＜ラ・プレリー＞ 「スプリング アイトリートメント キャンペーン」開催-目もとの悩みに寄り添う“約15分”のクイック体験＆数量限定アイキットを展開
スイス発のラグジュアリースキンケアブランド〈ラ・プレリー〉は、春の環境変化により揺らぎやすい目もとの肌に着目し、「スプリング アイトリートメント キャンペーン」を、2026年2月18日（水）～3月31日（火）の期間で開催いたします。
本キャンペーンでは、複合化しやすい目もとの悩みに対し、カウンターにて肌状態や生活習慣を踏まえながら、最適なケアをご提案。さらに、ラ・プレリーカウンターにて、約15分のクイック アイトリートメント体験をご用意。日々のホームケアに取り入れやすいアイケアの使い方もご案内いたします。
春の目もと悩みに。ラ・プレリーカウンターでかなえる“クイック×本格”アプローチ。
季節の変わり目は、乾燥によるくすみ印象、ハリ不足などが重なりやすく、特に目もとは印象を左右するパーツだからこそ、早めのケアを取り入れることで健やかな肌コンディションへ。お客様の目もとの肌状態を確認しながら、その方に合ったケアをご提案します。
ホームケアの“塗り方”まで。アイケアの基本ステップを提案
クイック体験では、アイ製品のなじませ方もレクチャー。
下まぶた～上まぶたへの塗布、目尻から目頭への流れ、最後にこめかみへすべらせるように整えるステップで、毎日のケアを心地よい時間へ導きます。
【数量限定】目的別に選べる、ラ・プレリーのアイキット
キャンペーン期間中は、ラ・プレリーならではのアイケアを堪能できる数量限定キットも登場。
各コレクションから、目もとの肌悩みに合わせたセレクションをご用意します。
スキンキャビア
目もとの肌にしなやかなハリを与え、凜とした印象的なまなざしへ導きます。
●SC アイコンセートレート キット 67,870円（税込）
SC アイコンセートレート〈目もと用美容液〉20mL
SC エッセンスｰインｰローション〈化粧液〉10ｍL
SC リキッドリフト N〈美容液〉5ｍL
●SC ラックス アイクリーム キット 62,150円（税込）
SC ラックス アイクリーム〈目もと用クリーム〉20mL
SC エッセンスｰインｰローション〈化粧液〉10ｍL
SC リキッドリフト N〈美容液〉5ｍL
ホワイトキャビア
みずみずしい輝きとともに、目もとの肌を美しく際立たせます。
●イルミネーティング アイ キット 91,080円（税込）
イルミネーティング アイ エクストラ オーディネア
〈目もと用クリーム〉20mL
WC ライトインフュージョン エッセンス〈化粧液〉5ｍL
WC ルミエール エクストレ〈美容液〉3ｍL
フォーム クレンザー〈洗顔料〉50mL
ピュアゴールド
乾燥などでくすみがちな目もとの肌に濃密なうるおいを与えて、なめらかに輝く質感の肌へ導きます。
●ピュアG ラディアンス アイ キット 102,300円（税込）*
ピュアG ラディアンス アイクリーム〈目もと用クリーム〉20mL
ピュアG ラディアンス エッセンス〈化粧液〉10ｍL
ピュアG ラディアンス コンセントレート〈美容液〉5ｍL
フォーム クレンザー〈洗顔料〉50mL
＊レフィルの場合は92,070円（税込）
プラチナムレア
ラ・プレリー最高峰のコレクションが、目もとの肌にプラチナムな美しさをもたらします。
●PTレア HR アイエレクシア キット 158,290円（税込）
乾燥やハリ不足など、連鎖する目もとのニーズに向き合い、
みずみずしい輝きをもたらします。
PTレア HR アイエレクシア〈目もと用美容液〉15mL
PTレア HR ライフローション〈化粧液〉10ｍL
PTレア HR エレクシア〈美容液〉5ｍL
フォーム クレンザー〈洗顔料〉50mL
●PTレア HR アイクリーム キット 158,290円（税込）
キメの乱れやハリ不足など、連鎖する目もとのサインをケア。
うるおいとしなやかさを与えます。
PTレア HR アイクリーム〈目もと用クリーム〉20mL
PTレア HR ライフローション〈化粧液〉10ｍL
PTレア HR エレクシア〈美容液〉5ｍL
フォーム クレンザー〈洗顔料〉50mL
※キットはすべて数量限定、なくなり次第終了
■ラ・プレリーについて
ラ・プレリーは、スイスの美学とサイエンスを融合させたラグジュアリースキンケアブランド。
ブランドを象徴する「スキンキャビアコレクション」は、キャビアの恵みを先進のサイエンスで昇華し、肌に豊かなハリと輝きをもたらします。
“時を超える美”を追求するその哲学は、今なお進化を続けています。
■企業情報
ラ・プレリージャパン株式会社
所在地：東京都港区南麻布4-11-21 ザ・パークレックス南麻布2階
TEL：03-6456-4271（代表）
公式ホームページ：https://www.laprairie.com/ja-jp
ラ・プレリー公式HP :
https://www.laprairie.com/ja-jp/
ラ・プレリー公式LINE :
https://lin.ee/G6o14rQ