3月6日(金)『ウィキッド 永遠の約束』公開記念！女性が活躍するミュージカル映画を大特集！【ワンダフル・ミュージカル】

ＡＸＮ株式会社

洋画専門チャンネル「ザ・シネマ」(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島亮司)では、第97回アカデミー賞で10部門にノミネートされ、ブロードウェイミュージカルの映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた映画『ウィキッド ふたりの魔女』の続編となる劇場最新作『ウィキッド 永遠の約束』(配給：東宝東和)3月6日(金)の公開を記念して、3月5日(木)から7日(土)の3日間にわたり、特集企画【ワンダフル・ミュージカル】を放送いたします。本特集では、女性が活躍するミュージカル映画5作品を厳選。 映画『ウィキッド』にも関連する名作『オズの魔法使』『ウィズ』をはじめ、女性の自立に目覚めていく姿を現代社会への風刺を交えて描き出す『バービー』、誰もが知る名曲が満載の不朽の傑作ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』、歌手を夢見る主人公が存続危機のクラブからスターへ駆け上がるサクセスストーリー『バーレスク』をお届けいたします。また、劇場最新作『ウィキッド 永遠の約束』グッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンも実施いたします。

特集 ワンダフル・ミュージカル

(C) Warner Bros. Entertainment Inc.

第97回アカデミー賞では作品賞を含む10部門にノミネートされ、ブロードウェイミュージカルの映画化作品において全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てたシンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ主演の映画『ウィキッド ふたりの魔女』の続編、『ウィキッド 永遠の約束』が、3月6日(金)に全国公開（配給：東宝東和）！

あわせて、ザ・シネマでは映画『ウィキッド』にも関連する名作『オズの魔法使』『ウィズ』をはじめ、女性が活躍するミュージカル映画を【ワンダフル・ミュージカル】と題して特集放送！

女性が自立に目覚めていく姿を、現代社会への風刺を交えて描き出す『バービー』、誰もが知る名曲が満載の不朽の傑作ミュージカル『サウンド・オブ・ミュージック』、歌手を夢見てLAへ来た主人公が存続危機のクラブからスターへ駆け上がるサクセスストーリー『バーレスク』、そして映画『ウィキッド』にも関連する名作でアカデミー賞5部門受賞の元祖的作品『オズの魔法使』と、マイケル・ジャクソン、ダイアナ・ロスが主演した『ウィズ』の5作品を3月5日(木)～7日(土)にお届けいたします！

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/744(https://www.thecinema.jp/tag/744)

『ウィキッド 永遠の約束』3月6日(金)公開記念プレゼントキャンペーン

3/6(金) 映画『 ウィキッド 永遠の約束』公開（配給：東宝東和）を記念して、映画『 ウィキッド 永遠の約束』ムビチケやグッズが抽選で当たるプレゼントキャンペーンを開催！

＠ Universal Studios All Rights Reserved.＠ Universal Studios All Rights Reserved.

★Xフォロー＆リポストキャンペーン★

映画『ウィキッド 永遠の約束』 ムビチケカード 3組6名様

■キャンペーン期間：2/12（木）12:00～2/23（月・祝）23:59

■キャンペーンURL： https://thecinema.jp/present/1497(https://thecinema.jp/present/1497)

★スカパー！ご加入者様限定★

映画『ウィキッド 永遠の約束』『ウィキッド ふたりの魔女』グッズ 9名様

■応募期間：2/18 (水)～3/31 (火)23:59

■詳細URL： https://thecinema.jp/present/1498(https://thecinema.jp/present/1498)

《劇場新作情報》

＠ Universal Studios All Rights Reserved.

『ウィキッド ふたりの魔女』の先に待つ、心揺さぶる最終章

『ウィキッド 永遠の約束』

3月6日(金)全国公開（配給：東宝東和）

世界中で社会現象を巻き起こし、ブロードウェイミュージカルの映画化作品として、全世界興行収入歴代1位という金字塔を打ち立てた『ウィキッド ふたりの魔女』。第97回アカデミー賞では作品賞を含む10部門にノミネートされ、衣装デザイン賞と美術賞を受賞した感動作が、ついにフィナーレを迎える。

監督：ジョン・M・チュウ

製作：マーク・プラット、デイヴィッド・ストーン

脚本：ウィニー・ホルツマン and ウィニー・ホルツマン＆デイナ・フォックス

原作：ミュージカル劇「ウィキッド」〈作詞・作曲：スティーヴン・シュワルツ 脚本：ウィニー・ホルツマン〉 ／ グレゴリー・マグワイアの原作小説に基づく

出演：シンシア・エリヴォ アリアナ・グランデ、ジョナサン・ベイリー イーサン・スレイター ボーウェン・ヤン、ピーター・ディンクレイジ、ミシェル・ヨー、ジェフ・ゴールドブラム

■公式HP：https://wicked-movie.jp/(https://wicked-movie.jp/)

《放送作品情報》

●『オズの魔法使』

放送日： 3月6日（金）23:10

ジュディ・ガーランドの名曲「虹の彼方に」が美しく響く…

今もなお愛されるミュージカル映画の金字塔

＜監督＞ヴィクター・フレミング

＜出演＞ジュディ・ガーランド、バート・ラー、ジャック・ヘイリー、レイ・ボルジャーほか

＜解説＞愛と知恵と勇気の大切さをファンタジックに描き、「虹の彼方に」などの名曲と共に愛され続けてきた不朽の名作ミュージカル。総天然色のカラー映像は今見ても鮮烈な美しさ。アカデミー賞で作曲賞と歌曲賞を受賞。

●『ウィズ』

放送日： 3月7日（土）深夜1:15

『オズの魔法使い』がオール黒人キャストで生まれ変わる！

大ヒット・ブロードウェイミュージカルを映画化

＜監督＞シドニー・ルメット

＜出演＞ダイアナ・ロス、マイケル・ジャクソン、ニプシー・ラッセル、テッド・ロスほか

＜解説＞映画『オズの魔法使い』をオール黒人キャストで生まれ変わらせたブロードウェイミュージカルを、職人監督シドニー・ルメットが映画化。クインシー・ジョーンズが音楽監督を務め、ソウルフルなナンバーを響かせる。

●『バービー(2023)』

放送日：3月7日（土）21:00

世界中で愛される着せ替え人形の世界が実写映画に！

自立した女性の生き方を風刺的に描くファンタジー

＜監督・製作総指揮・脚本＞グレタ・ガーウィグ

＜出演＞マーゴット・ロビー、ライアン・ゴズリング、アメリカ・フェレーラ、アリアナ・グリーンブラットほか

＜解説＞米国産ファッションドール“バービー”の世界を『レディ・バード』のグレタ・ガーウィグ監督が実写化。バービーが女性の自立に目覚めていく姿を、現代社会への風刺を交えて描き出す。アカデミー賞歌曲賞を受賞。

●『サウンド・オブ・ミュージック』

放送日： 3月5日（木）21:00

ジュリー・アンドリュースの天真爛漫な歌声がアルプスに響く！

誰もが知る名曲満載な不朽の傑作ミュージカル

＜監督・製作＞ロバート・ワイズ

＜出演＞ジュリー・アンドリュース、クリストファー・プラマー、エリノア・パーカー、リチャード・ヘイドンほか

＜解説＞『ウエスト・サイド物語』のロバート・ワイズ監督が人気ブロードウェイミュージカルを映画化。「エーデルワイス」など有名曲の数々をアルプスの美しい自然を背景に響かせる。作品賞などアカデミー賞５部門を受賞。

●『バーレスク』

放送日： 3月7日（土）23:05

新旧歌姫が珠玉の歌声＆パフォーマンスを魅せる！

華麗なショーに酔いしれる爽快サクセス・ストーリー

＜監督・脚本＞スティーヴン・アンティン

＜出演＞シェール、クリスティーナ・アギレラ、スタンリー・トゥッチ、クリステン・ベルほか

＜解説＞人気歌手クリスティーナ・アギレラが、映画初主演ながら貫禄十分な歌声とド派手なステージパフォーマンスで見る者を震わせる。オーナー役のシェールもバラードを熱唱し、ゴールデン・グローブ賞主題歌賞を受賞。

『オズの魔法使』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. 『ウィズ』(C) 1978 Universal City Studios, Inc. All Rights Reserved. 『バービー(2023)』(C) 2023 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved 『サウンド・オブ・ミュージック』(C) 1965 Twentieth Century Fox Film Corporation. 『バーレスク』(C) 2010 Screen Gems, Inc. All Rights Reserved.

ザ・シネマとは 王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道＋激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

