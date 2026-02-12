丸山製茶株式会社がアフリカ最大のスラムでのサッカーリーグを支援を継続

一般社団法人A-GOAL

一般社団法人A-GOAL（所在地：東京／代表：岸卓巨）は、丸山製茶株式会社（本社：静岡／代表取締役：丸山勝久）がケニアのユースサッカーリーグ「キベラA-GOALリーグ」を支援することをお知らせいたします。

A-GOALは、2022年10月よりケニアの首都ナイロビにあるアフリカ最大級のスラム「キベラスラム」で、子どもたち約2000人を対象としたユースサッカーリーグ「キベラA-GOALリーグ」を開催しています。「キベラA-GOALリーグ」では、キベラスラムの高い犯罪率や衛生環境の悪さ、栄養不良などの課題を克服するため、子どもたちがサッカーに熱中できる環境をつくることを通じて、犯罪に巻き込まれることを防ぎ、またリーグ戦に参加する子どもたちに食事を提供することで、子どもたちの栄養改善と健全育成を図っています。そして、女子プレーヤーには生理用品の提供やカウンセリングなどの活動も行っています。

そしてこの度、昨年に引き続き、丸山製茶株式会社がリーグを支援することが決定しました。キベラA-GOALリーグの更なる発展のため、サポートします。

丸山製茶株式会社は、「お茶の販売を通じて社会に貢献する」を企業理念に、掛川深蒸し茶や抹茶、有機栽培茶をはじめとして数多くのお茶を取り扱い、国内にとどまらずグローバルに事業を展開しています。A-GOALと丸山製茶株式会社は、今後もサッカーを通じた子供たちの支援を行ってまいります。

【丸山製茶株式会社について】

丸山製茶株式会社は、1933年に創業し「お茶で社会に貢献する」という理念のもと、世代を超えて受け継がれてきた技術と精神を礎に歩みを重ねてまいりました。生産者と消費者を結ぶ架け橋として、日本茶業の価値を世界へ発信しながら、国内外において着実に事業を展開しております。



商号 丸山製茶株式会社 (Maruyama Tea Products Corporation)

代表取締役 丸山勝久

本社住所 本社

〒436-0016 静岡県掛川市板沢510-3

TEL 0537-24-5588 / FAX 0537-24-5579

東京営業所

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1丁目7-15 T’Zビル錦糸町2F

（総武本線 錦糸町駅 徒歩5分）

ホームページ https://maruyamaseicha.co.jp/

【A-GOALについて】

A-GOALは、2020年5月に新型コロナウィルスの影響により失業者が急増する中で、アフリカ各地の地域スポーツクラブと連携し、緊急食料配布を行うために設立されました。2021年7月までに地域のニーズをよく知るケニア・マラウイ・ナイジェリアなどの地域サッカークラブなどと連携し、合計11カ国で1万人以上の住民に食料の提供などを行いました。現在は、「日本とアフリカをスポーツで繋げ、持続可能な社会を築く」を理念に、主にケニアでのユースサッカーリーグの運営とマラウイでの現地サッカークラブと連携した農業支援や食堂の運営、日本各地でのアフリカイベントの開催などを行っています。



商号 一般社団法人A-GOAL

代表 岸 卓巨

所在地 〒170-0005東京都豊島区南大塚2-13-3

活動国 ケニア、ナイジェリア、マラウイ、ウガンダ、南スーダン、

ボツワナ、ザンビア、カメルーン、エチオピア、セネガル、日本

公式サイト https://a-goal.org/

【本件の問合せ先】

一般社団法人A-GOAL（ケニア支部：田口）

電話：080-9545-0618

メールアドレス：support@a-goal.org