式会社NTTドコモのマーケティング分野における新規事業型子会社です。 豊富なアプリ機能の中から、必要とする機能を組み込むだけで公式アプリを開発できる「ModuleApps2.0」をはじめ、リテールの公式アプリ群に横断で広告配信可能なリテールメディアプラットフォーム「ARUTANA」も提供しています。 さらに、ユーザー行動分析ツールである「Amplitude」をはじめとして、顧客体験分析プラットフォーム「Contentsquare」、ABテストツール「VWO」など、CDP・アナリティクス・カスタマーエンゲージメントの各種マーテックツールを取り扱い、アプリやECサイトなどのデジタルプロダクトのグロースを支援しています。

・代表者：代表取締役社長 河野 恭久

・本社：東京都港区虎ノ門 3-8-8 NTT虎ノ門ビル 4階

・URL：https://www.dearone.io/

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。