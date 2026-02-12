株式会社小学館集英社プロダクション、お弁当箱をはじめ、様々な日用品の企画・製造・販売を手がけるスケーター株式会社と連携した公教育向け探究学習プログラムの無償提供・申し込み受付を開始

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下ShoPro）は、株式会社COMPASS（本社：東京都文京区、代表取締役：佐藤 潤、以下 COMPASS）と共同開発している公教育向け探究学習プラットフォームの第８弾コンテンツとして、お弁当箱をはじめ、様々な日用品を展開するスケーター株式会社と連携したプログラムの提供を開始いたしました。

今回のプログラム「お弁当箱を科学する！材料の性質を活かした製品を考えよう」は、スケーター株式会社と連携し、同社の実際の商品『ふわっと弁当箱』を題材とした内容になっています。スケーター株式会社とは、お弁当箱を使用してもらいたい層ともマッチしていること、また学校や子どもたちにとっては実際に使用したり小売店などでもよく見かけたりするため、探究学習を授業で進める上で誰もがイメージしやすいことからプログラムを制作しました。

映像教材ではスケーターの『ふわっと弁当箱』を起点に、素材の違いや特徴、お弁当箱の開発工程について詳しく掘り下げます。児童生徒たちは、そこで得た情報を参考にして、自分たちの理想のお弁当箱を設計していきます。

スケーターと連携したプログラムの教材イメージ

昨今の教育現場では、「社会に開かれた学び」の重要性が叫ばれる一方、多忙な教員の皆さまは自力での企業連携や、新たな教材の準備に課題感を感じており、ますます企業連携型コンテンツのニーズが高まっています。

本サービスでは、新たな学びの手法として注目を集める「探究学習/探究的な学び」に対応した教材により、児童生徒の主体的・対話的で深い学びを支援すると共に、児童生徒が社会とのつながりを意識し、自ら能動的に学びに向かえるよう促します。

＜企業・団体様向け＞ 社会に開かれた学びにおけるプログラムのご連携について

◯ご発注・ご依頼：随時受付中

◯教材提供先 ：全国の小学校・中学校及び先生

◯実施学年 ：小学校１年生～中学校3年生

◯費用 ：実施内容に応じてお見積りさせていただきます。 ※学校様の導入は無償

＜小中学校向け＞ 今回の探究学習プログラムの利用申し込みについて

◯期間 ：2026年2月4日～2026年8月31日

◯対象者：全国の小中学校の先生

◯学年 ：小学校1年生～中学校3年生

◯推奨する教科/領域：理科など

◯費用 ：無償

◯申し込み：

下記プログラム一覧ページより、プログラムを選択のうえ、申し込みフォームからご利用をお申し込みください。

https://qubena.com/exploration/contents?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=lp2025_program(https://qubena.com/exploration/contents?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=lp2025_program)

◯お問い合わせ先：

探究学習プログラム担当 info@compass-e.com

ShoProは今後もCOMPASSをはじめとする小学館グループと連携し、子どもたちに「未来を創る力」を育んでいただくために、実社会と教科を紐づけた企業連携型の探究学習教材を学校・先生向けに提供してまいります。

◆スケーター株式会社について URL：https://skater.co.jp/

◆小学館集英社プロダクションについてURL：https://www.shopro.co.jp/

◆COMPASSについて URL：https://qubena.com/