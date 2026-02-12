アルビレックス新潟、クラウドファンディング『未来につなぐ「アイシテルニイガタ。」 #ALB30』において、「ともにつくり上げる30周年企画」第二弾として返礼品のアンケート募集開始！

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、アルビレックス新潟の法人設立30周年を記念したクラウドファンディングプロジェクトを実施いたします。

サポーターの皆様と「ともにつくり上げる30周年企画」の第二弾企画として、返礼品のアンケート募集を開始いたします。より多くの皆さまにご満足いただける返礼品の実現を目指し、アンケートへのご協力をお願いいたします。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/niigata/team/1148/invest/779/detail

1. 返礼品アンケート企画

１）返礼品アンケート募集期間

2026年2月12日（木）12:00 ～ 2026年2月16日(月） 23:59



２）アンケート募集方法

以下のURLから回答をお願いいたします。

https://questant.jp/q/L1B1O90Z



３）返礼品回答内容

クラウドファンディングの返礼品として、最も魅力を感じる返礼品タイプを２つご回答お願いいたします。

・『30周年記念限定アイテム』

・『クラウドファンディング限定アイテム』

・『選手関連アイテム』

・『コラボアイテム』

※その他、今後のグッズ企画のために皆様アイデアもお聞かせいただきたく、ご回答をお願いいたします。



４）アンケート結果発表

2026年2月末にアンケートを元にした返礼品の公開を予定しております。

※現時点の想定のため、変更となる可能性があります。

2. 支援募集プロジェクトの概要

１）プロジェクトURL

https://www.spportunity.com/niigata/team/1148/invest/779/detail

開始へ向けて以下URLよりあらかじめユーザー登録を済ませておくことをお勧めいたします。

https://www.spportunity.com/accounts/sign_up/

２）支援募集期間

2026年3月6日（金）～ 2026年4月6日（月）

※現時点の想定のため、終了日は変更となる可能性があります。

３）目標金額

1stゴール：2,000万円

Nextゴール：5,000万円

４）資金使途

皆さまからいただいたご支援は、記念試合での活用を中心に、30周年記念事業をともにつくり上げていくために活用させていただく予定です。目標金額以上のご支援を頂戴した場合は、チーム強化支援への使用予定です。

主な用途：

- 記念試合でのご来場の皆様へのプレゼント- ビッグスワン内、クラブハウス内、新潟県内をオレンジに染め、装飾する企画の実施- チーム強化費（2026/2027シーズンに向けたチーム強化支援）

【会社・団体概要】

◆株式会社アルビレックス新潟

所在地：新潟県新潟市中央区清五郎67-12 デンカビッグスワンスタジアム内

設立日：1996年4月

代表取締役社長 野澤 洋輔

ホームページ：https://www.albirex.co.jp/

X：https://x.com/albirex_pr

Facebook：https://www.facebook.com/AlbirexNiigata

Instagram：https://www.instagram.com/albirex_niigata_official/

Youtube：https://www.youtube.com/user/albirexniigata12

※本クラウドファンディングのお問い合わせ先：

株式会社アルビレックス新潟 事業本部 マーケティング部

電話：025-257-0150

受付時間：土・日・祝祭日をのぞく10:00～18:00（試合前日は営業）

E-mail：ticket@albirex.co.jp

◆スポチュニティ株式会社

所在地： 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2階

設立 ：2016年3月

ホームページ： https://www.spportunity.com/

公式Facebook：https://www.facebook.com/spportunity/

公式X（旧Twitter）： https://twitter.com/Spportunity_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/spportunity/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial

概要：「Sports×Opportunity」を理念に、「若者がチャレンジできる機会を与える」「若者に夢を与えるスポーツ団体を応援する」「スポーツで地方を元気にする」ことを通して平等な機会・夢を育む環境づくりを目指す、スポーツに特化したクラウドファンディングを提供するベンチャー企業。創業メンバーはグロービス経営大学院で学んだ同級生で、メンバーの大半がMBA生という変わった組織です。