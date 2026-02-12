【まちカドまぞく】コラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアで発売決定！

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション




シャミ子たちが、なんとヴィレッジヴァンガードでお仕事中！？


ヴィレヴァンのエプロンを身に着けた、ここでしか見られない描き下ろしビジュアルを使用した限定コラボグッズが登場です。


ちょっと不慣れ（？）ながらも一生懸命働くシャミ子たちの姿は必見。


ヴィレヴァンらしいゆるくて楽しい空気感と、『まちカドまぞく』の世界観がぎゅっと詰まったラインナップになっています。


ここでしか手に入らない限定アイテムを、ぜひお見逃しなく！


【商品詳細】



■アクリルキーホルダー　全4種　各\1,200（税込）




【素材】


アクリル・鉄


【サイズ】


シャミ子：約H68mm×W51ｍｍ


　　　桃：約H81mm×W34ｍｍ


　リリス：約H74mm×W45mm


　ミカン：約H77mm×W31mm



■POP風アクリルバッジ　全4種　各\1,200（税込）




【素材】


アクリル・鉄・プラスチック


【サイズ】


シャミ子：約H58mm×W75ｍｍ


　　　桃：約H55mm×W81ｍｍ


　リリス：約H56mm×W75ｍｍ


　ミカン：約Ｈ57mm×Ｗ80ｍｍ



■アクリルフィギュア　全4種　各\2,000（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


シャミ子：約H94mm×W66mm


　　　桃：約H101ｍｍ×W43ｍｍ


　リリス：約Ｈ94ｍｍ×Ｗ57ｍｍ


　ミカン：約Ｈ101ｍｍ×Ｗ39ｍｍ



■デスクマット　\2,900（税込）




【素材】


ポリエステル・天然ゴム


【サイズ】


H300ｍｍ×W600ｍｍ



■クッション　全4種　各\4,500（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


約H45cm×W45cm



■クリアカード　全4種　各\600（税込）




【素材】


プラスチック


【サイズ】


H86mm×W54ｍｍ



■クリアファイル　\600（税込）




【素材】


PP


【サイズ】


H310mm×W220ｍｍ



■ステッカー　全4種ランダム


　単品\600（税込）/セット\2,400（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


約H75mm×W50ｍｍ程度



■缶バッジ　全6種ランダム


　単品\600（税込）/セット\3,600（税込）




【素材】


ブリキ


【サイズ】


直径57ｍｍ



■トートバッグ　\3,500（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


Ｈ370mm×Ｗ360ｍｍ（持ち手含まず）


【受注期間】



2026年2月12日（木）12：00～2026年3月1日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年4月中旬～2026年4月下旬


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22177


【関連リンク】



▼『まちカドまぞく』公式HP


https://www.tbs.co.jp/anime/machikado/


▼『まちカドまぞく』公式X


https://x.com/machikado_staff



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


【お客様からのお問い合わせ先】


《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》


TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）